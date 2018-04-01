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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
16:47, 01 Nisan 2018 Pazar
OrtadoÄŸu
GÃ¼ncelleme: 12:54, 01 Nisan 2018 Pazar

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MÄ±sÄ±r ordusunun Sina Operasyonu'ndaki kayÄ±plarÄ± artÄ±yor
MÄ±sÄ±r ordusunun Sina Operasyonu'ndaki kayÄ±plarÄ± artÄ±yor
Foto: ArÅŸiv

MÄ±sÄ±r ordusunun "2018 Sina Operasyonu"nun 52'nci gÃ¼nÃ¼nde Ã¶ldÃ¼rÃ¼len silahlÄ± unsur sayÄ±sÄ± 163'e yÃ¼kseldi. MÄ±sÄ±r ordusunun kaybÄ± ise 24'e ulaÅŸtÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

MÄ±sÄ±r ordusunun Sina YarÄ±madasÄ±'nda dÃ¼zenlediÄŸi operasyonlarda son bir hafta iÃ§inde 2'si asker, 6'sÄ± silahlÄ± unsur olmak Ã¼zere 8 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.

Ordu SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Albay Temir er-Rifai,Â televizyonda yayÄ±mlanan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ aÃ§Ä±klamasÄ±nda, operasyonlarda bu hafta 2 askerin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini, bir askerin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Operasyonlarda,Â "tekfirci" olarak nitelediÄŸi 6 silahlÄ±Â unsurunÂ  Ã¶ldÃ¼rÃ¼lerek etkisiz hale getirildiÄŸini aktaranÂ Rifai, 513 suÃ§lu, ÅŸÃ¼pheli ve aranan kiÅŸinin de yakalandÄ±ÄŸÄ± bilgisini verdi.Â 

Hava kuvvetlerinin tekfirci unsurlara ait birÃ§ok noktayÄ± hedef aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Albay Rifai,Â batÄ± ve gÃ¼ney sÄ±nÄ±rlarÄ±nda tam kontrolÃ¼n saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.Â 

Son aÃ§Ä±klamalara gÃ¶re, MÄ±sÄ±r ordusunun "2018 Sina Operasyonu"nun 52'nci gÃ¼nÃ¼nde Ã¶ldÃ¼rÃ¼len silahlÄ± unsur sayÄ±sÄ± 163'e yÃ¼kseldi. MÄ±sÄ±r ordusunun kaybÄ± iseÂ 24'e ulaÅŸtÄ±.

MÄ±sÄ±r ordusu, 9 Åžubat'ta Sina YarÄ±madasÄ±'ndaki terÃ¶r unsurlarÄ±na karÅŸÄ± kara, hava ve deniz birliklerinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± "2018 Sina Operasyonu"nu baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.Â Â 



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