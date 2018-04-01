2018 Ä°lkbahar YDS sona erdi

YabancÄ± Dil Bilgisi Seviye Tespit SÄ±navÄ± (2018-YDS Ä°lkbahar DÃ¶nemi)Â sona erdi.
Ã–lÃ§me SeÃ§me ve YerleÅŸtirme Merkezi (Ã–SYM) tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen 2018-YDS Ä°lkbahar DÃ¶nemi, saat 10.15'te baÅŸladÄ± ve 3 saat (180 dakika) sÃ¼rdÃ¼.
Ã–SYM sÄ±nav takvimine gÃ¶re, 2018-YDS Ä°lkbahar DÃ¶nemi sonuÃ§larÄ± 26 Nisan'da aÃ§Ä±klanacak.
Adaylar, sÄ±nav sonuÃ§larÄ±nÄ± T.C. kimlik numaralarÄ± ve ÅŸifreleri ile Ã–SYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr"Â internet adresinden ve mobil uygulamalarÄ±ndan Ã¶ÄŸrenebilecek.
Adaylara sonuÃ§ belgesi gÃ¶nderilmeyecek.
Ã–zellikle 2006 yÄ±lÄ±ndan bu yana artÄ±ÅŸ gÃ¶steren otizm hastalÄ±ÄŸÄ± ile ilgili 2 Nisan "DÃ¼nya Otizm GÃ¼nÃ¼" dolayÄ±sÄ±yla bilinmesi gerekenlere dikkat Ã§ekildi
Ã–lÃ§me SeÃ§me ve YerleÅŸtirme Merkezi tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen 2018-YDS Ä°lkbahar DÃ¶nemi, saat 10.15'te baÅŸladÄ± ve 3 saat sÃ¼rdÃ¼
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re hali hazÄ±rda 23 ilde faaliyet gÃ¶steren 112 Acil Ã‡aÄŸrÄ± Merkezi'ne, yÄ±l sonuna kadar 48 il daha eklenecek
Ã‡ocuk programlarÄ±nda bazÄ± gÄ±da Ã¼rÃ¼nlerinin reklamlarÄ±na getirilen sÄ±nÄ±rlamada dÃ¼zenlemeye uymayana bir Ã¶nceki ayÄ±n reklam gelirlerinin yÃ¼zde 1'i ile yÃ¼zde 3'Ã¼ arasÄ±nda ceza verilecek
TÃ¼rk Kanser AraÅŸtÄ±rma ve SavaÅŸ Kurumu DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Åžuayib YalÃ§Ä±n, "Kanserin tedavisinin bulunduÄŸu, bu konuda ilaÃ§larÄ±n piyasaya sÃ¼rÃ¼lmediÄŸi" iddialarÄ± iÃ§in, "Bu bir yalan ve bu yalan fazla uzadÄ±. Bunlar efsane, birileri bir ÅŸey sÃ¶ylÃ¼yor, sonra bu gizleniyor. YalancÄ±nÄ±n mumu, yatsÄ±ya kadar yanar diye Ã§ok gÃ¼zel bir sÃ¶z var. Sadece TÃ¼rkiye'de deÄŸil, bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyada da aynÄ± ÅŸey sÃ¶yleniyor." dedi.
Prof. Dr. GÃ¼lhan, "KadÄ±nlarda da sigara kullanÄ±mÄ± ve buna baÄŸlÄ± olarak akciÄŸer kanseri gÃ¶rÃ¼lme sÄ±klÄ±ÄŸÄ± artÄ±ÅŸ gÃ¶stermekte. KadÄ±nlarÄ±n Ã¶lÃ¼m nedenleri arasÄ±nda meme kanserinin ardÄ±ndan ikinci sÄ±rada akciÄŸer kanseri yer almaktadÄ±r." dedi.
Ukrayna EÄŸitim ve Bilim BakanÄ± Hrynevych, "Ukrayna'daki Ã¼niversitelerde yaklaÅŸÄ±k 2 bin 700 TÃ¼rk Ã¶ÄŸrenci eÄŸitim gÃ¶rÃ¼yor. AynÄ± zamanda Ukrayna'dan TÃ¼rkiye'ye eÄŸitim iÃ§in gelen Ã¶ÄŸrencilerin sayÄ±sÄ± artmaya devam ediyor. Bu yÄ±l sayÄ± 500'e Ã§Ä±ktÄ±. Ukrayna dili programÄ± aÃ§Ä±ldÄ±ktan sonra ortaklaÅŸa programlar yapabilir, Ã§ift diploma programlarÄ±na geÃ§ebiliriz" dedi
SorularÄ±nÄ±n yÃ¼zde 10'u eriÅŸime aÃ§Ä±lan YÃ–KDÄ°L sÄ±navÄ±nÄ±n tamamÄ±nÄ±n eriÅŸime aÃ§Ä±lmasÄ± iÃ§in KDK'ye yapÄ±lan baÅŸvurunun, adayÄ±n lehine sonuÃ§landÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Sosyolog Dr. Esra Albayrak, Ã§ocuk ihmali ve istismarÄ±na iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, sorunun medyanÄ±n gÃ¼nlÃ¼k tartÄ±ÅŸmalarÄ± iÃ§erisinde Ã§Ã¶zÃ¼mlenmesinin mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve konunun bilhassa uzmanlar tarafÄ±ndan tartÄ±ÅŸÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini belirtti
YabancÄ± Dil Bilgisi Seviye Tespit SÄ±navÄ± ilkbahar dÃ¶nemi iÃ§in baÅŸvuran adaylarÄ±n sÄ±nava giriÅŸ belgeleri eriÅŸime sunuldu.
ÃœÃ§ Ã¼niversitede 900 Ã¶ÄŸrencinin TÃ¼rkÃ§e dersi almaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± Etiyopya'da, Ã¶ÄŸrenciler iÃ§in yeterli sÄ±nÄ±f bulunamÄ±yor
Ãœniversiteye giriÅŸte ilk kez uygulanacak ve 23-24 Haziran'da yapÄ±lacak 2018-YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± SÄ±navÄ±'na baÅŸvurularÄ±n yarÄ±n sona ereceÄŸi bildirildi
IEFT Yurt DÄ±ÅŸÄ± EÄŸitim FuarlarÄ± Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Akar, "YÄ±lda 100 bin Ã¶ÄŸrenci TÃ¼rkiye'den yurt dÄ±ÅŸÄ±na eÄŸitim iÃ§in Ã§Ä±karken, ÅŸu an 125 bin uluslararasÄ± Ã¶ÄŸrenci TÃ¼rkiye'deki Ã¼niversitelerde eÄŸitim gÃ¶rÃ¼yor. Bu rakam, 7 yÄ±l Ã¶nce yaklaÅŸÄ±k 25 bin civarÄ±ndaydÄ±" ifadelerini kullandÄ±
ABD, Ä°ngiltere, Ä°sveÃ§ ve Brezilya'da 100'Ã¼n Ã¼stÃ¼nde MS hastasÄ±yla yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmada, kÃ¶k hÃ¼cre naklinin, birÃ§ok hasta iÃ§in "ezber bozan" bir tedavi yÃ¶ntemi olabileceÄŸi belirtildi
TÄ±pta UzmanlÄ±k EÄŸitimi GiriÅŸ SÄ±navÄ± sonuÃ§larÄ± "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden Ã¶ÄŸrenilebilecek
DÃ¼nyanÄ±n Ã¶nde gelen markalarÄ±na ait ÅŸiÅŸelenmiÅŸ sularda yapÄ±lan testlerde, Ã¼rÃ¼nlerin hemen hemen hepsinde plastik iÃ§eriÄŸine rastlandÄ±ÄŸÄ± bildirildi