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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
16:47, 01 Nisan 2018 Pazar
EÄŸitim
13:23, 01 Nisan 2018 Pazar

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2018 Ä°lkbahar YDS sona erdi
2018 Ä°lkbahar YDS sona erdi
Foto: ArÅŸiv

Ã–lÃ§me SeÃ§me ve YerleÅŸtirme Merkezi tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen 2018-YDS Ä°lkbahar DÃ¶nemi, saat 10.15'te baÅŸladÄ± ve 3 saat sÃ¼rdÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

YabancÄ± Dil Bilgisi Seviye Tespit SÄ±navÄ± (2018-YDS Ä°lkbahar DÃ¶nemi)Â sona erdi.

Ã–lÃ§me SeÃ§me ve YerleÅŸtirme Merkezi (Ã–SYM) tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen 2018-YDS Ä°lkbahar DÃ¶nemi, saat 10.15'te baÅŸladÄ± ve 3 saat (180 dakika) sÃ¼rdÃ¼.

Ã–SYM sÄ±nav takvimine gÃ¶re, 2018-YDS Ä°lkbahar DÃ¶nemi sonuÃ§larÄ± 26 Nisan'da aÃ§Ä±klanacak.

Adaylar, sÄ±nav sonuÃ§larÄ±nÄ± T.C. kimlik numaralarÄ± ve ÅŸifreleri ile Ã–SYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr"Â internet adresinden ve mobil uygulamalarÄ±ndan Ã¶ÄŸrenebilecek.

Adaylara sonuÃ§ belgesi gÃ¶nderilmeyecek.



Ä°lgili Konular YDS 2018-YDS Ä°lkbahar DÃ¶nemi
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