13:35, 01 Nisan 2018 Pazar

Ä°ranlÄ± Araplar'dan devlet televizyonuna protesto





Ä°ran devlet televizyonunda, Ã¼lkedeki Arap azÄ±nlÄ±ÄŸÄ±n yok sayÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir program yayÄ±nlandÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla, Ä°ranlÄ± Araplar tarafÄ±ndan Huzistan eyaletinde birkaÃ§ gÃ¼ndÃ¼r protesto gÃ¶sterileri dÃ¼zenleniyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Devlet televizyonunda yayÄ±nlanan bir Ã§ocuk programÄ±nda Ã¼lkedeki Arap azÄ±nlÄ±ÄŸÄ±n yok sayÄ±ldÄ±ÄŸÄ± idiasÄ±yla Ä°ranlÄ± Araplar'Ä±n Huzistan eyaletinde birkaÃ§ gÃ¼ndÃ¼r protesto gÃ¶sterileri dÃ¼zenlediÄŸi bildirildi. Ä°ranlÄ± Arap aktivistlerin sosyal medya hesaplarÄ±nda paylaÅŸtÄ±klarÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde, Ä°ranlÄ± Arap'larÄ±n Ahvaz ve Abadan kentlerindeÂ Devlet Radyo ve Televizyon Kurumu (Seda ve Sima) aleyhineÂ protesto gÃ¶sterileri dÃ¼zenlediÄŸi gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde, devlet televizyonu aleyhineÂ sloganlar atan gÃ¶stericilerle polis arasÄ±ndaÂ zaman zaman gerginlik yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±, bazÄ± gÃ¶stericilerin polisin mÃ¼dahalesi sonrasÄ± yaralandÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.Â Sosyal medyadaki Arap aktivistlerin paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bilgilerde ise geÃ§en hafta Kot Abdullah bÃ¶lgesinde baÅŸlayan gÃ¶sterilerin Huzistan eyaletine yayÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve eyalette kriz durumu ilan edildiÄŸi veÂ onlarca gÃ¶stericinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor. NE OLMUÅžTU? Ä°ran devlet televizyonunda gÃ¶sterilen "KÄ±rmÄ±zÄ± BaÅŸlÄ±k" adlÄ± bir Ã§ocuk programÄ±nÄ±n 22 Mart'ta yayÄ±nlanan bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde Ã¼lkedeki halklarÄ±n etnik kimliÄŸini gÃ¶steren bir haritada Araplara yer verilmemesi Ã¼lkedeki Araplar tarafÄ±ndan "Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k ve ayrÄ±mcÄ±lÄ±k" olarak deÄŸerlendirilerek tepki toplamÄ±ÅŸtÄ±. Konuyla ilgili, "Seda ve Sima"ya tepki gÃ¶steren Uzmanlar Meclisi'nin Arap Ã¼yesi HÃ¼ccetÃ¼lislam Abbas Ka'bi, kurumun baÅŸkanÄ± Abdulali Ali Esgeri'ye,Â Ã¼lkedeki Araplar'dan Ã¶zÃ¼r dilemesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunmuÅŸtu. Â

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.