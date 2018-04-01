Ä°ranlÄ± Araplar'dan devlet televizyonuna protesto

Devlet televizyonunda yayÄ±nlanan bir Ã§ocuk programÄ±nda Ã¼lkedeki Arap azÄ±nlÄ±ÄŸÄ±n yok sayÄ±ldÄ±ÄŸÄ± idiasÄ±yla Ä°ranlÄ± Araplar'Ä±n Huzistan eyaletinde birkaÃ§ gÃ¼ndÃ¼r protesto gÃ¶sterileri dÃ¼zenlediÄŸi bildirildi.
Ä°ranlÄ± Arap aktivistlerin sosyal medya hesaplarÄ±nda paylaÅŸtÄ±klarÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde, Ä°ranlÄ± Arap'larÄ±n Ahvaz ve Abadan kentlerindeÂ Devlet Radyo ve Televizyon Kurumu (Seda ve Sima) aleyhineÂ protesto gÃ¶sterileri dÃ¼zenlediÄŸi gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.
GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde, devlet televizyonu aleyhineÂ sloganlar atan gÃ¶stericilerle polis arasÄ±ndaÂ zaman zaman gerginlik yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±, bazÄ± gÃ¶stericilerin polisin mÃ¼dahalesi sonrasÄ± yaralandÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.Â
Sosyal medyadaki Arap aktivistlerin paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bilgilerde ise geÃ§en hafta Kot Abdullah bÃ¶lgesinde baÅŸlayan gÃ¶sterilerin Huzistan eyaletine yayÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve eyalette kriz durumu ilan edildiÄŸi veÂ onlarca gÃ¶stericinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.
Ä°ran devlet televizyonunda gÃ¶sterilen "KÄ±rmÄ±zÄ± BaÅŸlÄ±k" adlÄ± bir Ã§ocuk programÄ±nÄ±n 22 Mart'ta yayÄ±nlanan bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde Ã¼lkedeki halklarÄ±n etnik kimliÄŸini gÃ¶steren bir haritada Araplara yer verilmemesi Ã¼lkedeki Araplar tarafÄ±ndan "Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k ve ayrÄ±mcÄ±lÄ±k" olarak deÄŸerlendirilerek tepki toplamÄ±ÅŸtÄ±.
Konuyla ilgili, "Seda ve Sima"ya tepki gÃ¶steren Uzmanlar Meclisi'nin Arap Ã¼yesi HÃ¼ccetÃ¼lislam Abbas Ka'bi, kurumun baÅŸkanÄ± Abdulali Ali Esgeri'ye,Â Ã¼lkedeki Araplar'dan Ã¶zÃ¼r dilemesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunmuÅŸtu.
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Ä°srail iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da yer alan El-Halil kentindeki Ä°brahim Camisi'nde geÃ§en ay en az 52 kez ezan okunmasÄ±nÄ± engelledi.
Ä°sveÃ§'teki TÃ¼ketici BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n internet sayfasÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, uÃ§aklarÄ±n karbon emisyonuyla hava kirliliÄŸine yol aÃ§masÄ± nedeniyle Ä°sveÃ§'teki havalimanlarÄ±ndan kalkan uÃ§aklardan, uzaklÄ±ÄŸa gÃ¶re Ã§evre vergi alÄ±nacaÄŸÄ± belirtildi
KudÃ¼s Ä°slami VakÄ±flar Ä°daresi'nden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°srail polisinin eÅŸlik ettiÄŸi 275 fanatik Yahudi tarafÄ±ndan Mescid-i Aksa'ya baskÄ±n dÃ¼zenlendiÄŸi belirtildi
Afrika'nÄ±n petrol Ã¼reticisi Ã¼lkeleri, Ã‡ad'daki toplantÄ±da bir araya gelerek kÃ¼resel Ã§apta dÃ¼ÅŸen petrol fiyatlarÄ±nÄ±n yeniden canlandÄ±rÄ±lmasÄ± konusu iÃ§in Ã§Ã¶zÃ¼m aradÄ±
Ä°ran devlet televizyonunda, Ã¼lkedeki Arap azÄ±nlÄ±ÄŸÄ±n yok sayÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir program yayÄ±nlandÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla, Ä°ranlÄ± Araplar tarafÄ±ndan Huzistan eyaletinde birkaÃ§ gÃ¼ndÃ¼r protesto gÃ¶sterileri dÃ¼zenleniyor
MÄ±sÄ±r ordusunun "2018 Sina Operasyonu"nun 52'nci gÃ¼nÃ¼nde Ã¶ldÃ¼rÃ¼len silahlÄ± unsur sayÄ±sÄ± 163'e yÃ¼kseldi. MÄ±sÄ±r ordusunun kaybÄ± ise 24'e ulaÅŸtÄ±.
TÃ¼rkiye'nin MÃ¼nbiÃ§'e yÃ¶nelik operasyon iÅŸaretlerinin artmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, ABD gÃ¼Ã§leri bÃ¶lgeye askeri takviyeler yaptÄ±
Ä°ngiltere tarafÄ±ndan Rus uÃ§aÄŸÄ±na yapÄ±lan aramaya dair sebep gÃ¶steren bir aÃ§Ä±klama isteyen Rusyaâ€™ya, Ä°ngiltere Ulusal GÃ¼venlik BakanlÄ±ÄŸÄ±â€™ndan 'Rutin uygulama' cevabÄ± geldi.
Pakistan'Ä±n Nobel Ã¶dÃ¼llÃ¼ eÄŸitim gÃ¶nÃ¼llÃ¼sÃ¼ Malala Yusufzay, 2012 yÄ±lÄ±nda Taliban'Ä±n saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±ÄŸÄ± Svat Vadisi'ndeki memleketi Mingora'yÄ± ziyaret etti
Esed rejiminin ablukada tuttuÄŸu DoÄŸu Guta'dan ayrÄ±lmak zorunda kalanlarÄ± taÅŸÄ±yan 12'nci konvoyun, Ä°dlib ve Halep'in batÄ± kÄ±rsalÄ±na ulaÅŸmasÄ±yla, DoÄŸu Guta'dan Ã§Ä±kanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 45 bini geÃ§ti
Kolombiya'da, askeri havalimanÄ±na gitmek Ã¼zere havalanan Cessna 172 tipi kÃ¼Ã§Ã¼k uÃ§ak, aniden bastÄ±ran ÅŸiddetli saÄŸanak dolayÄ±sÄ±yla otoyola zorunlu iniÅŸ yapmak zorunda kaldÄ±
Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu ile Savunma BakanÄ± Liberman'dan, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da ve abluka altÄ±ndaki Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda dÃ¼zenlenen "Filistin Toprak GÃ¼nÃ¼ "gÃ¶sterilere mÃ¼dahale ederek 15 Filistinliyi ÅŸehit eden ve yÃ¼zlercesini yaralayan Ä°srail askerleri iÃ§in destek ve savunma mesajÄ± geldi
MÄ±sÄ±r'da bazÄ± siyasi partiler, Ä°srail askerlerinin, Gazze-Ä°srail sÄ±nÄ±rÄ±nda "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼" kapsamÄ±nda dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilerde "aÅŸÄ±rÄ± gÃ¼Ã§" kullanmasÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±.
Ä°srail polisi, Filistin Toprak GÃ¼nÃ¼ mÃ¼nasebetiyle Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda dÃ¼zenlenen gÃ¶steride Ä°srail askerlerinin 15 Filistinliyi ÅŸehit etmesini KudÃ¼sâ€™te protesto eden bir grup Filistinliye mÃ¼dahale etti. MÃ¼dahale sÄ±rasÄ±nda 49 Filistinli yaralandÄ±.
DÃ¼nya MÃ¼slÃ¼man Alimler BirliÄŸi tarafÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°srail yÃ¶netiminin, evlerine geri dÃ¶nmek ve topraklarÄ±nÄ± geri almak isteyen Filistinlilere yÃ¶nelik uygulamalarÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir endiÅŸe ve Ã¼zÃ¼ntÃ¼yle takip edildiÄŸi belirtildi.
BeÅŸÅŸar Esed rejimi ve destekÃ§ilerinin abluka altÄ±nda tuttuÄŸu DoÄŸu Guta'dan tahliye edilmek zorunda kalanlarÄ± taÅŸÄ±yan 11'inci konvoy, Ä°dlib ve Halep'in batÄ± kÄ±rsalÄ±na vardÄ±. 22 Mart'ta baÅŸlayan zorunlu tahliyelerde, bÃ¶lgeden Ã§Ä±kanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 43 bini aÅŸtÄ±.