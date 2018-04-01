Otizmle ilgili bilinmesi gerekenler

Abdi Ä°brahim Otsuka Medikal DirektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼, gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde en bilinen ve en sÄ±k gÃ¶rÃ¼len yaygÄ±n geliÅŸimsel bozukluk olan otizmle ilgili farkÄ±ndalÄ±k oluÅŸturmak amacÄ±yla 2 Nisan "DÃ¼nya Otizm GÃ¼nÃ¼" kapsamÄ±nda hastalÄ±kla ilgili bazÄ± noktalara dikkat Ã§ekiyor.Â
Abdi Ä°brahim'denÂ 2 Nisan "DÃ¼nya Otizm GÃ¼nÃ¼" dolayÄ±sÄ±yla yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, doÄŸuÅŸtan gelen ya da erken yaÅŸlarda baÅŸlayan otizmde belirtilerin genellikle 30'uncu aydan Ã¶nce gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, Ã¶zellikle 2006 yÄ±lÄ±ndan bu yana artÄ±ÅŸ gÃ¶steren hastalÄ±ÄŸa gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde her 68 Ã§ocuktan 1â€™inde rastlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtildi.
Otizmin erken yaÅŸlarda aileler tarafÄ±ndan fark edilmesinin, doÄŸru eÄŸitim ve ilaÃ§ kullanÄ±mÄ± ile tedavide olumlu sonuÃ§ yaratacaÄŸÄ± belirtilen aÃ§Ä±klamada, otizmin, sosyal etkileÅŸim, karÅŸÄ±sÄ±ndakini anlama ve kendini ifade etme gibi ihtiyaÃ§larÄ± karÅŸÄ±lamak iÃ§in gerekli sÃ¶zel ve sÃ¶zel olmayan becerilerin geliÅŸiminde gecikme ya da sapmalarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± nÃ¶rogeliÅŸimsel bir bozukluk olduÄŸu bildirildi.
AÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, otizmin tek bir belirtisi olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in hastalÄ±ÄŸÄ±n tanÄ±sÄ± otizm spektrum bozukluklarÄ± olarak ifade ediliyor.
Otizm belirtilerinin sayÄ±sÄ± ve ÅŸiddeti bireyler arasÄ±nda farklÄ±lÄ±k gÃ¶sterebildiÄŸi gibi, bu belirtiler zaman iÃ§inde deÄŸiÅŸebiliyor. Zihinsel kapasite, uyum becerileri, ek tÄ±bbi-psikiyatrik sorunlarÄ±n varlÄ±ÄŸÄ± gibi nedenler otizmin gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ Ã§eÅŸitlendiriyor. Otizmin tÃ¼rleri arasÄ±nda otizmi, asperger sendromu ve atipik otizm bulunuyor.
AÃ§Ä±klamada, otizm tanÄ±sÄ±nÄ±n, ilgi alanÄ±nÄ±n kÄ±sÄ±tlÄ± olmasÄ± ve tekrarlayÄ±cÄ± hareketlerle kendini gÃ¶sterdiÄŸi, belirtilerin tipik olarak yaÅŸamÄ±n ilk Ã¼Ã§ yÄ±lÄ±nda ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.
Otizmin belirtilerinin, iletiÅŸim ve toplumsal geliÅŸim alanlarÄ±nda bozukluk, yineleyici, sÄ±nÄ±rlayÄ±cÄ± ilgi ve davranÄ±ÅŸlar ve bu alanlardaki bozukluklarÄ±n 30'uncu aydan Ã¶nce gÃ¶rÃ¼lmesi olarak ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± vurgulanan aÃ§Ä±klamada, ÅŸunlar kaydedildi:Â
"HastalÄ±ÄŸa tanÄ± konmasÄ± bazÄ± durumlarda gecikse de pek Ã§ok otizm belirtisi erken yaÅŸlarda gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Belirtiler sÄ±klÄ±kla 30. aydan Ã¶nce, bebeÄŸin sessiz-sakin olmasÄ±, seyrek aÄŸlamasÄ±, sosyal iletiÅŸim becerilerinin az olmasÄ±, uzun sÃ¼reli gÃ¶z temasÄ± kuramamasÄ±, konuÅŸmanÄ±n gecikmesi ÅŸeklinde gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Ä°lk yÄ±llarda belirtilerin anne-baba tarafÄ±ndan anlaÅŸÄ±lmasÄ± zor olsa da erken tanÄ± ve tedavi hastalÄ±ÄŸÄ±n gidiÅŸatÄ±nÄ± olumlu yÃ¶nde etkiliyor. Erken belirtilerin neler olabileceÄŸi konusunda ailelerin bilgilendirilmesi ise bu noktada Ã¶nem kazanÄ±yor."
Abdi Ä°brahim Otsuka Medikal DirektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼, Ã§ocuÄŸun geliÅŸim basamaklarÄ±ndaki gecikmeyi ailelerin 18'inci aydan sonra fark ettiklerini ve genellikle 2 yaÅŸlarÄ±nda tÄ±bbi yardÄ±m alma giriÅŸiminde bulunduklarÄ±nÄ± belirtiyor.
BaÅŸvurularÄ±n ancak yÃ¼zde 10â€™unda ilk baÅŸvuruda tanÄ± konulmuÅŸ olsa da otizmin erken tanÄ±nmasÄ±, bakÄ±mÄ±n baÅŸlamasÄ± ve okul Ã¶ncesi yÄ±llardaki erken giriÅŸim, otizmli birÃ§ok Ã§ocuÄŸun belirtilerinin iyileÅŸmesiyle sonuÃ§lanÄ±yor. Otizmin erken yaÅŸta fark edilmesi, Ã¶zel eÄŸitimin daha erken baÅŸlamasÄ±na, aile desteÄŸinin ve eÄŸitiminin saÄŸlanmasÄ±na, ailelerin stresle baÅŸ etme yÃ¶ntemleri geliÅŸtirmesine, uygun tÄ±bbi bakÄ±m ve tedavinin erken verilmesine olanak saÄŸlayarak hastalÄ±ÄŸÄ±n gidiÅŸatÄ±nÄ± olumlu etkiliyor.
AÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, eÄŸer bebek 6 aylÄ±k olduÄŸu halde annesini tanÄ±mÄ±yor, gÃ¼lÃ¼msemiyorsa, 1 yaÅŸÄ±nÄ± geÃ§tiÄŸi halde iÅŸaret ile gÃ¶stermiyor, ce-e, fÄ±ÅŸfÄ±ÅŸ kayÄ±kÃ§Ä± gibi oyunlarÄ± oynamÄ±yor, anlamlÄ± 1-2 kelime sÃ¶ylemiyor, adÄ± ile seslenildiÄŸinde bakmÄ±yor, gÃ¶z temasÄ± kurmuyor, Ã§evresinde olup bitenle ilgisiz gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor, bir iliÅŸki ihtiyacÄ± gÃ¶stermiyorsa bu durum geliÅŸim basamaklarÄ±nda bir sorun olduÄŸuna iÅŸaret ediyor.
Ã–zel eÄŸitim programlarÄ±, dil-iletiÅŸim terapileri, dans ve mÃ¼zik otizmli Ã§ocuklarÄ± sosyal hayatÄ±n iÃ§inde tutarak hastalÄ±ÄŸÄ±n iyi yÃ¶nde seyretmesine destek oluyor. Otizmle birlikte gÃ¶rÃ¼len dikkat ve davranÄ±ÅŸ sorunlarÄ±nÄ±n eÄŸitime katÄ±lÄ±mÄ± bozduÄŸu durumlarda ise ilaÃ§ tedavilerinin olumlu etkilerini ortaya koyan Ã§ok sayÄ±da bilimsel Ã§alÄ±ÅŸma bulunuyor. Otizmli Ã§ocuklarÄ±n saÄŸlÄ±klÄ± yaÅŸÄ±tlarÄ±yla aynÄ± okulda kaynaÅŸtÄ±rma eÄŸitimi de bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±yor. Bu sÃ¼reÃ§te okul, anne-baba ve Ã§ocuk psikiyatristinin iÅŸ birliÄŸi iÃ§inde olmasÄ± hastalÄ±ÄŸÄ±n gidiÅŸatÄ±nÄ± olumlu yÃ¶nde etkiliyor.
Hasta yakÄ±nlarÄ±, 2 Nisanâ€™da aÃ§Ä±lacak olan "www.otizmailem.com" isimli web sitesinden otizm hakkÄ±nda merak edilen tÃ¼m sorularÄ±n cevaplarÄ±na ulaÅŸabiliyor. Tedavi sÃ¼recinde ailelerin bilgi rehberi olma Ã¶zelliÄŸini taÅŸÄ±yan sitede ayrÄ±ca otizmli yakÄ±nlarÄ±nÄ±n ve uzman hekimlerin bilgi ve deneyimlerini paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± videolar da yer alÄ±yor.
Ã–zellikle 2006 yÄ±lÄ±ndan bu yana artÄ±ÅŸ gÃ¶steren otizm hastalÄ±ÄŸÄ± ile ilgili 2 Nisan "DÃ¼nya Otizm GÃ¼nÃ¼" dolayÄ±sÄ±yla bilinmesi gerekenlere dikkat Ã§ekildi
Ã–lÃ§me SeÃ§me ve YerleÅŸtirme Merkezi tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen 2018-YDS Ä°lkbahar DÃ¶nemi, saat 10.15'te baÅŸladÄ± ve 3 saat sÃ¼rdÃ¼
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re hali hazÄ±rda 23 ilde faaliyet gÃ¶steren 112 Acil Ã‡aÄŸrÄ± Merkezi'ne, yÄ±l sonuna kadar 48 il daha eklenecek
Ã‡ocuk programlarÄ±nda bazÄ± gÄ±da Ã¼rÃ¼nlerinin reklamlarÄ±na getirilen sÄ±nÄ±rlamada dÃ¼zenlemeye uymayana bir Ã¶nceki ayÄ±n reklam gelirlerinin yÃ¼zde 1'i ile yÃ¼zde 3'Ã¼ arasÄ±nda ceza verilecek
TÃ¼rk Kanser AraÅŸtÄ±rma ve SavaÅŸ Kurumu DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Åžuayib YalÃ§Ä±n, "Kanserin tedavisinin bulunduÄŸu, bu konuda ilaÃ§larÄ±n piyasaya sÃ¼rÃ¼lmediÄŸi" iddialarÄ± iÃ§in, "Bu bir yalan ve bu yalan fazla uzadÄ±. Bunlar efsane, birileri bir ÅŸey sÃ¶ylÃ¼yor, sonra bu gizleniyor. YalancÄ±nÄ±n mumu, yatsÄ±ya kadar yanar diye Ã§ok gÃ¼zel bir sÃ¶z var. Sadece TÃ¼rkiye'de deÄŸil, bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyada da aynÄ± ÅŸey sÃ¶yleniyor." dedi.
Prof. Dr. GÃ¼lhan, "KadÄ±nlarda da sigara kullanÄ±mÄ± ve buna baÄŸlÄ± olarak akciÄŸer kanseri gÃ¶rÃ¼lme sÄ±klÄ±ÄŸÄ± artÄ±ÅŸ gÃ¶stermekte. KadÄ±nlarÄ±n Ã¶lÃ¼m nedenleri arasÄ±nda meme kanserinin ardÄ±ndan ikinci sÄ±rada akciÄŸer kanseri yer almaktadÄ±r." dedi.
Ukrayna EÄŸitim ve Bilim BakanÄ± Hrynevych, "Ukrayna'daki Ã¼niversitelerde yaklaÅŸÄ±k 2 bin 700 TÃ¼rk Ã¶ÄŸrenci eÄŸitim gÃ¶rÃ¼yor. AynÄ± zamanda Ukrayna'dan TÃ¼rkiye'ye eÄŸitim iÃ§in gelen Ã¶ÄŸrencilerin sayÄ±sÄ± artmaya devam ediyor. Bu yÄ±l sayÄ± 500'e Ã§Ä±ktÄ±. Ukrayna dili programÄ± aÃ§Ä±ldÄ±ktan sonra ortaklaÅŸa programlar yapabilir, Ã§ift diploma programlarÄ±na geÃ§ebiliriz" dedi
SorularÄ±nÄ±n yÃ¼zde 10'u eriÅŸime aÃ§Ä±lan YÃ–KDÄ°L sÄ±navÄ±nÄ±n tamamÄ±nÄ±n eriÅŸime aÃ§Ä±lmasÄ± iÃ§in KDK'ye yapÄ±lan baÅŸvurunun, adayÄ±n lehine sonuÃ§landÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Sosyolog Dr. Esra Albayrak, Ã§ocuk ihmali ve istismarÄ±na iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, sorunun medyanÄ±n gÃ¼nlÃ¼k tartÄ±ÅŸmalarÄ± iÃ§erisinde Ã§Ã¶zÃ¼mlenmesinin mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve konunun bilhassa uzmanlar tarafÄ±ndan tartÄ±ÅŸÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini belirtti
YabancÄ± Dil Bilgisi Seviye Tespit SÄ±navÄ± ilkbahar dÃ¶nemi iÃ§in baÅŸvuran adaylarÄ±n sÄ±nava giriÅŸ belgeleri eriÅŸime sunuldu.
ÃœÃ§ Ã¼niversitede 900 Ã¶ÄŸrencinin TÃ¼rkÃ§e dersi almaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± Etiyopya'da, Ã¶ÄŸrenciler iÃ§in yeterli sÄ±nÄ±f bulunamÄ±yor
Ãœniversiteye giriÅŸte ilk kez uygulanacak ve 23-24 Haziran'da yapÄ±lacak 2018-YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± SÄ±navÄ±'na baÅŸvurularÄ±n yarÄ±n sona ereceÄŸi bildirildi
IEFT Yurt DÄ±ÅŸÄ± EÄŸitim FuarlarÄ± Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Akar, "YÄ±lda 100 bin Ã¶ÄŸrenci TÃ¼rkiye'den yurt dÄ±ÅŸÄ±na eÄŸitim iÃ§in Ã§Ä±karken, ÅŸu an 125 bin uluslararasÄ± Ã¶ÄŸrenci TÃ¼rkiye'deki Ã¼niversitelerde eÄŸitim gÃ¶rÃ¼yor. Bu rakam, 7 yÄ±l Ã¶nce yaklaÅŸÄ±k 25 bin civarÄ±ndaydÄ±" ifadelerini kullandÄ±
ABD, Ä°ngiltere, Ä°sveÃ§ ve Brezilya'da 100'Ã¼n Ã¼stÃ¼nde MS hastasÄ±yla yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmada, kÃ¶k hÃ¼cre naklinin, birÃ§ok hasta iÃ§in "ezber bozan" bir tedavi yÃ¶ntemi olabileceÄŸi belirtildi
TÄ±pta UzmanlÄ±k EÄŸitimi GiriÅŸ SÄ±navÄ± sonuÃ§larÄ± "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden Ã¶ÄŸrenilebilecek
DÃ¼nyanÄ±n Ã¶nde gelen markalarÄ±na ait ÅŸiÅŸelenmiÅŸ sularda yapÄ±lan testlerde, Ã¼rÃ¼nlerin hemen hemen hepsinde plastik iÃ§eriÄŸine rastlandÄ±ÄŸÄ± bildirildi