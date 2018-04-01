13:44, 01 Nisan 2018 Pazar

Otizmle ilgili bilinmesi gerekenler

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Abdi Ä°brahim Otsuka Medikal DirektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼, gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde en bilinen ve en sÄ±k gÃ¶rÃ¼len yaygÄ±n geliÅŸimsel bozukluk olan otizmle ilgili farkÄ±ndalÄ±k oluÅŸturmak amacÄ±yla 2 Nisan "DÃ¼nya Otizm GÃ¼nÃ¼" kapsamÄ±nda hastalÄ±kla ilgili bazÄ± noktalara dikkat Ã§ekiyor.Â

Abdi Ä°brahim'denÂ 2 Nisan "DÃ¼nya Otizm GÃ¼nÃ¼" dolayÄ±sÄ±yla yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, doÄŸuÅŸtan gelen ya da erken yaÅŸlarda baÅŸlayan otizmde belirtilerin genellikle 30'uncu aydan Ã¶nce gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, Ã¶zellikle 2006 yÄ±lÄ±ndan bu yana artÄ±ÅŸ gÃ¶steren hastalÄ±ÄŸa gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde her 68 Ã§ocuktan 1â€™inde rastlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtildi.

Otizmin erken yaÅŸlarda aileler tarafÄ±ndan fark edilmesinin, doÄŸru eÄŸitim ve ilaÃ§ kullanÄ±mÄ± ile tedavide olumlu sonuÃ§ yaratacaÄŸÄ± belirtilen aÃ§Ä±klamada, otizmin, sosyal etkileÅŸim, karÅŸÄ±sÄ±ndakini anlama ve kendini ifade etme gibi ihtiyaÃ§larÄ± karÅŸÄ±lamak iÃ§in gerekli sÃ¶zel ve sÃ¶zel olmayan becerilerin geliÅŸiminde gecikme ya da sapmalarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± nÃ¶rogeliÅŸimsel bir bozukluk olduÄŸu bildirildi.

AÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, otizmin tek bir belirtisi olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in hastalÄ±ÄŸÄ±n tanÄ±sÄ± otizm spektrum bozukluklarÄ± olarak ifade ediliyor.

Otizm belirtilerinin sayÄ±sÄ± ve ÅŸiddeti bireyler arasÄ±nda farklÄ±lÄ±k gÃ¶sterebildiÄŸi gibi, bu belirtiler zaman iÃ§inde deÄŸiÅŸebiliyor. Zihinsel kapasite, uyum becerileri, ek tÄ±bbi-psikiyatrik sorunlarÄ±n varlÄ±ÄŸÄ± gibi nedenler otizmin gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ Ã§eÅŸitlendiriyor. Otizmin tÃ¼rleri arasÄ±nda otizmi, asperger sendromu ve atipik otizm bulunuyor.

AÃ§Ä±klamada, otizm tanÄ±sÄ±nÄ±n, ilgi alanÄ±nÄ±n kÄ±sÄ±tlÄ± olmasÄ± ve tekrarlayÄ±cÄ± hareketlerle kendini gÃ¶sterdiÄŸi, belirtilerin tipik olarak yaÅŸamÄ±n ilk Ã¼Ã§ yÄ±lÄ±nda ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

"HASTALIÄžIN EN BELÄ°RGÄ°N BELÄ°RTÄ°SÄ° Ä°LETÄ°ÅžÄ°M VE TOPLUMSAL GELÄ°ÅžÄ°M ALANLARINDA BOZUKLUÄžUN OLMASI"Â

Otizmin belirtilerinin, iletiÅŸim ve toplumsal geliÅŸim alanlarÄ±nda bozukluk, yineleyici, sÄ±nÄ±rlayÄ±cÄ± ilgi ve davranÄ±ÅŸlar ve bu alanlardaki bozukluklarÄ±n 30'uncu aydan Ã¶nce gÃ¶rÃ¼lmesi olarak ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± vurgulanan aÃ§Ä±klamada, ÅŸunlar kaydedildi:Â

"HastalÄ±ÄŸa tanÄ± konmasÄ± bazÄ± durumlarda gecikse de pek Ã§ok otizm belirtisi erken yaÅŸlarda gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Belirtiler sÄ±klÄ±kla 30. aydan Ã¶nce, bebeÄŸin sessiz-sakin olmasÄ±, seyrek aÄŸlamasÄ±, sosyal iletiÅŸim becerilerinin az olmasÄ±, uzun sÃ¼reli gÃ¶z temasÄ± kuramamasÄ±, konuÅŸmanÄ±n gecikmesi ÅŸeklinde gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Ä°lk yÄ±llarda belirtilerin anne-baba tarafÄ±ndan anlaÅŸÄ±lmasÄ± zor olsa da erken tanÄ± ve tedavi hastalÄ±ÄŸÄ±n gidiÅŸatÄ±nÄ± olumlu yÃ¶nde etkiliyor. Erken belirtilerin neler olabileceÄŸi konusunda ailelerin bilgilendirilmesi ise bu noktada Ã¶nem kazanÄ±yor."

"AÄ°LELER GENELLÄ°KLE 2 YAÅžLARINDA TIBBÄ° YARDIM ALMA GÄ°RÄ°ÅžÄ°MÄ°NDE BULUNUYOR"

Abdi Ä°brahim Otsuka Medikal DirektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼, Ã§ocuÄŸun geliÅŸim basamaklarÄ±ndaki gecikmeyi ailelerin 18'inci aydan sonra fark ettiklerini ve genellikle 2 yaÅŸlarÄ±nda tÄ±bbi yardÄ±m alma giriÅŸiminde bulunduklarÄ±nÄ± belirtiyor.

BaÅŸvurularÄ±n ancak yÃ¼zde 10â€™unda ilk baÅŸvuruda tanÄ± konulmuÅŸ olsa da otizmin erken tanÄ±nmasÄ±, bakÄ±mÄ±n baÅŸlamasÄ± ve okul Ã¶ncesi yÄ±llardaki erken giriÅŸim, otizmli birÃ§ok Ã§ocuÄŸun belirtilerinin iyileÅŸmesiyle sonuÃ§lanÄ±yor. Otizmin erken yaÅŸta fark edilmesi, Ã¶zel eÄŸitimin daha erken baÅŸlamasÄ±na, aile desteÄŸinin ve eÄŸitiminin saÄŸlanmasÄ±na, ailelerin stresle baÅŸ etme yÃ¶ntemleri geliÅŸtirmesine, uygun tÄ±bbi bakÄ±m ve tedavinin erken verilmesine olanak saÄŸlayarak hastalÄ±ÄŸÄ±n gidiÅŸatÄ±nÄ± olumlu etkiliyor.

AÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, eÄŸer bebek 6 aylÄ±k olduÄŸu halde annesini tanÄ±mÄ±yor, gÃ¼lÃ¼msemiyorsa, 1 yaÅŸÄ±nÄ± geÃ§tiÄŸi halde iÅŸaret ile gÃ¶stermiyor, ce-e, fÄ±ÅŸfÄ±ÅŸ kayÄ±kÃ§Ä± gibi oyunlarÄ± oynamÄ±yor, anlamlÄ± 1-2 kelime sÃ¶ylemiyor, adÄ± ile seslenildiÄŸinde bakmÄ±yor, gÃ¶z temasÄ± kurmuyor, Ã§evresinde olup bitenle ilgisiz gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor, bir iliÅŸki ihtiyacÄ± gÃ¶stermiyorsa bu durum geliÅŸim basamaklarÄ±nda bir sorun olduÄŸuna iÅŸaret ediyor.

Ã–zel eÄŸitim programlarÄ±, dil-iletiÅŸim terapileri, dans ve mÃ¼zik otizmli Ã§ocuklarÄ± sosyal hayatÄ±n iÃ§inde tutarak hastalÄ±ÄŸÄ±n iyi yÃ¶nde seyretmesine destek oluyor. Otizmle birlikte gÃ¶rÃ¼len dikkat ve davranÄ±ÅŸ sorunlarÄ±nÄ±n eÄŸitime katÄ±lÄ±mÄ± bozduÄŸu durumlarda ise ilaÃ§ tedavilerinin olumlu etkilerini ortaya koyan Ã§ok sayÄ±da bilimsel Ã§alÄ±ÅŸma bulunuyor. Otizmli Ã§ocuklarÄ±n saÄŸlÄ±klÄ± yaÅŸÄ±tlarÄ±yla aynÄ± okulda kaynaÅŸtÄ±rma eÄŸitimi de bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±yor. Bu sÃ¼reÃ§te okul, anne-baba ve Ã§ocuk psikiyatristinin iÅŸ birliÄŸi iÃ§inde olmasÄ± hastalÄ±ÄŸÄ±n gidiÅŸatÄ±nÄ± olumlu yÃ¶nde etkiliyor.

Hasta yakÄ±nlarÄ±, 2 Nisanâ€™da aÃ§Ä±lacak olan "www.otizmailem.com" isimli web sitesinden otizm hakkÄ±nda merak edilen tÃ¼m sorularÄ±n cevaplarÄ±na ulaÅŸabiliyor. Tedavi sÃ¼recinde ailelerin bilgi rehberi olma Ã¶zelliÄŸini taÅŸÄ±yan sitede ayrÄ±ca otizmli yakÄ±nlarÄ±nÄ±n ve uzman hekimlerin bilgi ve deneyimlerini paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± videolar da yer alÄ±yor.