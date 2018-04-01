Güncelleme: 14:08, 01 Nisan 2018 Pazar

35’inci Afrika petrol üreticileri toplantısında 'düşük fiyat' görüşüldü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Çad’ın başkenti Encemine’de bir araya gelen petrol üreten Afrika ülkeleri, düşen petrol fiyatlarının yeniden canlandırılması konusunu görüştü.

Afrika Petrol Üreticileri Organizasyonu (APPO) bünyesinde 35’incisi düzenlenen toplantının ana gündem maddesi küresel çapta düşen petrol fiyatları oldu.

Toplantının önemli diğer bir gündem maddesi de petrolden elde edilen gelirin, aynı zamanda diğer Afrika ülkelerinin kalkınmasında kullanılması oldu.

Çad Başbakanı Albert Pahimi Padacke, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, petrol üretiminin zorunluluğununa işaret ederek, fiyatların artırılmasının Afrika ülkeleri açısından önemli olduğunu söyledi.

Padacke, Afrika ülkelerinin sosyal ve ekonomik yönden gelişmeye devam ettiğini belirterek, "Her ne kadar petrol fiyatları düşse de APPO'ya üye ülkelerin üretimi sayesinde hem bu ülkeler gelişiyor hem de kıtadaki diğer ülkelerin gelişimine katkı sağlanıyor." diye konuştu.

APPO Başkanı olarak da görev yapan Çad Petrol Bakanı Beşir Maddet, “APPO'nun reformlara yoğunlaştığı bu dönemde, başkanlığın tarafımıza verilmesi bizim için çok büyük bir sorumluluktur.” dedi.

Çad, 1 Nisan 2017'den bu yana söz konusu organizasyona başkanlık ediyor.