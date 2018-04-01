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16:47, 01 Nisan 2018 Pazar
DÄ±ÅŸ Politika
14:29, 01 Nisan 2018 Pazar

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Malililer 'Cansuyu' ile temiz suya kavuÅŸtular
Malililer 'Cansuyu' ile temiz suya kavuÅŸtular

Mali'nin Babouyabougou kÃ¶yÃ¼nde temiz suya hasret yaÅŸayanlar, Cansuyu DerneÄŸi'nin yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± su kuyusu sayesinde temiz suya kavuÅŸmanÄ±n sevincini yaÅŸadÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DÃ¼nyanÄ±n en fakir Ã¼lkelerinden biri kabul edilenÂ Mali'de en Ã¶nemli sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±ndan biri olan temiz su sorunu nedeniyle Ã¶zellikle Ã§ocuklar birÃ§ok hastalÄ±kla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalÄ±yor. Temiz su bulamadÄ±klarÄ± iÃ§in kirli su ile her tÃ¼rlÃ¼ ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± gidermek zorunda kalan Malililer, TÃ¼rkiye'deki yardÄ±m kuruluÅŸlarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla aÃ§Ä±lan su kuyularÄ±yla temiz su elde edebiliyor.

Mali'nin ikinci bÃ¼yÃ¼k kenti olan Segou'ya 87 kilometre uzaklÄ±kta olan 450 nÃ¼fuslu Babouyabougou kÃ¶yÃ¼nde yaÅŸayan halk daÂ Cansuyu DerneÄŸi'nin yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± su kuyusu sayesinde temiz suya kavuÅŸmanÄ±n sevincini yaÅŸadÄ±.

Su kuyusu aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± yapmaya gelen dernek yetkililerini sevinÃ§le karÅŸÄ±layan kÃ¶ylÃ¼ler, aÃ§Ä±lÄ±ÅŸa katÄ±larak dua etti, hayÄ±rseverlere teÅŸekkÃ¼r etti.

KÃ¶yÃ¼n muhtarÄ± Gisma Sila (84), AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, yaklaÅŸÄ±k bir asÄ±rdÄ±r kÃ¶yde ve kÃ¶yÃ¼n Ã§evresinde temiz bir suya kavuÅŸamadÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Cansuyu DerneÄŸinin Mali'de su kuyusu aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyduktan sonra dernek yetkilileriyle iletiÅŸime geÃ§tiÄŸini belirten Sila, "Kilometrelerce mesafeye gidip temiz su bulma Ã§abasÄ±na girdik fakat hiÃ§bir zaman saÄŸlÄ±klÄ±, temiz, kullanabileceÄŸimiz suya ulaÅŸamadÄ±k. Cansuyu DerneÄŸi ile iletiÅŸime geÃ§tikten sonra bizim kÃ¶yde de su kuyusu aÃ§Ä±ldÄ±." diye konuÅŸtu.

HayatÄ± boyunca Ã§amurlu ve saÄŸlÄ±klÄ± olmayan su kullandÄ±klarÄ±nÄ± aktaran Sila, ÅŸu an bu su kuyusunu kullanabildikleri iÃ§in kendisini dÃ¼nyanÄ±n en mutlu insanÄ± hissettiÄŸini belirtti.

"ARTIK TEMÄ°Z OLMAYAN SU KULLANMAYACAÄžIZ"

KÃ¶ylerinde su kuyusunun aÃ§Ä±lmasÄ±na vesile olanlara teÅŸekkÃ¼r eden Sila, diÄŸer kÃ¶ylerin de temiz su sorunu Ã§ektiÄŸini, onlarÄ±n da yardÄ±ma ihtiyacÄ± olduÄŸunu anlattÄ±.Â 

Sila, su kuyusunun kÃ¶ye yapÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan insanlarÄ±n daha saÄŸlÄ±klÄ± bireyler haline geleceÄŸini belirterek, konuÅŸmasÄ±nÄ± ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"Su kuyusunun buradaki insanlarÄ±n Ã¼zerinde o kadar etkisi olmuÅŸ ki insanlarÄ±n hareketleri dahi deÄŸiÅŸti. ArtÄ±k, insanlar daha fazla temizliÄŸe dikkat ediyor, titiz olmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Bir defa su kuyusunda kÃ¼Ã§Ã¼k bir arÄ±za oldu ama insanlar bir olup arÄ±zayÄ± giderdi. 'Kesinlikle bir daha temiz olmayan su kullanmak istemiyoruz' diyerek kuyunun tekrar faaliyete geÃ§mesi iÃ§in bir olup Ã§aba iÃ§erisine girdik. ArtÄ±k, temiz olmayan su kullanmayacaÄŸÄ±z."Â 



Ä°lgili Konular mali Cansuyu DerneÄŸi
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