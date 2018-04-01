14:40, 01 Nisan 2018 Pazar

Fanatik Yahudilerden iÅŸgal polisi eÅŸliÄŸinde Mescid-i Aksa'ya baskÄ±n

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°srail polisinin eÅŸlik ettiÄŸiÂ 275 fanatik Yahudi'nin iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s'te bulunanÂ Mescid-i Aksa'ya baskÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± bildirildi.Â

KudÃ¼s Ä°slami VakÄ±flar Ä°daresi'nden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "275 fanatik Yahudi, Ä°srail polisi eÅŸliÄŸinde Fas KapÄ±sÄ±'ndan (El-MeÄŸaribe) girerek Mescid-i Aksa'ya baskÄ±n dÃ¼zenledi." denildi.

AÃ§Ä±klamada, polis eÅŸliÄŸinde Harem-i Åžerif'in avlularÄ±nda dolaÅŸan fanatik Yahudilerin, dÃ¼zenledikleri Talmudik ayinlerle de Mescid-i Aksaâ€™nÄ±n hÃ¼rmetini ihlal ettikleri kaydedildi.

Fanatik Yahudiler, Mescid-i Aksa'nÄ±n doÄŸu yÃ¶nÃ¼ndeki Er-Rahme KapÄ±sÄ± yakÄ±nlarÄ±nda da aynÄ± ayinleri dÃ¼zenleyerek, Harem-i Åžerif'in murabÄ±tlarÄ±nÄ± provoke edici hareketlerde bulundu.

Yahudi inancÄ±na gÃ¶re Hamursuz BayramÄ±'nÄ±n (Pesah) kutlandÄ±ÄŸÄ± bu gÃ¼nlerde fanatik Yahudilerden, "TapÄ±nak Tepesi" olarak niteledikleri Mescid-i Aksa'ya yÃ¶nelik baskÄ±n Ã§aÄŸrÄ±larÄ± yapÄ±lÄ±yordu.

Ä°srailli fanatik Yahudilerin perÅŸembe sabahÄ± Mescid-i Aksa'nÄ±n kapÄ±larÄ±na astÄ±klarÄ± afiÅŸlerde,Â sÃ¶zde dini gerekÃ§eler Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lerek, "Yahudi dini gereÄŸince kurban sunusu yapÄ±lacaÄŸÄ± iÃ§in Pesah'ta TapÄ±nak Tepesi'nin boÅŸaltÄ±lmasÄ± gerekir." ifadeleriyle MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n, 30 Mart Cuma sabahÄ± Mescid-i Aksa'yÄ± terk etmesi istenmiÅŸti.

MESCÄ°D-Ä° AKSA'YA YÃ–NELÄ°K BAKINLARDA ARTIÅžÂ VAR

Ä°brani takvimine gÃ¶re "nisan ayÄ±" baÅŸlangÄ±cÄ± sayÄ±lan ve Hamursuz BayramÄ±'nÄ± da kapsayan bu gÃ¼nlerde fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya yÃ¶nelik baskÄ±nlarÄ±nda artÄ±ÅŸ yaÅŸanÄ±yor.

Fanatik Yahudiler, Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ de Mescid-i Aksa'nÄ±n gÃ¼ney duvarlarÄ±na bitiÅŸik Ä°slami VakÄ±flara ait Emevi SaraylarÄ± bÃ¶lgesinde Pesah hazÄ±rlÄ±klarÄ± amacÄ±yla Talmudik ayinler dÃ¼zenlemiÅŸti.

KudÃ¼s Ä°slami VakÄ±flar Ä°daresi tarafÄ±ndan sÃ¶z konusu ihlallere iliÅŸkin yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "KudÃ¼s tarihinde ilk defa burada Talmudik ayinler dÃ¼zenleniyor. Bilinmelidir ki bu bÃ¶lge Ä°slami vakÄ±ftÄ±r ve sadece MÃ¼slÃ¼manlara aittir." ifadelerine yer verilmiÅŸti.

Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s'te bulunan Mescid-i Aksa, MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n ilk kÄ±blesi olma Ã¶zelliÄŸini taÅŸÄ±yor.Â

Yahudiler, iÃ§inde KÄ±ble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanÄ± sÄ±ra mÃ¼ze, medreseler ve bÃ¼yÃ¼k avlunun yer aldÄ±ÄŸÄ± Mescid-i Aksa KÃ¼lliyesi altÄ±nda SÃ¼leyman Mabedi kalÄ±ntÄ±larÄ±nÄ±n bulunduÄŸu iddiasÄ±yla kazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yapÄ±yor ve Harem-i Åžerif'te kendilerinin de ibadet etme haklarÄ± olduÄŸunu savunuyor.