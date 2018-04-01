Fanatik Yahudilerden iÅŸgal polisi eÅŸliÄŸinde Mescid-i Aksa'ya baskÄ±n

Ä°srail polisinin eÅŸlik ettiÄŸiÂ 275 fanatik Yahudi'nin iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s'te bulunanÂ Mescid-i Aksa'ya baskÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± bildirildi.Â
KudÃ¼s Ä°slami VakÄ±flar Ä°daresi'nden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "275 fanatik Yahudi, Ä°srail polisi eÅŸliÄŸinde Fas KapÄ±sÄ±'ndan (El-MeÄŸaribe) girerek Mescid-i Aksa'ya baskÄ±n dÃ¼zenledi." denildi.
AÃ§Ä±klamada, polis eÅŸliÄŸinde Harem-i Åžerif'in avlularÄ±nda dolaÅŸan fanatik Yahudilerin, dÃ¼zenledikleri Talmudik ayinlerle de Mescid-i Aksaâ€™nÄ±n hÃ¼rmetini ihlal ettikleri kaydedildi.
Fanatik Yahudiler, Mescid-i Aksa'nÄ±n doÄŸu yÃ¶nÃ¼ndeki Er-Rahme KapÄ±sÄ± yakÄ±nlarÄ±nda da aynÄ± ayinleri dÃ¼zenleyerek, Harem-i Åžerif'in murabÄ±tlarÄ±nÄ± provoke edici hareketlerde bulundu.
Yahudi inancÄ±na gÃ¶re Hamursuz BayramÄ±'nÄ±n (Pesah) kutlandÄ±ÄŸÄ± bu gÃ¼nlerde fanatik Yahudilerden, "TapÄ±nak Tepesi" olarak niteledikleri Mescid-i Aksa'ya yÃ¶nelik baskÄ±n Ã§aÄŸrÄ±larÄ± yapÄ±lÄ±yordu.
Ä°srailli fanatik Yahudilerin perÅŸembe sabahÄ± Mescid-i Aksa'nÄ±n kapÄ±larÄ±na astÄ±klarÄ± afiÅŸlerde,Â sÃ¶zde dini gerekÃ§eler Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lerek, "Yahudi dini gereÄŸince kurban sunusu yapÄ±lacaÄŸÄ± iÃ§in Pesah'ta TapÄ±nak Tepesi'nin boÅŸaltÄ±lmasÄ± gerekir." ifadeleriyle MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n, 30 Mart Cuma sabahÄ± Mescid-i Aksa'yÄ± terk etmesi istenmiÅŸti.
Ä°brani takvimine gÃ¶re "nisan ayÄ±" baÅŸlangÄ±cÄ± sayÄ±lan ve Hamursuz BayramÄ±'nÄ± da kapsayan bu gÃ¼nlerde fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya yÃ¶nelik baskÄ±nlarÄ±nda artÄ±ÅŸ yaÅŸanÄ±yor.
Fanatik Yahudiler, Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ de Mescid-i Aksa'nÄ±n gÃ¼ney duvarlarÄ±na bitiÅŸik Ä°slami VakÄ±flara ait Emevi SaraylarÄ± bÃ¶lgesinde Pesah hazÄ±rlÄ±klarÄ± amacÄ±yla Talmudik ayinler dÃ¼zenlemiÅŸti.
KudÃ¼s Ä°slami VakÄ±flar Ä°daresi tarafÄ±ndan sÃ¶z konusu ihlallere iliÅŸkin yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "KudÃ¼s tarihinde ilk defa burada Talmudik ayinler dÃ¼zenleniyor. Bilinmelidir ki bu bÃ¶lge Ä°slami vakÄ±ftÄ±r ve sadece MÃ¼slÃ¼manlara aittir." ifadelerine yer verilmiÅŸti.
Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s'te bulunan Mescid-i Aksa, MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n ilk kÄ±blesi olma Ã¶zelliÄŸini taÅŸÄ±yor.Â
Yahudiler, iÃ§inde KÄ±ble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanÄ± sÄ±ra mÃ¼ze, medreseler ve bÃ¼yÃ¼k avlunun yer aldÄ±ÄŸÄ± Mescid-i Aksa KÃ¼lliyesi altÄ±nda SÃ¼leyman Mabedi kalÄ±ntÄ±larÄ±nÄ±n bulunduÄŸu iddiasÄ±yla kazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yapÄ±yor ve Harem-i Åžerif'te kendilerinin de ibadet etme haklarÄ± olduÄŸunu savunuyor.
Ä°srail iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da yer alan El-Halil kentindeki Ä°brahim Camisi'nde geÃ§en ay en az 52 kez ezan okunmasÄ±nÄ± engelledi.
Ä°sveÃ§'teki TÃ¼ketici BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n internet sayfasÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, uÃ§aklarÄ±n karbon emisyonuyla hava kirliliÄŸine yol aÃ§masÄ± nedeniyle Ä°sveÃ§'teki havalimanlarÄ±ndan kalkan uÃ§aklardan, uzaklÄ±ÄŸa gÃ¶re Ã§evre vergi alÄ±nacaÄŸÄ± belirtildi
KudÃ¼s Ä°slami VakÄ±flar Ä°daresi'nden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°srail polisinin eÅŸlik ettiÄŸi 275 fanatik Yahudi tarafÄ±ndan Mescid-i Aksa'ya baskÄ±n dÃ¼zenlendiÄŸi belirtildi
Afrika'nÄ±n petrol Ã¼reticisi Ã¼lkeleri, Ã‡ad'daki toplantÄ±da bir araya gelerek kÃ¼resel Ã§apta dÃ¼ÅŸen petrol fiyatlarÄ±nÄ±n yeniden canlandÄ±rÄ±lmasÄ± konusu iÃ§in Ã§Ã¶zÃ¼m aradÄ±
Ä°ran devlet televizyonunda, Ã¼lkedeki Arap azÄ±nlÄ±ÄŸÄ±n yok sayÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir program yayÄ±nlandÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla, Ä°ranlÄ± Araplar tarafÄ±ndan Huzistan eyaletinde birkaÃ§ gÃ¼ndÃ¼r protesto gÃ¶sterileri dÃ¼zenleniyor
MÄ±sÄ±r ordusunun "2018 Sina Operasyonu"nun 52'nci gÃ¼nÃ¼nde Ã¶ldÃ¼rÃ¼len silahlÄ± unsur sayÄ±sÄ± 163'e yÃ¼kseldi. MÄ±sÄ±r ordusunun kaybÄ± ise 24'e ulaÅŸtÄ±.
TÃ¼rkiye'nin MÃ¼nbiÃ§'e yÃ¶nelik operasyon iÅŸaretlerinin artmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, ABD gÃ¼Ã§leri bÃ¶lgeye askeri takviyeler yaptÄ±
Ä°ngiltere tarafÄ±ndan Rus uÃ§aÄŸÄ±na yapÄ±lan aramaya dair sebep gÃ¶steren bir aÃ§Ä±klama isteyen Rusyaâ€™ya, Ä°ngiltere Ulusal GÃ¼venlik BakanlÄ±ÄŸÄ±â€™ndan 'Rutin uygulama' cevabÄ± geldi.
Pakistan'Ä±n Nobel Ã¶dÃ¼llÃ¼ eÄŸitim gÃ¶nÃ¼llÃ¼sÃ¼ Malala Yusufzay, 2012 yÄ±lÄ±nda Taliban'Ä±n saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±ÄŸÄ± Svat Vadisi'ndeki memleketi Mingora'yÄ± ziyaret etti
Esed rejiminin ablukada tuttuÄŸu DoÄŸu Guta'dan ayrÄ±lmak zorunda kalanlarÄ± taÅŸÄ±yan 12'nci konvoyun, Ä°dlib ve Halep'in batÄ± kÄ±rsalÄ±na ulaÅŸmasÄ±yla, DoÄŸu Guta'dan Ã§Ä±kanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 45 bini geÃ§ti
Kolombiya'da, askeri havalimanÄ±na gitmek Ã¼zere havalanan Cessna 172 tipi kÃ¼Ã§Ã¼k uÃ§ak, aniden bastÄ±ran ÅŸiddetli saÄŸanak dolayÄ±sÄ±yla otoyola zorunlu iniÅŸ yapmak zorunda kaldÄ±
Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu ile Savunma BakanÄ± Liberman'dan, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da ve abluka altÄ±ndaki Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda dÃ¼zenlenen "Filistin Toprak GÃ¼nÃ¼ "gÃ¶sterilere mÃ¼dahale ederek 15 Filistinliyi ÅŸehit eden ve yÃ¼zlercesini yaralayan Ä°srail askerleri iÃ§in destek ve savunma mesajÄ± geldi
MÄ±sÄ±r'da bazÄ± siyasi partiler, Ä°srail askerlerinin, Gazze-Ä°srail sÄ±nÄ±rÄ±nda "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼" kapsamÄ±nda dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilerde "aÅŸÄ±rÄ± gÃ¼Ã§" kullanmasÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±.
Ä°srail polisi, Filistin Toprak GÃ¼nÃ¼ mÃ¼nasebetiyle Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda dÃ¼zenlenen gÃ¶steride Ä°srail askerlerinin 15 Filistinliyi ÅŸehit etmesini KudÃ¼sâ€™te protesto eden bir grup Filistinliye mÃ¼dahale etti. MÃ¼dahale sÄ±rasÄ±nda 49 Filistinli yaralandÄ±.
DÃ¼nya MÃ¼slÃ¼man Alimler BirliÄŸi tarafÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°srail yÃ¶netiminin, evlerine geri dÃ¶nmek ve topraklarÄ±nÄ± geri almak isteyen Filistinlilere yÃ¶nelik uygulamalarÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir endiÅŸe ve Ã¼zÃ¼ntÃ¼yle takip edildiÄŸi belirtildi.
BeÅŸÅŸar Esed rejimi ve destekÃ§ilerinin abluka altÄ±nda tuttuÄŸu DoÄŸu Guta'dan tahliye edilmek zorunda kalanlarÄ± taÅŸÄ±yan 11'inci konvoy, Ä°dlib ve Halep'in batÄ± kÄ±rsalÄ±na vardÄ±. 22 Mart'ta baÅŸlayan zorunlu tahliyelerde, bÃ¶lgeden Ã§Ä±kanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 43 bini aÅŸtÄ±.