14:58, 01 Nisan 2018 Pazar

Ä°sveÃ§, Ã¼lkesinden kalkan uÃ§aklardan Ã§evre vergisi almaya baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°sveÃ§ hÃ¼kÃ¼meti, Ã¼lkedeki havalimanlarÄ±ndan kalkan uÃ§aklardan bugÃ¼nden itibaren kiÅŸi baÅŸÄ±na 6 ila 40 avro Ã§evre vergisi almaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

TÃ¼ketici BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n internet sayfasÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, uÃ§aklarÄ±n karbon emisyonuyla hava kirliliÄŸine yol aÃ§masÄ± nedeniyle Ä°sveÃ§'teki havalimanlarÄ±ndan kalkan uÃ§aklardan, uzaklÄ±ÄŸa gÃ¶re vergi alÄ±nacaÄŸÄ± belirtildi.Â

AÃ§Ä±klamada, Avrupa BirliÄŸi (AB) Ã¼yesi Ã¼lkelere giden uÃ§aklardan kiÅŸi baÅŸÄ±na yaklaÅŸÄ±k 6, AB dÄ±ÅŸÄ±na ancak Ä°sveÃ§'e uzaklÄ±ÄŸÄ± 6 bin kilometreyi aÅŸmayan Ã¼lkelere giden uÃ§aklardan kiÅŸi baÅŸÄ±na 25, 6 bin kilometreyi aÅŸan bÃ¶lgelereÂ gidenlerdenÂ ise kiÅŸi baÅŸÄ±na 40 avro alÄ±nacaÄŸÄ± kaydedildi. AÃ§Ä±klamada, TÃ¼rkiye'ye giden uÃ§aklardan da AB Ã¼lkelerindeki gibi kiÅŸi baÅŸÄ±na 6 avroluk vergi tarifesinin uygulanacaÄŸÄ± vurgulandÄ±.

Yeni uygulama hakkÄ±nda aÃ§Ä±klama yapan TÃ¼rk Hava YollarÄ± Stockholm MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Bilal ArpacÄ±, yeni dÃ¼zenlemeninÂ kendilerine iletildiÄŸini ve bu aydan itibaren bu durumun bilet fiyatlarÄ±na yansÄ±tÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

SAS'TAN TEPKÄ°

Ã–te yandan, Ä°skandinavya HavayollarÄ± (SAS) kanuna tepki gÃ¶sterdi. SAS'tan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, yeni ek verginin milyonlarca Ä°sveÃ§linin ekonomisini olumsuz etkileyeceÄŸi belirtildi. Ä°sveÃ§lilerin bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n tatil amacÄ±yla dÃ¼nyanÄ±n uzak bÃ¶lgelerini tercih ettiÄŸi vurgulanan aÃ§Ä±klamada, ÅŸirket, uzak Ã¼lkelere yapacaÄŸÄ± uÃ§uÅŸlarÄ± Danimarka'nÄ±n baÅŸkenti Kopenhag'a taÅŸÄ±ma tehdidinde bulundu.