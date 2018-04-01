15:12, 01 Nisan 2018 Pazar

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan Ä°srail ve Fransa'ya Ã§ok sert tepki

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan,Â partisinin Adana Ä°l KongresindeÂ konuÅŸtu.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan bu yana 3844 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸini bildirdi.

"SON TERÃ–RÄ°ST Ä°MHA EDÄ°LENE KADAR DURMAYACAÄžIZ"

"TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinden temizlediÄŸimiz yerlerde bayraÄŸÄ±mÄ±zÄ±n dalgalanmasÄ±ndan rahatsÄ±z olanlar, aynÄ± yerlerde daha Ã¶nce dalgalanan paÃ§avralarÄ±n sÃ¶zÃ¼nÃ¼ bile etmezler." ifadelerini kullanan ErdoÄŸan, "Ã‡Ã¼nkÃ¼ bunlarÄ±n derdi sadece TÃ¼rkiyedir, bunlarÄ±n karÄ±n aÄŸrÄ±sÄ±nÄ±n sebebi TÃ¼rk milletidir." dedi.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "TÃ¼rkiye, kendisi hiÃ§bir kiralÄ±k katil gÃ¼ruhuna teslim olmadÄ±ÄŸÄ± gibi Ã§evresindeki dostlarÄ±nÄ±n, akrabalarÄ±nÄ±n da bÃ¶yle bir tezgahÄ±n cenderesinde boÄŸulmasÄ±na asla rÄ±za gÃ¶stermeyecektir. Onun iÃ§in de bÃ¶lgemizdeki son terÃ¶rist imha edilene kadar durmayacaÄŸÄ±z." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

SIRA PENSÄ°LVANYA'YA DA GELECEKC

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, FETÃ– ile mÃ¼cadele hakkÄ±nda da, " Onlar kaÃ§acak biz Â kovalayacaÄŸÄ±z... FETÃ–'yÃ¼ de kovalÄ±yoruz. Bak Kosova'dan altÄ± tanesini paketleyip Â getirdi Milli Ä°stihbarat. Pensilvanya da gelecek. Bir yere kadar kaÃ§arsÄ±n" ifadelerini kullandÄ±.

NETANYAHU'YA: SEN TERÃ–R DEVLETÄ°SÄ°N

Kongre Ã¶ncesinde vatandaÅŸlara hitap eden CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu'nun Afrin operasyonuyla ilgili aÃ§Ä±klamalarÄ±na ÅŸu sÃ¶zlerle cevap verdi.Â Â

"KalkmÄ±ÅŸ, Afrin'de askerimizin mazlumlara zulmettiÄŸini sÃ¶ylÃ¼yor. Ey Netanyahu, sen Ã§ok zayÄ±fsÄ±n, Ã§ok garipsin. Bir defa kendine Ã§eki dÃ¼zen ver. Biz terÃ¶ristlerle uÄŸraÅŸÄ±yoruz ama senin derdin terÃ¶ristler deÄŸil. Ã‡Ã¼nkÃ¼ sen terÃ¶r devletisin Senin dÃ¼nyada doÄŸru dÃ¼rÃ¼st sevenin yok. BirleÅŸmiÅŸ Milletler'de KudÃ¼s ile ilgili attÄ±ÄŸÄ±n adÄ±m, aldÄ±ÄŸÄ±n cevap ortada. 'Benim nÃ¼kleer silahÄ±m var' diye hava atma. Yeri geldiÄŸi zaman o nÃ¼kleer silahlar da Ã§alÄ±ÅŸmaz. Åžunu bileceksin, mazlumla uÄŸraÅŸma. Alma mazlumun ahÄ±nÄ±, Ã§Ä±kar aheste aheste. DÃ¼nyada dolaÅŸacak, gezecek yer bulamazsÄ±n. Onun iÃ§in bizimle uÄŸraÅŸma ve dÃ¼rÃ¼st ol. DÃ¼rÃ¼st olmadÄ±ÄŸÄ±n sÃ¼rece hiÃ§bir zaman bizden de olumlu bir kelam bulamazsÄ±n."

FRANSA'YA Ã‡OK SERT TEPKÄ°

Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron'un Suriye ile ilgili sÃ¶zlerine de deÄŸinen CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "TÃ¼rkiye'ye karÄ±ÅŸmasÄ±nlar, TÃ¼rkiye'ye sataÅŸmasÄ±nlar Ã¶nce terÃ¶ristleri ElyseeÂ SarayÄ±'nda kabul edenler kendilerine Ã§ekidÃ¼zen versinler. Kusura bakmasÄ±nlar bizimle olan dostluklarÄ±nÄ± da kaybederler. Biz bize dost olana dostuz. Bize yanlÄ±ÅŸ yapana, kusura bakmasÄ±nlar. Biz bugÃ¼ne kadar bunu bÃ¶yle yaÅŸadÄ±k.Â Ne dedim ben size ihtiyaÃ§ olduÄŸu anda Ã¶nce ben sonra da siz beraber Ã§Ä±kacaÄŸÄ±z yola. BazÄ±larÄ± rahatsÄ±z. TÃ¼rkiye'ye FransÄ±z olanlar rahatsÄ±z ama biz dimdik yolumuza yÃ¼rÃ¼yeceÄŸiz." sÃ¶zleriyle Fransa'ya tepki gÃ¶sterdi.

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