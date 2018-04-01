CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan Ä°srail ve Fransa'ya Ã§ok sert tepki

CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan,Â partisinin Adana Ä°l KongresindeÂ konuÅŸtu.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan bu yana 3844 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸini bildirdi.
"TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinden temizlediÄŸimiz yerlerde bayraÄŸÄ±mÄ±zÄ±n dalgalanmasÄ±ndan rahatsÄ±z olanlar, aynÄ± yerlerde daha Ã¶nce dalgalanan paÃ§avralarÄ±n sÃ¶zÃ¼nÃ¼ bile etmezler." ifadelerini kullanan ErdoÄŸan, "Ã‡Ã¼nkÃ¼ bunlarÄ±n derdi sadece TÃ¼rkiyedir, bunlarÄ±n karÄ±n aÄŸrÄ±sÄ±nÄ±n sebebi TÃ¼rk milletidir." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "TÃ¼rkiye, kendisi hiÃ§bir kiralÄ±k katil gÃ¼ruhuna teslim olmadÄ±ÄŸÄ± gibi Ã§evresindeki dostlarÄ±nÄ±n, akrabalarÄ±nÄ±n da bÃ¶yle bir tezgahÄ±n cenderesinde boÄŸulmasÄ±na asla rÄ±za gÃ¶stermeyecektir. Onun iÃ§in de bÃ¶lgemizdeki son terÃ¶rist imha edilene kadar durmayacaÄŸÄ±z." ÅŸeklinde konuÅŸtu.
SIRA PENSÄ°LVANYA'YA DA GELECEKC
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, FETÃ– ile mÃ¼cadele hakkÄ±nda da, " Onlar kaÃ§acak biz Â kovalayacaÄŸÄ±z... FETÃ–'yÃ¼ de kovalÄ±yoruz. Bak Kosova'dan altÄ± tanesini paketleyip Â getirdi Milli Ä°stihbarat. Pensilvanya da gelecek. Bir yere kadar kaÃ§arsÄ±n" ifadelerini kullandÄ±.
Kongre Ã¶ncesinde vatandaÅŸlara hitap eden CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu'nun Afrin operasyonuyla ilgili aÃ§Ä±klamalarÄ±na ÅŸu sÃ¶zlerle cevap verdi.Â Â
"KalkmÄ±ÅŸ, Afrin'de askerimizin mazlumlara zulmettiÄŸini sÃ¶ylÃ¼yor. Ey Netanyahu, sen Ã§ok zayÄ±fsÄ±n, Ã§ok garipsin. Bir defa kendine Ã§eki dÃ¼zen ver. Biz terÃ¶ristlerle uÄŸraÅŸÄ±yoruz ama senin derdin terÃ¶ristler deÄŸil. Ã‡Ã¼nkÃ¼ sen terÃ¶r devletisin Senin dÃ¼nyada doÄŸru dÃ¼rÃ¼st sevenin yok. BirleÅŸmiÅŸ Milletler'de KudÃ¼s ile ilgili attÄ±ÄŸÄ±n adÄ±m, aldÄ±ÄŸÄ±n cevap ortada. 'Benim nÃ¼kleer silahÄ±m var' diye hava atma. Yeri geldiÄŸi zaman o nÃ¼kleer silahlar da Ã§alÄ±ÅŸmaz. Åžunu bileceksin, mazlumla uÄŸraÅŸma. Alma mazlumun ahÄ±nÄ±, Ã§Ä±kar aheste aheste. DÃ¼nyada dolaÅŸacak, gezecek yer bulamazsÄ±n. Onun iÃ§in bizimle uÄŸraÅŸma ve dÃ¼rÃ¼st ol. DÃ¼rÃ¼st olmadÄ±ÄŸÄ±n sÃ¼rece hiÃ§bir zaman bizden de olumlu bir kelam bulamazsÄ±n."
FRANSA'YA Ã‡OK SERT TEPKÄ°
Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron'un Suriye ile ilgili sÃ¶zlerine de deÄŸinen CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "TÃ¼rkiye'ye karÄ±ÅŸmasÄ±nlar, TÃ¼rkiye'ye sataÅŸmasÄ±nlar Ã¶nce terÃ¶ristleri ElyseeÂ SarayÄ±'nda kabul edenler kendilerine Ã§ekidÃ¼zen versinler. Kusura bakmasÄ±nlar bizimle olan dostluklarÄ±nÄ± da kaybederler. Biz bize dost olana dostuz. Bize yanlÄ±ÅŸ yapana, kusura bakmasÄ±nlar. Biz bugÃ¼ne kadar bunu bÃ¶yle yaÅŸadÄ±k.Â Ne dedim ben size ihtiyaÃ§ olduÄŸu anda Ã¶nce ben sonra da siz beraber Ã§Ä±kacaÄŸÄ±z yola. BazÄ±larÄ± rahatsÄ±z. TÃ¼rkiye'ye FransÄ±z olanlar rahatsÄ±z ama biz dimdik yolumuza yÃ¼rÃ¼yeceÄŸiz." sÃ¶zleriyle Fransa'ya tepki gÃ¶sterdi.
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YarÄ±ndan itibaren vatandasÌ§larÄ±n pasaport ve suÌˆruÌˆcuÌˆ belgesi icÌ§in ayrÄ± ayrÄ± birimlere basÌ§vurmasÄ±na gerek kalmayÄ±p, tuÌˆm bu isÌ§lemler icÌ§in ilcÌ§e nuÌˆfus muÌˆduÌˆrluÌˆklerine basÌ§vuru yapÄ±lacak
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron'un Suriye, Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu'nun da Afrin ile ilgili sÃ¶zlerine sert cevap verdi
Mali'nin Babouyabougou kÃ¶yÃ¼nde temiz suya hasret yaÅŸayanlar, Cansuyu DerneÄŸi'nin yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± su kuyusu sayesinde temiz suya kavuÅŸmanÄ±n sevincini yaÅŸadÄ±
GÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan Osmaniye'deki Amanos DaÄŸlarÄ± kÄ±rsalÄ±nda dÃ¼zenlenen hava destekli operasyonda 6 PKK'lÄ±nÄ±n etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar, Kara ve Hava Kuvvetleri KomutanlarÄ±yla birlikte Hatay ve Ä°skenderun'daki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor
TÄ°KA, Afganistan'da bir kÄ±z Ã¶ÄŸrenci yurduna tadilat ve donanÄ±m desteÄŸinde bulundu. Belh Ä°l Åžura BaÅŸkanÄ± Muhammed Afzal Hadid, yardÄ±mlardan dolayÄ± TÃ¼rkiye'ye teÅŸekkÃ¼r etti.
Kocaeli'deki bir fabrikada Ã¼retilen 395 ton aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki trafo, Gebze ilÃ§esinden Derince LimanÄ±'na karayoluyla gÃ¶tÃ¼rÃ¼lÃ¼rken belirli mevkilerde yol trafiÄŸe kapatÄ±ldÄ±, diÄŸer araÃ§larÄ±n yan yollardan geÃ§iÅŸi saÄŸlandÄ±
DEAÅž'a yÃ¶nelik etkin ve kararlÄ± mÃ¼cadelesini sÃ¼rdÃ¼ren TÃ¼rkiye, mart ayÄ±nda yurt genelindeki operasyonlarla Ã¶rgÃ¼te nefes aldÄ±rmadÄ±, terÃ¶ristlerin planladÄ±ÄŸÄ± canlÄ± bomba eylemleri de gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin baÅŸarÄ±lÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla engellendi
Ä°stanbul'da Ã‡evik kuvvet polislerini taÅŸÄ±yan servis aracÄ±nÄ±n henÃ¼z bilinmeyen nedenle devrilmesi sonucu 5 polisin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
TÄ°M verilerine gÃ¶re, ihracat martta geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na kÄ±yasla yÃ¼zde 11,5 artarak 15 milyar 106 milyon dolar oldu. Ekonomi BakanÄ± Zeybekci, "TÃ¼m zamanlarÄ±n rekorunu kÄ±rdÄ±k" ifadesini kullandÄ±
1 AralÄ±k 2017'de baÅŸlayan ve ÅŸehirler arasÄ± yÃ¼k ve yolcu taÅŸÄ±yan ticari araÃ§larÄ± kapsayan zorunlu kÄ±ÅŸ lastiÄŸi uygulamasÄ± sona erdi.
Azerbaycan'Ä±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosu Mesim HacÄ±yev, 31 Mart 1918 tarihinde Ermeniler'in baÅŸta BakÃ¼ olmak Ã¼zere Ã§evre ÅŸehirlerde onbinlerce Azerbaycan TÃ¼rkÃ¼nÃ¼ Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirterek, "31 Mart 1918'de BakÃ¼'de Azerbaycan TÃ¼rklerine karÅŸÄ± yapÄ±lan bilinÃ§li etnik arÄ±ndÄ±rma olaylarÄ±nÄ±n soykÄ±rÄ±m olduÄŸuna hiÃ§bir kuÅŸku kalmadÄ±." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Paskalya dolayÄ±sÄ±yla yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± mesajda, "Bizler, farklÄ±lÄ±klarÄ± zenginlik telakki eden medeniyetimizden aldÄ±gÌ†Ä±mÄ±z guÌˆcÌ§ ve adalet anlayÄ±sÌ§Ä±yla hangi dine, kuÌˆltuÌˆre ve etnik koÌˆkene mensup olurlarsa olsunlar, tuÌˆm vatandasÌ§larÄ±mÄ±zÄ±n kendi din, kuÌˆltuÌˆr ve geleneklerini oÌˆzguÌˆrce yasÌ§ayabilmelerine oÌˆteden beri azami oÌˆnem veriyoruz." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Hami Aksoy, "Yunanistan'Ä±n Kardak bÃ¶lgesini ve Ege'deki bazÄ± adacÄ±klarÄ± Avrupa BirliÄŸi'nin (AB) 'Natura 2000' Ã§evre programÄ±na dahil ettiÄŸine" iliÅŸkin soruya yazÄ±lÄ± cevap verdi.
Emniyet ve jandarma birimlerince Ã¼lke genelinde yapÄ±lan TÃ¼rkiye GÃ¼ven Huzur UygulamasÄ±'nda aranan bin 589 kiÅŸi yakalandÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Gazze'de dÃ¼n Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan ÅŸehit edilen 15 kiÅŸi dolayÄ±sÄ±yla Filistinli mevkidaÅŸÄ± Maliki'ye baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diledi