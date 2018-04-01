15:31, 01 Nisan 2018 Pazar

Ä°srai'den ezana en az 52 engelleme





Ä°srail iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da yer alan El-Halil kentindeki Ä°brahim Camisi'nde geÃ§en ay en az 52 kez ezan okunmasÄ±nÄ± engelledi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Filistin VakÄ±flar ve Din Ä°ÅŸleri BakanÄ± Yusuf Edis, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada,Â Ä°srail'in iÅŸgal altÄ±ndakiÂ BatÄ± Åžeria'da yer alan El-Halil kentindekiÂ Ä°brahim Camisi'nde geÃ§en ay en az 52 kezÂ ezan okunmasÄ±nÄ± engellediÄŸini belirterek, "Bu, Ä°srail'in, MÃ¼slÃ¼manlara baskÄ± uygulamak ve kutsal camide namaz kÄ±lmalarÄ±nÄ± engellemek iÃ§in her zaman uyguladÄ±ÄŸÄ± politikadÄ±r." ifadelerini kullandÄ±. Edis, Ä°srail'in Ä°brahim Camisi'ne giden yollarda Ã§ok aÄŸÄ±r askeri tedbirler uyguladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve caminin avlusu ile camiye baÄŸlÄ± bÃ¶lÃ¼mlerin kutsallÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã§iÄŸnediÄŸini kaydetti. Yahudiler, 1994 yÄ±lÄ±na kadar belli saatlerde Ä°brahim Camisi'nde bulunan "Hazreti Ä°brahim'in kabrini" ziyaret edebiliyordu. Baruch Goldstien isimli aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Yahudi'nin 25 Åžubat 1994'te cami cemaati Ã¼zerine ateÅŸ aÃ§arak 29 Filistinliyi Ã¶ldÃ¼rmesi ve 125'ini yaralamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ä°srail yÃ¶netimi, "gÃ¼venlik" gerekÃ§esiyle caminin yarÄ±sÄ±nÄ± Yahudiler iÃ§in mabede dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼. Ä°srail'in kontrolÃ¼ndeki El-Halil kentinde bulunan Ä°brahim Camisi Ã§evresinde oturan yaklaÅŸÄ±k 400 Yahudi yerleÅŸimciyi bin 500 civarÄ±nda Ä°srail askeri koruyor.

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