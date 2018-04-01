15:49, 01 Nisan 2018 Pazar

Pasaport, ehliyet ve kimlikte yeni dÃ¶nem yarÄ±n baÅŸlÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

PasaportÂ veÂ sÃ¼rÃ¼cÃ¼ belgeleriÂ yarÄ±ndan itibarenÂ nÃ¼fus mÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerindenÂ verilecek.

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, pasaport ve sÃ¼rÃ¼cÃ¼ belgelerinin de 2 Nisan'dan itibaren nÃ¼fus mÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerinden verilecek olmasÄ± dolayÄ±sÄ±yla kamu spotu hazÄ±rladÄ±.

"ÃœÃ§Ã¼ bir yerde" sloganÄ±yla hazÄ±rlanan kamu spotuna gÃ¶re, yeni dÃ¼zenlemeyle vatandaÅŸlar, pasaport, ehliyet ve kimliklerini tek bir noktadan alabilecek.

NÃ¼fus mÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerine verilen fotoÄŸraf, parmak izi ve imza, bÃ¼tÃ¼n iÅŸlemler iÃ§in geÃ§erli olacak. VatandaÅŸlar ALO 199 VatandaÅŸ EtkileÅŸim Merkezinden veya "randevu.nvi.gov.tr" internet adresinden iÅŸlemleri iÃ§in kolayca randevu alabilecek.

BAÅžVURU NOKTALARI ARTIRILIYOR

Ã–te yandan, 503 olan pasaport baÅŸvuru noktasÄ± 761'e, 596 olan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ belgesi baÅŸvuru noktasÄ± ise 680'e Ã§Ä±karÄ±lacak.

Vize serbestisine uygun, dÃ¼nya standartlarÄ±nda pasaportlar da basÄ±ma hazÄ±rlanÄ±yor. Pasaport, ehliyet ve kimliklerin hazÄ±rlanmasÄ±nda tamamen yerli ve milli yazÄ±lÄ±mlar kullanÄ±lÄ±yor.