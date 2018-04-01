Pasaport, ehliyet ve kimlikte yeni dÃ¶nem yarÄ±n baÅŸlÄ±yor

PasaportÂ veÂ sÃ¼rÃ¼cÃ¼ belgeleriÂ yarÄ±ndan itibarenÂ nÃ¼fus mÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerindenÂ verilecek.
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, pasaport ve sÃ¼rÃ¼cÃ¼ belgelerinin de 2 Nisan'dan itibaren nÃ¼fus mÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerinden verilecek olmasÄ± dolayÄ±sÄ±yla kamu spotu hazÄ±rladÄ±.
"ÃœÃ§Ã¼ bir yerde" sloganÄ±yla hazÄ±rlanan kamu spotuna gÃ¶re, yeni dÃ¼zenlemeyle vatandaÅŸlar, pasaport, ehliyet ve kimliklerini tek bir noktadan alabilecek.
NÃ¼fus mÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerine verilen fotoÄŸraf, parmak izi ve imza, bÃ¼tÃ¼n iÅŸlemler iÃ§in geÃ§erli olacak. VatandaÅŸlar ALO 199 VatandaÅŸ EtkileÅŸim Merkezinden veya "randevu.nvi.gov.tr" internet adresinden iÅŸlemleri iÃ§in kolayca randevu alabilecek.
Ã–te yandan, 503 olan pasaport baÅŸvuru noktasÄ± 761'e, 596 olan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ belgesi baÅŸvuru noktasÄ± ise 680'e Ã§Ä±karÄ±lacak.
Vize serbestisine uygun, dÃ¼nya standartlarÄ±nda pasaportlar da basÄ±ma hazÄ±rlanÄ±yor. Pasaport, ehliyet ve kimliklerin hazÄ±rlanmasÄ±nda tamamen yerli ve milli yazÄ±lÄ±mlar kullanÄ±lÄ±yor.
YarÄ±ndan itibaren vatandasÌ§larÄ±n pasaport ve suÌˆruÌˆcuÌˆ belgesi icÌ§in ayrÄ± ayrÄ± birimlere basÌ§vurmasÄ±na gerek kalmayÄ±p, tuÌˆm bu isÌ§lemler icÌ§in ilcÌ§e nuÌˆfus muÌˆduÌˆrluÌˆklerine basÌ§vuru yapÄ±lacak
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron'un Suriye, Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu'nun da Afrin ile ilgili sÃ¶zlerine sert cevap verdi
Mali'nin Babouyabougou kÃ¶yÃ¼nde temiz suya hasret yaÅŸayanlar, Cansuyu DerneÄŸi'nin yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± su kuyusu sayesinde temiz suya kavuÅŸmanÄ±n sevincini yaÅŸadÄ±
GÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan Osmaniye'deki Amanos DaÄŸlarÄ± kÄ±rsalÄ±nda dÃ¼zenlenen hava destekli operasyonda 6 PKK'lÄ±nÄ±n etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar, Kara ve Hava Kuvvetleri KomutanlarÄ±yla birlikte Hatay ve Ä°skenderun'daki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor
TÄ°KA, Afganistan'da bir kÄ±z Ã¶ÄŸrenci yurduna tadilat ve donanÄ±m desteÄŸinde bulundu. Belh Ä°l Åžura BaÅŸkanÄ± Muhammed Afzal Hadid, yardÄ±mlardan dolayÄ± TÃ¼rkiye'ye teÅŸekkÃ¼r etti.
Kocaeli'deki bir fabrikada Ã¼retilen 395 ton aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki trafo, Gebze ilÃ§esinden Derince LimanÄ±'na karayoluyla gÃ¶tÃ¼rÃ¼lÃ¼rken belirli mevkilerde yol trafiÄŸe kapatÄ±ldÄ±, diÄŸer araÃ§larÄ±n yan yollardan geÃ§iÅŸi saÄŸlandÄ±
DEAÅž'a yÃ¶nelik etkin ve kararlÄ± mÃ¼cadelesini sÃ¼rdÃ¼ren TÃ¼rkiye, mart ayÄ±nda yurt genelindeki operasyonlarla Ã¶rgÃ¼te nefes aldÄ±rmadÄ±, terÃ¶ristlerin planladÄ±ÄŸÄ± canlÄ± bomba eylemleri de gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin baÅŸarÄ±lÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla engellendi
Ä°stanbul'da Ã‡evik kuvvet polislerini taÅŸÄ±yan servis aracÄ±nÄ±n henÃ¼z bilinmeyen nedenle devrilmesi sonucu 5 polisin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
TÄ°M verilerine gÃ¶re, ihracat martta geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na kÄ±yasla yÃ¼zde 11,5 artarak 15 milyar 106 milyon dolar oldu. Ekonomi BakanÄ± Zeybekci, "TÃ¼m zamanlarÄ±n rekorunu kÄ±rdÄ±k" ifadesini kullandÄ±
1 AralÄ±k 2017'de baÅŸlayan ve ÅŸehirler arasÄ± yÃ¼k ve yolcu taÅŸÄ±yan ticari araÃ§larÄ± kapsayan zorunlu kÄ±ÅŸ lastiÄŸi uygulamasÄ± sona erdi.
Azerbaycan'Ä±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosu Mesim HacÄ±yev, 31 Mart 1918 tarihinde Ermeniler'in baÅŸta BakÃ¼ olmak Ã¼zere Ã§evre ÅŸehirlerde onbinlerce Azerbaycan TÃ¼rkÃ¼nÃ¼ Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirterek, "31 Mart 1918'de BakÃ¼'de Azerbaycan TÃ¼rklerine karÅŸÄ± yapÄ±lan bilinÃ§li etnik arÄ±ndÄ±rma olaylarÄ±nÄ±n soykÄ±rÄ±m olduÄŸuna hiÃ§bir kuÅŸku kalmadÄ±." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Paskalya dolayÄ±sÄ±yla yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± mesajda, "Bizler, farklÄ±lÄ±klarÄ± zenginlik telakki eden medeniyetimizden aldÄ±gÌ†Ä±mÄ±z guÌˆcÌ§ ve adalet anlayÄ±sÌ§Ä±yla hangi dine, kuÌˆltuÌˆre ve etnik koÌˆkene mensup olurlarsa olsunlar, tuÌˆm vatandasÌ§larÄ±mÄ±zÄ±n kendi din, kuÌˆltuÌˆr ve geleneklerini oÌˆzguÌˆrce yasÌ§ayabilmelerine oÌˆteden beri azami oÌˆnem veriyoruz." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Hami Aksoy, "Yunanistan'Ä±n Kardak bÃ¶lgesini ve Ege'deki bazÄ± adacÄ±klarÄ± Avrupa BirliÄŸi'nin (AB) 'Natura 2000' Ã§evre programÄ±na dahil ettiÄŸine" iliÅŸkin soruya yazÄ±lÄ± cevap verdi.
Emniyet ve jandarma birimlerince Ã¼lke genelinde yapÄ±lan TÃ¼rkiye GÃ¼ven Huzur UygulamasÄ±'nda aranan bin 589 kiÅŸi yakalandÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Gazze'de dÃ¼n Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan ÅŸehit edilen 15 kiÅŸi dolayÄ±sÄ±yla Filistinli mevkidaÅŸÄ± Maliki'ye baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diledi