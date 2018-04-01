Güncelleme: 16:19, 01 Nisan 2018 Pazar

Doğu Guta'nın direniş sembolü Kerim bebek İdlib'de





Esed rejiminin topçu saldırısında annesini ve sol gözünü kaybeden Kerim bebek, ailesiyle Doğu Guta'dan ayrılarak İdlib'e ulaştı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Esed rejiminin topçu saldırısında annesini ve sol gözünü kaybeden Kerim bebek, ailesiyle Doğu Guta'dan ayrılarak İdlib'e geldi Rusya'nın garantörlüğünde varılan anlaşma sonucu Doğu Guta'da başlayan zorunlu tahliyeler çerçevesinde Kerim bebek ve ailesi bölgeden ayrılarak İdlib’e geldi. Kerim bebek, rejimin Doğu Guta’ya düzenlediği saldırıya annesinin kucağında yakalanarak sol gözünü kaybetmişti. Kerim bebek, hikayesinin dünyaya duyurulmasının ardından Doğu Guta ablukasının sembolü haline gelmiş, sosyal medyadan destek kampanyaları başlatılmıştı. Rusya'nın garantörlüğünde yürütülen görüşmeler sonucu varılan anlaşmaya göre, Doğu Guta'nın Arbin, Zemelka ve Ayn Terma yerleşimlerinden tahliye edilip İdlib, Hama ve Halep’in batı kırsalın yerleştirilen Doğu Gutalıların sayısı 45 bini aştı.

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