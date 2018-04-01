Güncelleme: 16:29, 01 Nisan 2018 Pazar

İran'da orta şiddette deprem





İran'ın batısında meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 37 kişi yaralandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İran'da 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tahran Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü ülkenin batısındaki Kirmanşah eyaletine bağlı Serpol Zehab kenti olan deprem yerel saatle 13.05'te, yerin 8 kilometre derinliğinde kaydedildi. İran medyasında yer alan haberlerde, depremde ilk belirlemelere göre 37 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.