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20:52, 01 Nisan 2018 Pazar
Ortadoğu
Güncelleme: 16:29, 01 Nisan 2018 Pazar

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İran'da orta şiddette deprem
İran'da orta şiddette deprem

İran'ın batısında meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 37 kişi yaralandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İran'da 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü ülkenin batısındaki Kirmanşah eyaletine bağlı Serpol Zehab kenti olan deprem yerel saatle 13.05'te, yerin 8 kilometre derinliğinde kaydedildi.

İran medyasında yer alan haberlerde, depremde ilk belirlemelere göre 37 kişinin yaralandığı aktarıldı. 



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