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Filistin'deki 'Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde şehit sayısı 17'ye yükseldi
Filistin'deki 'Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde şehit sayısı 17'ye yükseldi

Büyük Dönüş Yürüyüşü sırasında Gazze sınırında İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinlilerin sayısı17 oldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Gazze Şeridi'nde iki aile, cuma günü düzenlenen Büyük Dönüş Yürüyüşü'ne katılan çocuklarından iki gündür haber alamadıkları için gösteriler sırasında şehit olma ihtimalinden dolayı İsrail makamlarından bilgi talep etti.

İsrail hükümetinin Filistin topraklarındaki Faaliyet Koordinatörü Yoav Mordaehai, resmi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'de kayıp iki genç Muhammed Rabaiyye ve Musab Sellul'un Gazze İsrail sınırındaki operasyon sırasında öldürüldüklerini yazdı. Mordaehai, Sellul ve Rabaiyye'nin öldürüldüğünde yanlarında bir tüfek ve patlayıcı madde bulunduğunu iddia ederek, cenazelerinin İsrail makamlarınca alıkonulduğunu kaydetti.

Mordaehai, İsrail'in 2014'ten bu yana elindeki Filistinli cenaze sayısının 26'ya yükseldiğine dikkati çekti. Gazze'yi tehdit eden Mordaehai, "İsrail, Gazze Şeridi'nden İsraillileri ve iki askerin cesedini almadan sükunet bulmayacak, Gazze halkı da rahat yüzü görmeyecek." ifadelerini kullandı. 

FİLİSTİN TOPRAK GÜNÜ'NDE TOPRAK GÜNÜ'NDE  

Gazze-İsrail sınırında "30 Mart Toprak Günü" dolayısıyla düzenlenecek "Büyük Dönüş Yürüyüşü" için sınırdaki çeşitli bölgelerde çadırlar kurularak kalıcı gösteri alanları oluşturuldu.

Filistinli taraflar her fırsatta yürüyüşün "barışçıl" olacağını vurgularken, İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot Filistinlilerin yürüyüş sırasında İsrail altyapılarına saldırması durumunda orduya gerçek mermi kullanma izni vereceğini belirtmişti. Eisenkot, yürüyüş nedeniyle bariyerlerin güçlendirileceğini ve İsrail topraklarına sızma girişimlerini engellemek için takviye birlikler konuşlandırılacağını kaydetmişti.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında cuma günü düzenlenen "Filistin Toprak Günü" gösterilerine İsrail askerlerinin gerçek mermi ile müdahalesi sonucu şehit olan 17 Filistinlinin yanı sıra yüzlerce Filistinli yaralanmıştı.



İlgili Konular Gazze Şeridi filistin İsrail
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