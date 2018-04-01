Diplomatik pasaportlu 1058 kiÅŸiden Almanya'ya iltica talebi

FETÃ–'nÃ¼n 15 TemmuzÂ darbe giriÅŸiminden 7 Mart 2018'e kadar,Â diplomatik ve hizmet pasaportuÂ taÅŸÄ±yan toplam 1059 kiÅŸinin Almanyaâ€™da iltica talebinde bulunduÄŸu bildirildi.
"SÃ¼ddeutsche Zeitung" adlÄ± gazetenin Federal GÃ¶Ã§ ve MÃ¼lteci Dairesine (BAMF) dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberde, darbe giriÅŸiminden 7 Mart 2018â€™e kadar diplomatik pasaport taÅŸÄ±yan 288, hizmet pasaportu taÅŸÄ±yan 771 kiÅŸinin BAMFâ€™ye iltica baÅŸvurusunda bulunduÄŸu ifade edildi.
Haberde, baÅŸvuru sayÄ±larÄ±nÄ±n diplomatik ve hizmet pasaportu taÅŸÄ±yanlarÄ±n ailelerini de kapsadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Ã–te yandan, bu yÄ±lÄ±n ocak-ÅŸubat dÃ¶neminde bin 400â€™den fazla TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±nÄ±n Almanyaâ€™da iltica talebinde bulunduÄŸu, bu sayÄ±nÄ±n 2017â€™de yaklaÅŸÄ±k 8 bin 500 olduÄŸu kaydedildi.
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar, "Zeytin DalÄ± HarekatÄ±, kullanÄ±lan silah ve mÃ¼himmat dahil, uluslararasÄ± hukuka ve terÃ¶rle mÃ¼cadele esaslarÄ±na uygun sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lÃ¼yor." dedi.
DiyarbakÄ±r'da yolcu minibÃ¼sÃ¼ ile otomobilin Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu 25 kiÅŸi yaralandÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan sÄ±nÄ±r karakolunda konuÅŸma yaptÄ±.
Ä°brahim TatlÄ±ses, Hidayet TÃ¼rkoÄŸlu, Necati ÅžaÅŸmaz, Ajda Pekkan, Yavuz BingÃ¶l, HÃ¼lya KoÃ§yiÄŸit, Sibel Can ve Kenan SofuoÄŸlu gibi Ã§ok sayÄ±da sanatÃ§Ä± ve sporcularÄ±n da arasÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± grup Hatay'a geldi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Hatay'daki sÄ±nÄ±r karakolunda aÃ§Ä±klamalarda bulunuyor.
DiyarbakÄ±r'Ä±n Lice ilÃ§esinde yol kontrolÃ¼ sÄ±rasÄ±nda iki terÃ¶rist yakalandÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "BÃ¶lgedeki kardeÅŸlerimizin Ã§oluÄŸuna Ã§ocuÄŸuna evine barkÄ±na musallat olan bu katiller sÃ¼rÃ¼sÃ¼nÃ¼ artÄ±k tarihin Ã§Ã¶p sepetine atacaÄŸÄ±z." dedi.
DiyarbakÄ±r'da dÃ¼zenlenen uyuÅŸturucu operasyonunda 700 kilogram esrarÄ±n ele geÃ§irildiÄŸi bildirildi
Afrin ilÃ§e merkezinde, PKK'nÄ±n Kandil'den gÃ¶nderdiÄŸi terÃ¶ristlerin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± villa ile sÄ±ÄŸÄ±nak amacÄ±yla inÅŸa edilen tÃ¼neller ortaya Ã§Ä±karÄ±ldÄ±
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminden 7 Mart 2018'e kadar Almanya'ya diplomatik ve hizmet pasaportu taÅŸÄ±yan toplam 1059 kiÅŸinin, Almanyaâ€™da iltica talebinde bulunduÄŸu bildiridi
YarÄ±ndan itibaren vatandasÌ§larÄ±n pasaport ve suÌˆruÌˆcuÌˆ belgesi icÌ§in ayrÄ± ayrÄ± birimlere basÌ§vurmasÄ±na gerek kalmayÄ±p, tuÌˆm bu isÌ§lemler icÌ§in ilcÌ§e nuÌˆfus muÌˆduÌˆrluÌˆklerine basÌ§vuru yapÄ±lacak
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron'un Suriye, Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu'nun da Afrin ile ilgili sÃ¶zlerine sert cevap verdi
Mali'nin Babouyabougou kÃ¶yÃ¼nde temiz suya hasret yaÅŸayanlar, Cansuyu DerneÄŸi'nin yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± su kuyusu sayesinde temiz suya kavuÅŸmanÄ±n sevincini yaÅŸadÄ±
GÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan Osmaniye'deki Amanos DaÄŸlarÄ± kÄ±rsalÄ±nda dÃ¼zenlenen hava destekli operasyonda 6 PKK'lÄ±nÄ±n etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar, Kara ve Hava Kuvvetleri KomutanlarÄ±yla birlikte Hatay ve Ä°skenderun'daki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor
TÄ°KA, Afganistan'da bir kÄ±z Ã¶ÄŸrenci yurduna tadilat ve donanÄ±m desteÄŸinde bulundu. Belh Ä°l Åžura BaÅŸkanÄ± Muhammed Afzal Hadid, yardÄ±mlardan dolayÄ± TÃ¼rkiye'ye teÅŸekkÃ¼r etti.