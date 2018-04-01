17:14, 01 Nisan 2018 Pazar

Diplomatik pasaportlu 1058 kiÅŸiden Almanya'ya iltica talebi





FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminden 7 Mart 2018'e kadar Almanya'ya diplomatik ve hizmet pasaportu taÅŸÄ±yan toplam 1059 kiÅŸinin, Almanyaâ€™da iltica talebinde bulunduÄŸu bildiridi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi FETÃ–'nÃ¼n 15 TemmuzÂ darbe giriÅŸiminden 7 Mart 2018'e kadar,Â diplomatik ve hizmet pasaportuÂ taÅŸÄ±yan toplam 1059 kiÅŸinin Almanyaâ€™da iltica talebinde bulunduÄŸu bildirildi. "SÃ¼ddeutsche Zeitung" adlÄ± gazetenin Federal GÃ¶Ã§ ve MÃ¼lteci Dairesine (BAMF) dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberde, darbe giriÅŸiminden 7 Mart 2018â€™e kadar diplomatik pasaport taÅŸÄ±yan 288, hizmet pasaportu taÅŸÄ±yan 771 kiÅŸinin BAMFâ€™ye iltica baÅŸvurusunda bulunduÄŸu ifade edildi. Haberde, baÅŸvuru sayÄ±larÄ±nÄ±n diplomatik ve hizmet pasaportu taÅŸÄ±yanlarÄ±n ailelerini de kapsadÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Ã–te yandan, bu yÄ±lÄ±n ocak-ÅŸubat dÃ¶neminde bin 400â€™den fazla TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±nÄ±n Almanyaâ€™da iltica talebinde bulunduÄŸu, bu sayÄ±nÄ±n 2017â€™de yaklaÅŸÄ±k 8 bin 500 olduÄŸu kaydedildi.

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