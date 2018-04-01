GÃ¼ncelleme: 17:28, 01 Nisan 2018 Pazar

Afrin'de terÃ¶ristlere ait yeni tÃ¼neller bulundu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Zeytin DalÄ± HarekatÄ±Â kapsamÄ±ndaÂ YPG/PKK'lÄ±lardan temizlenenÂ AfrinÂ ilÃ§e merkezinde,Â PKK'nÄ±nÂ Kandil'denÂ gÃ¶nderdiÄŸiÂ terÃ¶ristlerinÂ kaldÄ±ÄŸÄ± birÂ villaÂ ile Ã§evresindeÂ sÄ±ÄŸÄ±nakÂ amacÄ±yla inÅŸa edilenÂ uzun beton tÃ¼nellerÂ bulundu.

Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusundan (Ã–SO) aldÄ±ÄŸÄ± bilgilere gÃ¶re, Ã–SO gÃ¼Ã§leri Afrin ilÃ§e merkezindeki bir villada terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'nÄ±n Kandil'den gelen elebaÅŸlarÄ±nÄ±n kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit etti. Bu villanÄ±n yakÄ±nlarÄ±nda, saldÄ±rÄ±lardan korunmak iÃ§in beton duvarlardan yapÄ±lan uzun tÃ¼neller ile sÄ±ÄŸÄ±nak olarak kullanÄ±lan bÃ¶lÃ¼mler yer alÄ±yor.

BazÄ± bÃ¶lÃ¼mlerde iÃ§lerinde Ã§ok miktarda insani yardÄ±m malzemesi olan koliler bulundu, Ã¶rgÃ¼tsel dokÃ¼manlara el konuldu. Villada ayrÄ±ca dikiÅŸ aletleri, Ã¼tÃ¼ masalarÄ± ve inÅŸaat malzemeleri bulundu.

Karargah olarak kullanÄ±lan villaya giren Ã–SO komutanlarÄ±ndan Ebu Muhammed, "Afrin'de PKK'ya ait depolar, tÃ¼neller bulduk. BÃ¶lge halkÄ±nÄ± burada gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z (gÄ±da Ã¼rÃ¼nleri) malzemelerden mahrum bÄ±rakmÄ±ÅŸlar. Burada yeni tÃ¼neller bulduk. Halka gelen tÃ¼m yardÄ±mlarÄ± Ã§alarak burada depolamÄ±ÅŸlar. BurasÄ±nÄ± Kandil'den gelenler kullanÄ±yordu. TÃ¼nellerine ve karargahlarÄ±na girdik." diye konuÅŸtu.

Afrin ilÃ§e merkezi Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda 18 Mart'ta TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri ve Ã–SO unsurlarÄ±nca YPG/PKK'lÄ± terÃ¶ristlerden temizlendi.