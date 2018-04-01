Almanya'daki İslam tartışmasında yeni gelişme

Almanya Federal Meclis (Bundestag) Başkanı Wolfgang Schaeuble, herkesin, İslamiyet’in artık Almanya’nın bir parçası olduğuyla yüzleşmesi gerektiğini söyledi.
Schaeuble, Funke Medya Grubuna bağlı gazetelere yaptığı açıklamada, Almanya’da yaşayan Müslümanların, bu ülkenin, Müslüman gelenekleriyle şekillenmediğini bilmeleri gerektiğini ifade etti.
Halkın diğer bölümünün de Almanya’da giderek artan oranda Müslümanların bulunduğunu kabul etmesi gerektiğini belirten Schaeuble, "Tarihin akışını durduramayız. Herkes, İslamiyet’in artık ülkemizin bir parçası olduğu konusuyla yüzleşmesi lazım." dedi.
Schaeuble, Almanya'da toplumsal birliktelik konusunda anayasanın temeline dayanan değerlere ihtiyaç duyulduğunu da kaydetti.
Almanya İçişleri, Bayındırlık ve Yurt Bakanı Horst Seehofer, yaklaşık iki hafta önce göreve geldikten sonra “İslam Almanya’ya ait değildir.” şeklindeki ifadeleriyle bu konuda tartışma başlatmıştı.
Almanya Başbakanı Angela Merkel ise "Müslümanlar da Almanya'ya ait ve böylece dinleri olan İslam da." değerlendirmesini yaparak, Seehofer'in sözlerine karşı çıkmıştı.
ABD'de Vermont Eyaleti Senatörü ve Demokratların eski başkan aday adayı Sanders, İsrail yönetiminin barışçıl gösteriler düzenleyen Filistinlileri öldürmesini, "İsrail aşırı tepki verdi." sözleriyle eleştirdi.
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Almanya'da, İçişleri, Bayındırlık ve Yurt Bakanı Seehofer'in göreve geldikten sonra “İslam Almanya’ya ait değildir.” şeklindeki ifadeleriyle başlayan tartışmaya, Başbakan Merkel'in ardından Almanya Federal Meclis Başkanı Schaeuble'da verdiği demeçle katılldı
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