17:59, 01 Nisan 2018 Pazar

DiyarbakÄ±r'daki operayonda 700 kilogram esrar ele geÃ§irildi





DiyarbakÄ±r'da dÃ¼zenlenen uyuÅŸturucu operasyonunda 700 kilogram esrarÄ±n ele geÃ§irildiÄŸi bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi DiyarbakÄ±r'da dÃ¼zenlenenÂ uyuÅŸturucuÂ operasyonunda 700 kilogramÂ esrarÂ ele geÃ§irildi. Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Narkotik SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžubesi ekiplerince kent genelinde uyuÅŸturucu ticareti yapan kiÅŸi ve organizasyonlara yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸma kapsamÄ±nda Silvan yolunda bir araÃ§ta arama yapÄ±ldÄ±. Aramada araÃ§ta 700 kilogram kubar esrar ele geÃ§irildi. Olayla ilgili D.B, D.Ã–. ve E.Y. gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

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