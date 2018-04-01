CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Hatay'da AK Parti 6. OlaÄŸan Ä°l Kongresi'nde konuÅŸtu.
ErdoÄŸan, burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, TÃ¼rkiye'yi ve TÃ¼rk milletini terÃ¶r belasÄ±ndan muhakkak kurtaracaklarÄ±nÄ± belirterek, "BÃ¶lgedeki kardeÅŸlerimizin Ã§oluÄŸuna Ã§ocuÄŸuna evine barkÄ±na musallat olan bu katiller sÃ¼rÃ¼sÃ¼nÃ¼ artÄ±k tarihin Ã§Ã¶p sepetine atacaÄŸÄ±z." dedi.
ErdoÄŸan'Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmadan satÄ±r baÅŸlarÄ± ÅŸu ÅŸekilde:
"Afrin'den gelen tehditler tahammÃ¼l edilemez boyuta gelince MGK'da kararÄ± verdik, 20 Ocak Cumartesi gÃ¼nÃ¼, bir gece ansÄ±zÄ±n gelebiliriz dedik ve geldik. Yok Afrin'e girmenin bedeli Ã§ok aÄŸÄ±r olurmuÅŸ. Bu tezviratlarÄ±n hiÃ§birine kulak asmadÄ±k. Mehmedimiz, MehmetÃ§iklerimiz bÃ¼tÃ¼n terÃ¶ristler yerle yeksan etti. Åžu an itibarÄ±yla etkisiz hale getirilen terÃ¶ristlerin sayÄ±sÄ± 3844. Ordumuz fÄ±rtÄ±na gibi Afrin'e girdi. Ã–cÃ¼ gibi gÃ¶sterilen terÃ¶ristleri bÃ¶cek gibi ezip geÃ§ti. Ne kadar yÄ±kÄ±lmaz denen tahkimat varsa hepsini yerle yeksan ederek 18 Mart'ta ÅŸehir merkezini ele geÃ§irdi. Åžimdi Tel RÄ±fat ve diÄŸer bÃ¶lgeler terÃ¶ristlerden temizleniyor.
Bu Ã¼lkede her terÃ¶ristin teslim olmak dÄ±ÅŸÄ±nda tek bir eylem ÅŸansÄ± vardÄ±r. Ã‡Ã¼nkÃ¼ eylem yapan hiÃ§bir terÃ¶ristin peÅŸini bÄ±rakmadÄ±k. En kÄ±sa sÃ¼rede bulduk, imha ettik, ediyoruz. Yol yapmak iÃ§in, maden Ã§Ä±karmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸan iÅŸÃ§ilere musallat olup onlarÄ± taciz etmek artÄ±k eskisi gibi kolay olmayacak. GÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerimize saldÄ±rmaya tevessÃ¼l edenlerin en kÃ¼Ã§Ã¼k ÅŸanslarÄ± yoktur. Hepsinin tepelerine ineceÄŸiz. Bu katiller sÃ¼rÃ¼sÃ¼nÃ¼ tarihin Ã§Ã¶p sepetine atacaÄŸÄ±z. Ä°ster sÄ±nÄ±rlar iÃ§inde ister dÄ±ÅŸÄ±nda olsun, tespit ettiÄŸimiz her terÃ¶risti etkisiz hale getirerek yolumuza devam edeceÄŸiz.Bu kiralÄ±k katiller Ã§etesinin sonu da tÄ±pkÄ± bir asÄ±r Ã¶nce bÃ¶lgede sÄ±rtÄ±nÄ± bir takÄ±m gÃ¼Ã§lere dayayÄ±p canlar yakanlardan farklÄ± olmayacaktÄ±r. TÃ¼rkiye, 81 milyon vatandaÅŸÄ± ile rabiasÄ±na sÄ±kÄ± sÄ±kÄ±ya sarÄ±lmÄ±ÅŸ bir Ã¼lkedir."
"Cumhur ittifakÄ±yla birlikte Ã¼lkemiz yeni bir dÃ¶nemin iÃ§ine giriyor. KardeÅŸliÄŸimizi Cumhur ittifakÄ±yla ispatlamÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z."
MÄ°T'in FETÃ–'nÃ¼n Balkan ayaÄŸÄ±na yÃ¶nelik Kosova operasyonunu deÄŸerlendiren ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Kosova'daki son operasyon ne ilktir ne de son olacaktÄ±r. Buradan, Kosova CumhurbaÅŸkanÄ±na teÅŸekkÃ¼r ediyorum. Ama BaÅŸbakana da 'YazÄ±klar olsun.' diyorum. Zira FETÃ– terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n bu mensuplarÄ±nÄ± bize veren istihbaratÃ§Ä±larÄ±, Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ±nÄ± gÃ¶revden almak tarihi bir hatadÄ±r. Zira onlar gÃ¶revini yaptÄ±.
ErdoÄŸan, "FETÃ–'nÃ¼n okullarÄ±nÄ± TÃ¼rkiye Maarif VakfÄ±na devreden, sivil toplum kuruluÅŸu gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼ndeki fitne yuvalarÄ±nÄ± kapatan, iÅŸ adamÄ± kÄ±lÄ±klÄ± ajanlarÄ±nÄ± kulaklarÄ±ndan tutup atan herkes bizim dostumuzdur, kardeÅŸimizdir." diye konuÅŸtu.
ErdoÄŸan, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:
"Bu mÃ¼cadelede yanlÄ±ÅŸ yapanlarÄ±, iÅŸi sulandÄ±ranlarÄ±, suÃ§lularÄ± koruyanlarÄ±, asÄ±l hainleri bÄ±rakÄ±p gariban insanlarÄ±n Ã¼stÃ¼ne Ã§ullananlarÄ± gÃ¶rÃ¼r, duyar, tespit edersek, onlarÄ±n da yakalarÄ±na yapÄ±ÅŸmaktan asla Ã§ekinmeyiz."
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar, "Zeytin DalÄ± HarekatÄ±, kullanÄ±lan silah ve mÃ¼himmat dahil, uluslararasÄ± hukuka ve terÃ¶rle mÃ¼cadele esaslarÄ±na uygun sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lÃ¼yor." dedi.
DiyarbakÄ±r'da yolcu minibÃ¼sÃ¼ ile otomobilin Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu 25 kiÅŸi yaralandÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan sÄ±nÄ±r karakolunda konuÅŸma yaptÄ±.
Ä°brahim TatlÄ±ses, Hidayet TÃ¼rkoÄŸlu, Necati ÅžaÅŸmaz, Ajda Pekkan, Yavuz BingÃ¶l, HÃ¼lya KoÃ§yiÄŸit, Sibel Can ve Kenan SofuoÄŸlu gibi Ã§ok sayÄ±da sanatÃ§Ä± ve sporcularÄ±n da arasÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± grup Hatay'a geldi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Hatay'daki sÄ±nÄ±r karakolunda aÃ§Ä±klamalarda bulunuyor.
DiyarbakÄ±r'Ä±n Lice ilÃ§esinde yol kontrolÃ¼ sÄ±rasÄ±nda iki terÃ¶rist yakalandÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "BÃ¶lgedeki kardeÅŸlerimizin Ã§oluÄŸuna Ã§ocuÄŸuna evine barkÄ±na musallat olan bu katiller sÃ¼rÃ¼sÃ¼nÃ¼ artÄ±k tarihin Ã§Ã¶p sepetine atacaÄŸÄ±z." dedi.
DiyarbakÄ±r'da dÃ¼zenlenen uyuÅŸturucu operasyonunda 700 kilogram esrarÄ±n ele geÃ§irildiÄŸi bildirildi
Afrin ilÃ§e merkezinde, PKK'nÄ±n Kandil'den gÃ¶nderdiÄŸi terÃ¶ristlerin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± villa ile sÄ±ÄŸÄ±nak amacÄ±yla inÅŸa edilen tÃ¼neller ortaya Ã§Ä±karÄ±ldÄ±
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminden 7 Mart 2018'e kadar Almanya'ya diplomatik ve hizmet pasaportu taÅŸÄ±yan toplam 1059 kiÅŸinin, Almanyaâ€™da iltica talebinde bulunduÄŸu bildiridi
YarÄ±ndan itibaren vatandasÌ§larÄ±n pasaport ve suÌˆruÌˆcuÌˆ belgesi icÌ§in ayrÄ± ayrÄ± birimlere basÌ§vurmasÄ±na gerek kalmayÄ±p, tuÌˆm bu isÌ§lemler icÌ§in ilcÌ§e nuÌˆfus muÌˆduÌˆrluÌˆklerine basÌ§vuru yapÄ±lacak
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron'un Suriye, Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu'nun da Afrin ile ilgili sÃ¶zlerine sert cevap verdi
Mali'nin Babouyabougou kÃ¶yÃ¼nde temiz suya hasret yaÅŸayanlar, Cansuyu DerneÄŸi'nin yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± su kuyusu sayesinde temiz suya kavuÅŸmanÄ±n sevincini yaÅŸadÄ±
GÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan Osmaniye'deki Amanos DaÄŸlarÄ± kÄ±rsalÄ±nda dÃ¼zenlenen hava destekli operasyonda 6 PKK'lÄ±nÄ±n etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar, Kara ve Hava Kuvvetleri KomutanlarÄ±yla birlikte Hatay ve Ä°skenderun'daki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor
TÄ°KA, Afganistan'da bir kÄ±z Ã¶ÄŸrenci yurduna tadilat ve donanÄ±m desteÄŸinde bulundu. Belh Ä°l Åžura BaÅŸkanÄ± Muhammed Afzal Hadid, yardÄ±mlardan dolayÄ± TÃ¼rkiye'ye teÅŸekkÃ¼r etti.