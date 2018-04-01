18:09, 01 Nisan 2018 Pazar

'Katiller sÃ¼rÃ¼sÃ¼nÃ¼ artÄ±k tarihin Ã§Ã¶p sepetine atacaÄŸÄ±z'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Hatay'da AK Parti 6. OlaÄŸan Ä°l Kongresi'nde konuÅŸtu.

ErdoÄŸan, burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, TÃ¼rkiye'yi ve TÃ¼rk milletini terÃ¶r belasÄ±ndan muhakkak kurtaracaklarÄ±nÄ± belirterek, "BÃ¶lgedeki kardeÅŸlerimizin Ã§oluÄŸuna Ã§ocuÄŸuna evine barkÄ±na musallat olan bu katiller sÃ¼rÃ¼sÃ¼nÃ¼ artÄ±k tarihin Ã§Ã¶p sepetine atacaÄŸÄ±z." dedi.

ErdoÄŸan'Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmadan satÄ±r baÅŸlarÄ± ÅŸu ÅŸekilde:

"Afrin'den gelen tehditler tahammÃ¼l edilemez boyuta gelince MGK'da kararÄ± verdik, 20 Ocak Cumartesi gÃ¼nÃ¼, bir gece ansÄ±zÄ±n gelebiliriz dedik ve geldik. Yok Afrin'e girmenin bedeli Ã§ok aÄŸÄ±r olurmuÅŸ. Bu tezviratlarÄ±n hiÃ§birine kulak asmadÄ±k. Mehmedimiz, MehmetÃ§iklerimiz bÃ¼tÃ¼n terÃ¶ristler yerle yeksan etti. Åžu an itibarÄ±yla etkisiz hale getirilen terÃ¶ristlerin sayÄ±sÄ± 3844. Ordumuz fÄ±rtÄ±na gibi Afrin'e girdi. Ã–cÃ¼ gibi gÃ¶sterilen terÃ¶ristleri bÃ¶cek gibi ezip geÃ§ti. Ne kadar yÄ±kÄ±lmaz denen tahkimat varsa hepsini yerle yeksan ederek 18 Mart'ta ÅŸehir merkezini ele geÃ§irdi. Åžimdi Tel RÄ±fat ve diÄŸer bÃ¶lgeler terÃ¶ristlerden temizleniyor.

Bu Ã¼lkede her terÃ¶ristin teslim olmak dÄ±ÅŸÄ±nda tek bir eylem ÅŸansÄ± vardÄ±r. Ã‡Ã¼nkÃ¼ eylem yapan hiÃ§bir terÃ¶ristin peÅŸini bÄ±rakmadÄ±k. En kÄ±sa sÃ¼rede bulduk, imha ettik, ediyoruz. Yol yapmak iÃ§in, maden Ã§Ä±karmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸan iÅŸÃ§ilere musallat olup onlarÄ± taciz etmek artÄ±k eskisi gibi kolay olmayacak. GÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerimize saldÄ±rmaya tevessÃ¼l edenlerin en kÃ¼Ã§Ã¼k ÅŸanslarÄ± yoktur. Hepsinin tepelerine ineceÄŸiz. Bu katiller sÃ¼rÃ¼sÃ¼nÃ¼ tarihin Ã§Ã¶p sepetine atacaÄŸÄ±z. Ä°ster sÄ±nÄ±rlar iÃ§inde ister dÄ±ÅŸÄ±nda olsun, tespit ettiÄŸimiz her terÃ¶risti etkisiz hale getirerek yolumuza devam edeceÄŸiz.Bu kiralÄ±k katiller Ã§etesinin sonu da tÄ±pkÄ± bir asÄ±r Ã¶nce bÃ¶lgede sÄ±rtÄ±nÄ± bir takÄ±m gÃ¼Ã§lere dayayÄ±p canlar yakanlardan farklÄ± olmayacaktÄ±r. TÃ¼rkiye, 81 milyon vatandaÅŸÄ± ile rabiasÄ±na sÄ±kÄ± sÄ±kÄ±ya sarÄ±lmÄ±ÅŸ bir Ã¼lkedir."

"Cumhur ittifakÄ±yla birlikte Ã¼lkemiz yeni bir dÃ¶nemin iÃ§ine giriyor. KardeÅŸliÄŸimizi Cumhur ittifakÄ±yla ispatlamÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z."

KOSOVA'DAKÄ° OPERASYON

MÄ°T'in FETÃ–'nÃ¼n Balkan ayaÄŸÄ±na yÃ¶nelik Kosova operasyonunu deÄŸerlendiren ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Kosova'daki son operasyon ne ilktir ne de son olacaktÄ±r. Buradan, Kosova CumhurbaÅŸkanÄ±na teÅŸekkÃ¼r ediyorum. Ama BaÅŸbakana da 'YazÄ±klar olsun.' diyorum. Zira FETÃ– terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n bu mensuplarÄ±nÄ± bize veren istihbaratÃ§Ä±larÄ±, Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ±nÄ± gÃ¶revden almak tarihi bir hatadÄ±r. Zira onlar gÃ¶revini yaptÄ±.

FETÃ– Ä°LE MÃœCADELE

ErdoÄŸan, "FETÃ–'nÃ¼n okullarÄ±nÄ± TÃ¼rkiye Maarif VakfÄ±na devreden, sivil toplum kuruluÅŸu gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼ndeki fitne yuvalarÄ±nÄ± kapatan, iÅŸ adamÄ± kÄ±lÄ±klÄ± ajanlarÄ±nÄ± kulaklarÄ±ndan tutup atan herkes bizim dostumuzdur, kardeÅŸimizdir." diye konuÅŸtu.

"YAKALARINA YAPIÅžMAKTAN ASLA Ã‡EKÄ°NMEYÄ°Z"

ErdoÄŸan, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"Bu mÃ¼cadelede yanlÄ±ÅŸ yapanlarÄ±, iÅŸi sulandÄ±ranlarÄ±, suÃ§lularÄ± koruyanlarÄ±, asÄ±l hainleri bÄ±rakÄ±p gariban insanlarÄ±n Ã¼stÃ¼ne Ã§ullananlarÄ± gÃ¶rÃ¼r, duyar, tespit edersek, onlarÄ±n da yakalarÄ±na yapÄ±ÅŸmaktan asla Ã§ekinmeyiz."