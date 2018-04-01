18:19, 01 Nisan 2018 Pazar

İşgal güçleri Gazze'de bir Filistinliyi başından yaraladı





Büyük Dönüş Yürüyüşü etkinlikleri kapsamında Gazze sınırında bulunan bir Filistinli, İsrail askerlerinin açtığı ateşte başından vurularak ağır yaralandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Gazze sınırında bulunan bir Filistinli, İsrail askerlerinin açtığı ateşte başından vurularak ağır yaralandı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yayımladığı yazılı açıklamada, Han Yunus kentinde bir Filistinlinin İsrail askerleri tarafından başından vurulduğunu ve durumunun ağır olduğunu kaydetti. Kudra, sağlık ekiplerinin hala yaralıyla ilgilendiklerini ifade etti. Filistinliler, Gazze Şeridi İsrail sınırında 30 Mart Toprak Gününden beri Büyük Dönüş Yürüyüşü'nü sürdürüyor. Büyük Dönüş Yürüyüşü'ne katılan barışçıl eylemcilerin İsrail askerlerinin saldırılarına maruz kalması sonucu 17 Filistinli şehit olmuş, binin üzerinde kişi yaralanmıştı.

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