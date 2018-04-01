18:46, 01 Nisan 2018 Pazar

DiyarbakÄ±r Lice'de 2 terÃ¶rist yakalandÄ±





DiyarbakÄ±r'Ä±n Lice ilÃ§esinde yol kontrolÃ¼ sÄ±rasÄ±nda iki terÃ¶rist yakalandÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±nÂ internet sitesinde dÃ¼nkÃ¼ "yurt iÃ§i olaylar"a iliÅŸkin bilgilere yer verildi. Buna gÃ¶re,Â DiyarbakÄ±r'Ä±nÂ LiceÂ ilÃ§esinde gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilen yol kontrolÃ¼ sÄ±rasÄ±nda iki terÃ¶rist yakalandÄ±. Siirt'te icra edilen arazi aramasÄ±nda bir makineli tÃ¼fek, bir silah Ã¼stÃ¼ termal dÃ¼rbÃ¼n, bir gece gÃ¶rÃ¼ÅŸ cihazÄ± ve muhtelif malzemeler ele geÃ§irildi. Irak'Ä±n kuzeyindeki Kani Rash bÃ¶lgesinde icra edilen operasyonda bulunan 8 sÄ±ÄŸÄ±nakta iki 60 milimetrelik havan mÃ¼himmatÄ±, 160 Biksi makineli tÃ¼fek fiÅŸeÄŸi, 30 DoÃ§ka uÃ§aksavar mÃ¼himmatÄ±, 8 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± ve Ã§ok miktarda muhtelif yaÅŸam malzemesi ele geÃ§irildi.

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