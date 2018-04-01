Fransa'dan Gazze açıklaması

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes von der Mühll, Gazze'de İsrail askerleri tarafından 17 Filistinlinin şehit edildiği olaylara ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Fransa olarak İsrail makamlarının sivilleri koruma zorunluluğunu hatırlattıklarını belirten Mühll, şunları kaydetti:
"Fransa, Gazze şeridinde son günlerde meydana gelen ciddi olaylara ilişkin derin endişelerini ifade ediyor, aynı zamanda Filistinlilerin huzur içinde gösteri yapma hakları olduğunu hatırlatıyor."
Gazze şeridindeki insani krizin durdurulması için ablukanın ve kısıtlayıcı önlemlerin kaldırılması gerektiğini ifade eden Mühll, iki devletli çözüme yönelik ciddi müzakerelerin sürdürülmesinin aciliyetine de işaret etti.
Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yıl dönümü kapsamında geçen cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında, barış yanlısı eylemler düzenliyor. İsrail askerlerinin, ilk günden beri eylemlere yönelik müdahaleleri sırasında 17 Filistinli şehit oldu, yüzlercesi yaralandı.
Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mühll, Gazze'de İsrail askerleri tarafından 17 Filistinlinin şehit edildiği olaylara ilişkin derin endişe duyduklarını bildirdi.
Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye, "Gösteriler sırasında Filistin halkına yönelik katliama sebep olacak bir olay yaşanmadı. İşgal güçleri öldürmeye kastetmiş." dedi.
Kuzey Kore lideri Kim, ülkesini ziyaret eden Güney Koreli yıldızların performansını izledi.
Irak Başbakanı İbadi, "DEAŞ'ın Suriye'deki varlığı gerçek tehlike oluşturuyor. DEAŞ'la Irak'ta mücadeleden Suriye ve bölgede mücadele etme aşamasına geçtik." dedi.
Meksika'da cezaevindeki mahkumların çıkardığı ayaklanmayı bastırmak için düzenlenen operasyonda 7 polis hayatını kaybetti.
ABD'de Vermont Eyaleti Senatörü ve Demokratların eski başkan aday adayı Sanders, İsrail yönetiminin barışçıl gösteriler düzenleyen Filistinlileri öldürmesini, "İsrail aşırı tepki verdi." sözleriyle eleştirdi.
ABD Başkanı Trump, yüz binlerce yasa dışı göçmenin ülkede kalmasını sağlayan "Çocukken Gelenler İçin Ertelenmiş Eylem" programının sürdürülmesine karşı olduğunu açıkladı.
Avusturya'nın aşırı sağcı Başbakan Yardımcısı Strache, anaokulu ve ilkokullarda başörtüsünün yasaklanması gerektiğini söyledi
Büyük Dönüş Yürüyüşü etkinlikleri kapsamında Gazze sınırında bulunan bir Filistinli, İsrail askerlerinin açtığı ateşte başından vurularak ağır yaralandı
Almanya'da, İçişleri, Bayındırlık ve Yurt Bakanı Seehofer'in göreve geldikten sonra “İslam Almanya’ya ait değildir.” şeklindeki ifadeleriyle başlayan tartışmaya, Başbakan Merkel'in ardından Almanya Federal Meclis Başkanı Schaeuble'da verdiği demeçle katılldı
Büyük Dönüş Yürüyüşü sırasında Gazze sınırında İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinlilerin sayısı17 oldu
İran'ın batısında meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 37 kişi yaralandı
Esed rejiminin topçu saldırısında annesini ve sol gözünü kaybeden Kerim bebek, ailesiyle Doğu Guta'dan ayrılarak İdlib'e ulaştı
İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan El-Halil kentindeki İbrahim Camisi'nde geçen ay en az 52 kez ezan okunmasını engelledi.
İsveç'teki Tüketici Bakanlığı'nın internet sayfasından yapılan açıklamada, uçakların karbon emisyonuyla hava kirliliğine yol açması nedeniyle İsveç'teki havalimanlarından kalkan uçaklardan, uzaklığa göre çevre vergi alınacağı belirtildi
Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin eşlik ettiği 275 fanatik Yahudi tarafından Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlendiği belirtildi