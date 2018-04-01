GÃ¼ncelleme: 19:09, 01 Nisan 2018 Pazar

'TÃ¼rk milleti tarihi bir kenetlenme iÃ§inde'





CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Hatay'daki sÄ±nÄ±r karakolunda aÃ§Ä±klamalarda bulunuyor.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Hatay'daki sÄ±nÄ±r karakolunda aÃ§Ä±klamalarda bulunuyor. Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸarÄ±yla sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne iÅŸaret eden ErdoÄŸan,Â "Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nda etkisiz hale getirilen terÃ¶rist sayÄ±sÄ± 3852'ye ulaÅŸtÄ±." dedi. Â

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