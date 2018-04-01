19:18, 01 Nisan 2018 Pazar

SanatÃ§Ä± ve sporculardan Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na destek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°brahim TatlÄ±ses, Hidayet TÃ¼rkoÄŸlu, Necati ÅžaÅŸmaz, Ajda Pekkan,Â Yavuz BingÃ¶l, HÃ¼lya KoÃ§yiÄŸit, Sibel Can ve Kenan SofuoÄŸluÂ gibi Ã§ok sayÄ±da sanatÃ§Ä± ve sporcularÄ±n da arasÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± grup Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na destek vermek ve askerlerle buluÅŸmak iÃ§in Hatay'a geldi.

Antakya ilÃ§esindeki bir Ã§ay bahÃ§esinde buluÅŸan Ã¼nlÃ¼ isimler, burada Vali YardÄ±mcÄ±sÄ± Meral BatÄ± DemirtaÅŸ tarafÄ±ndan karÅŸÄ±landÄ±.Â

Grupta, sanatÃ§Ä±lar AliÅŸan, Seda Sayan, Hande Yener, Deniz Seki, Emel MÃ¼ftÃ¼oÄŸlu, Mustafa Sandal ile beraber BeÅŸiktaÅŸ KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Fikret Orman, BeÅŸiktaÅŸlÄ± futbolcu GÃ¶khan GÃ¶nÃ¼l de bulunuyor.

Ã‡ay bahÃ§esi etrafÄ±nda hayranlarÄ±nÄ±n ilgisiyle karÅŸÄ±lanan Ã¼nlÃ¼ isimler, vatandaÅŸlarla hatÄ±ra fotoÄŸrafÄ± Ã§ektirdi.

SanatÃ§Ä±lardan AliÅŸan, AA muhabirine, harekatÄ±n baÅŸÄ±ndan bu yana halkÄ±yla sanatÃ§Ä±sÄ±yla sporcusuyla askerlerin yanÄ±nda olduklarÄ±nÄ± dile getirdi.

Askerleri ziyaret edip moral vermek istediklerini belirten AliÅŸan, "Onlar iÃ§in ne yapsak az, bizim iÃ§in, devlet iÃ§in, bayraÄŸÄ± iÃ§in savaÅŸan askerlere ne yapsak az. Bir nebze de olsa moral verebilirsek ne mutlu bize." dedi.

ÅžarkÄ±cÄ± Ahmet Åžafak da askerlerin yaptÄ±klarÄ± kahramanlÄ±ÄŸa teÅŸekkÃ¼r etmek iÃ§in Hatay'da olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Askerlerin her zaman yanÄ±nda olduklarÄ±na dikkati Ã§eken Åžafak, "YavrularÄ±mÄ±zÄ±n, Mehmetlerimizin yanÄ±nda olacaÄŸÄ±z. Orada TÃ¼rk milletinin bÃ¶lÃ¼nmez bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼, devletin bekasÄ± konusundaki kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± kardeÅŸlerimizle birlikte paylaÅŸacaÄŸÄ±z." ifadelerini kullandÄ±.

Oyuncu Necati ÅžaÅŸmaz da "Askere moral vermek iÃ§in geldik diyoruz ama onlarÄ±n morale ihtiyacÄ± olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yorum. Ã‡ok mutlu olduklarÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Nice bÃ¶yle muhteÅŸem zaferlere." dedi.

Milli GÃ¼reÅŸÃ§i Taha Akyol da harekata katÄ±lan asker ve polislere desteklerini gÃ¶stermek istediklerini vurgulayarak, "CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zla beraber TÃ¼rkiye'ye, dÃ¼nyaya, birlik mesajÄ± vermek adÄ±na Ã§ok Ã¶nemli bir gÃ¼n. DualarÄ±mÄ±z onlarla." diye konuÅŸtu.

ÃœnlÃ¼ isimler kentte MehmetÃ§ik ile de bir araya gelecek.Â