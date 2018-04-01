ErdoÄŸan: BugÃ¼n TÃ¼rkiye 15 Temmuz Ã¶ncesinden daha gÃ¼Ã§lÃ¼dÃ¼r

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
ARTIK SÄ°LAHLARIMIZI KENDÄ°MÄ°Z YAPIYORUZâ€™
-ArtÄ±k silahlarÄ±mÄ±zÄ± kendimiz yapÄ±yoruz. Bize kapÄ±yÄ± aÃ§mayanlar bunlarÄ± Ã¼retir hale gelmemize neden olmuÅŸtur. TÃ¼rkiye, 2007 vesayet krizi Ã¶ncesinden daha gÃ¼Ã§lÃ¼dÃ¼r. BugÃ¼n TÃ¼rkiye 2015â€™teki Ã§ukur eylemleri Ã¶ncesinden, 15 Temmuz Ã¶ncesinden daha gÃ¼Ã§lÃ¼.
â€˜BU MANZARA EN Ã‡ARPICI FOTOÄžRAFTIRâ€™
-DÃ¼nyanÄ±n hiÃ§bir yerinde Ã¼lkesinden ve milletinden kopuk sanatÃ§Ä±lar sporcular gÃ¶remezsiniz. Ãœlkemizde eskiden beri bÃ¶yle bir kesim bulunuyor olsa da hamdolsun sayÄ±larÄ± gittikÃ§e azalÄ±yor.
-TÃ¼rkiye askeri zaferleriyle, sanat alanÄ±ndaki Ã¶zgÃ¼n Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla, spordaki baÅŸarÄ±larÄ±yla, diplomasideki dik duruÅŸuyla geliÅŸiyor ve ilerliyor. BugÃ¼n burada ÅŸahit olduÄŸumuz bu manzara bu deÄŸiÅŸimin en Ã§arpÄ±cÄ± fotoÄŸrafÄ±dÄ±r. Bir kez daha teÅŸekkÃ¼r ediyorum.
Ã–LDÃœRÃœLEN TERÃ–RÄ°ST SAYISI
BugÃ¼n itibariyle 3852 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi. Milletlerin imtihanÄ± dÃ¶nemleri vardÄ±r. TÃ¼rk milleti de bÃ¶le bir imtihan dÃ¶neminden geÃ§iyor. Allahâ€™a ÅŸÃ¼kÃ¼r bu imtihanÄ± baÅŸarÄ±yla veriyoruz. TÃ¼rk milleti son Ã¶rnekleri istiklal harbinde, Ã‡anakkale savaÅŸlarÄ±nda gÃ¶rÃ¼len bir kenetlenme iÃ§inde.
SanatÃ§Ä±larÄ±mÄ±z ve sporcularÄ±mÄ±zÄ±n buradaki varlÄ±ÄŸÄ± dahi bu kenetlenmenin iÅŸaretlerinden biridir. Gazi Mustafa Kemalâ€™in istiklal harbimizin en zor dÃ¶neminde sÃ¶ylediÄŸi bir sÃ¶zÃ¼ var: HattÄ± mÃ¼dafaa yoktur sathÄ± mÃ¼dafaa vardÄ±r, o satÄ±h bÃ¼tÃ¼n vatandÄ±r.
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar, "Zeytin DalÄ± HarekatÄ±, kullanÄ±lan silah ve mÃ¼himmat dahil, uluslararasÄ± hukuka ve terÃ¶rle mÃ¼cadele esaslarÄ±na uygun sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lÃ¼yor." dedi.
DiyarbakÄ±r'da yolcu minibÃ¼sÃ¼ ile otomobilin Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu 25 kiÅŸi yaralandÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan sÄ±nÄ±r karakolunda konuÅŸma yaptÄ±.
Ä°brahim TatlÄ±ses, Hidayet TÃ¼rkoÄŸlu, Necati ÅžaÅŸmaz, Ajda Pekkan, Yavuz BingÃ¶l, HÃ¼lya KoÃ§yiÄŸit, Sibel Can ve Kenan SofuoÄŸlu gibi Ã§ok sayÄ±da sanatÃ§Ä± ve sporcularÄ±n da arasÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± grup Hatay'a geldi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Hatay'daki sÄ±nÄ±r karakolunda aÃ§Ä±klamalarda bulunuyor.
DiyarbakÄ±r'Ä±n Lice ilÃ§esinde yol kontrolÃ¼ sÄ±rasÄ±nda iki terÃ¶rist yakalandÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "BÃ¶lgedeki kardeÅŸlerimizin Ã§oluÄŸuna Ã§ocuÄŸuna evine barkÄ±na musallat olan bu katiller sÃ¼rÃ¼sÃ¼nÃ¼ artÄ±k tarihin Ã§Ã¶p sepetine atacaÄŸÄ±z." dedi.
DiyarbakÄ±r'da dÃ¼zenlenen uyuÅŸturucu operasyonunda 700 kilogram esrarÄ±n ele geÃ§irildiÄŸi bildirildi
Afrin ilÃ§e merkezinde, PKK'nÄ±n Kandil'den gÃ¶nderdiÄŸi terÃ¶ristlerin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± villa ile sÄ±ÄŸÄ±nak amacÄ±yla inÅŸa edilen tÃ¼neller ortaya Ã§Ä±karÄ±ldÄ±
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminden 7 Mart 2018'e kadar Almanya'ya diplomatik ve hizmet pasaportu taÅŸÄ±yan toplam 1059 kiÅŸinin, Almanyaâ€™da iltica talebinde bulunduÄŸu bildiridi
YarÄ±ndan itibaren vatandasÌ§larÄ±n pasaport ve suÌˆruÌˆcuÌˆ belgesi icÌ§in ayrÄ± ayrÄ± birimlere basÌ§vurmasÄ±na gerek kalmayÄ±p, tuÌˆm bu isÌ§lemler icÌ§in ilcÌ§e nuÌˆfus muÌˆduÌˆrluÌˆklerine basÌ§vuru yapÄ±lacak
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron'un Suriye, Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu'nun da Afrin ile ilgili sÃ¶zlerine sert cevap verdi
Mali'nin Babouyabougou kÃ¶yÃ¼nde temiz suya hasret yaÅŸayanlar, Cansuyu DerneÄŸi'nin yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± su kuyusu sayesinde temiz suya kavuÅŸmanÄ±n sevincini yaÅŸadÄ±
GÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan Osmaniye'deki Amanos DaÄŸlarÄ± kÄ±rsalÄ±nda dÃ¼zenlenen hava destekli operasyonda 6 PKK'lÄ±nÄ±n etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar, Kara ve Hava Kuvvetleri KomutanlarÄ±yla birlikte Hatay ve Ä°skenderun'daki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor
TÄ°KA, Afganistan'da bir kÄ±z Ã¶ÄŸrenci yurduna tadilat ve donanÄ±m desteÄŸinde bulundu. Belh Ä°l Åžura BaÅŸkanÄ± Muhammed Afzal Hadid, yardÄ±mlardan dolayÄ± TÃ¼rkiye'ye teÅŸekkÃ¼r etti.