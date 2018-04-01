19:38, 01 Nisan 2018 Pazar

ErdoÄŸan: TÃ¼rk milleti tarihi bir kenetlenme iÃ§inde

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan,Â Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na katÄ±lan askerlerleÂ OÄŸulpÄ±nar Hudut Karakolu'nda bir araya geldi. ErdoÄŸan, ilk defa Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n sevk ve idaresinde kullanÄ±lan TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin yeni kamuflajÄ±nÄ± giyerek askerlere seslendi.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na destek vermek ve askerlerle buluÅŸmak iÃ§in Hatay'a gelen Ã§ok sayÄ±da sanatÃ§Ä± ve sporcu da OÄŸulpÄ±nar Hudut Karakolu'nda yer aldÄ±.Â

Sanat ve spor camiasÄ±nÄ±n gÃ¼zide temsilcileriyle Hatay'daki askerleri ziyaretleri vesilesiyle karÅŸÄ±laÅŸmaktan bÃ¼yÃ¼k memnuniyet duyduÄŸunu belirten ErdoÄŸan, MehmetÃ§ik'in Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nda destan yazdÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â

ErdoÄŸan, dÃ¼nyanÄ±n ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±kla ve hayranlÄ±kla takip ettiÄŸi bir operasyonla, iki ayÄ± dahi bulmayan bir operasyonla Afrin ÅŸehir merkezinin ele geÃ§irilmiÅŸ olmasÄ±nÄ±n gerÃ§ekten tarih bir baÅŸarÄ± olduÄŸunu vurgulayarak, operasyona katÄ±lan tÃ¼m askerleri, jandarma, polis, korucular, istihbaratÃ§Ä±lar ve Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu mensuplarÄ±nÄ± tebrik etti.Â



Operasyona destek veren AFAD'dan KÄ±zÄ±lay'a, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan belediyelere kadar tÃ¼m kurumlara da teÅŸekkÃ¼r eden ErdoÄŸan, milletle beraber sanatÃ§Ä±lar ve sporcularÄ±n da bu baÅŸarÄ±dan gurur duyduÄŸunu gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:Â

"Kahraman MehmetÃ§iklerimize moral ve destek vermek Ã¼zere burada bulunan sizler bu Ã¼lkenin gerÃ§ek sanatÃ§Ä±larÄ±sÄ±nÄ±z, gerÃ§ek sporcularÄ±sÄ±nÄ±z. DÃ¼nyanÄ±n hiÃ§bir yerinde Ã¼lkesinden ve milletinden kopuk, hatta onlarÄ±n tÃ¼m deÄŸerlerine, tÃ¼m baÅŸarÄ±larÄ±na dÃ¼ÅŸman sanatÃ§Ä±lar ve sporcular gÃ¶remezsiniz. Ãœlkemizde eskiden beri bÃ¶yle bir kesim bulunuyor olsa da hamdolsun sayÄ±larÄ± giderek azalÄ±yor. DeÄŸiÅŸim zaten bÃ¶yle bir ÅŸeydir. Sadece bir alanda ileriye doÄŸru adÄ±mlar atarken, diÄŸer alanlarda geride kalamazsÄ±nÄ±z. TÃ¼rkiye askeri zaferleriyle, sanat alanÄ±ndaki Ã¶zgÃ¼n Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla, spordaki baÅŸarÄ±larÄ±larÄ±yla, ekonomideki atÄ±lÄ±mlarÄ±yla, diplomasideki dik duruÅŸuyla velhasÄ±l her alanda birden geliÅŸiyor ve ilerliyor. BugÃ¼n burada ÅŸahit olduÄŸumuz manzara, iÅŸte bu deÄŸiÅŸimin en gÃ¼zel ifadesidir, en Ã§arpÄ±cÄ± fotoÄŸrafÄ±dÄ±r. Hepinize bir kez daha teÅŸekkÃ¼r ediyorum."

"MENDERES GÄ°BÄ°, RAHMETLÄ° Ã–zal GÄ°BÄ° MÄ°LLETÄ°N ADAMLARI"

TÃ¼rkiye'nin elde ettiÄŸi baÅŸarÄ±lar milletin Ã¶zgÃ¼venini perÃ§inlerken, daha bÃ¼yÃ¼k baÅŸarÄ±lar iÃ§in kendilerine kuvvet, cesaret verdiÄŸini dile getiren ErdoÄŸan, yÄ±llarca bu Ã¼lkeyi ve bu milleti hiÃ§bir ÅŸey yapmadan, sadece kendine olan gÃ¼venini baskÄ±layarak, demokrasiden ekonomiye her alanda yerinde saydÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, dÃ¶nem dÃ¶nem kabuÄŸunu kÄ±rÄ±p, atÄ±lÄ±m yapmak istediÄŸinde de darbelerle, krizlerle, iÃ§ kavgalarla vaktini ve enerjisini boÅŸa harcattÄ±klarÄ±na iÅŸaret ederek, "Milletimiz, o hayranlÄ±k verici irfanÄ±yla en karanlÄ±k gÃ¼nlerde dahi yerinin orasÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aslÄ±nda biliyordu. Bunun iÃ§in de her fÄ±rsatta bizim ÅŸehit baÅŸvekilimiz Menderes gibi, rahmetli Ã–zal gibi milletin adamlarÄ± dediÄŸimiz isimlerle Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yollarÄ±nÄ± zorlamÄ±ÅŸtÄ±r." dedi.

NamÄ±k Kemal'in, Gazel ÅŸiirinden dÃ¶rtlÃ¼k okuyan ErdoÄŸan, ÅŸiirin bu bakÄ±mdan Ã§ok ibretlik olduÄŸunu vurguladÄ±. ErdoÄŸan, gerÃ§ekten de milletin, baÅŸkalarÄ±ndan yardÄ±m beklemektense kendi gÃ¼cÃ¼yle, gayretiyle, emeÄŸiyle, hatta yeri geldiÄŸinde kendi kanÄ± ve canÄ±yla geleceÄŸini inÅŸa etmek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

ErdoÄŸan, geÃ§en 15 yÄ±lda milletin desteÄŸiyle tesis ettikleri istikrar ve gÃ¼ven ortamÄ± sayesinde Ã¼lkenin tarihindeki en bÃ¼yÃ¼k demokratik aÃ§Ä±lÄ±mlarÄ±, en bÃ¼yÃ¼k kalkÄ±nma hamlelerini gerÃ§ekleÅŸtirdiklerini sÃ¶yledi.

Ãœlkenin yÃ¼kseliÅŸi belli bir dÃ¼zeyi geÃ§tikten sonra ufak tefek sarsÄ±ntÄ±larÄ±n, ufak tefek operasyonlarÄ±n istikrar ve gÃ¼ven ortamÄ±nÄ± bozmaya yetmediÄŸine iÅŸaret eden ErdoÄŸan, bir dÃ¶nem birkaÃ§ milyar dolarlÄ±k spekÃ¼lasyonlarla yerle yeksan edilen TÃ¼rkiye'nin son beÅŸ yÄ±ldÄ±r sayÄ±sÄ±z siyasi ve ekonomik saldÄ±rÄ±yÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri vasÄ±tasÄ±yla kendine kurulan tuzaklarÄ±nÄ± savuÅŸturmayÄ± baÅŸardÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±. ErdoÄŸan, "Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'ndaki baÅŸarÄ±mÄ±z, bu bakÄ±mdan gÃ¼cÃ¼mÃ¼ze gÃ¼Ã§ katmÄ±ÅŸtÄ±r." dedi.

TÃ¼rkiye'nin 2002 yÄ±lÄ±ndan beri her yÄ±lÄ±nÄ± bir Ã¶ncekinden daha gÃ¼Ã§lenerek geride bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten ErdoÄŸan, bu yÃ¼kseliÅŸi ne 2007'deki vesayet krizinin, ne FETÃ– ihanetlerinin ne de Suriye ve Irak'taki senaryolarÄ± Ã¼lkeye taÅŸÄ±ma gayretlerinin durduramadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

"BugÃ¼n, TÃ¼rkiye 2007 vesayet krizi Ã¶ncesinden daha gÃ¼Ã§lÃ¼dÃ¼r." diyen ErdoÄŸan, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"ArtÄ±k silahlarÄ±mÄ±zÄ± kendimiz yapÄ±yoruz. KapÄ±sÄ±nda beklediÄŸimiz insansÄ±z hava araÃ§larÄ±, silahlÄ± insansÄ±z hava araÃ§larÄ± sebebiyle bizlere ne yazÄ±k ki kapÄ±yÄ± aÃ§mayanlar, bizi ÅŸu anda bunlarÄ± Ã¼retir hale getirmiÅŸtir. Åžimdi daha gÃ¼Ã§lÃ¼yÃ¼z, ÅŸimdi artÄ±k ÅŸu parÃ§a gelecek mi, bu parÃ§a gelecek mi diye beklemiyoruz. ArtÄ±k kendimiz yapÄ±yoruz ve bunu yapanlar da arazide artÄ±k MehmetÃ§ikle, bÃ¼tÃ¼n subaylarÄ±mÄ±zla komuta kademesiyle el ele, omuz omuza operasyonlarÄ± yÃ¼rÃ¼tÃ¼yorlar.

BugÃ¼n artÄ±k George'la filan iÅŸimiz yok. Ahmet, Mehmet hep birlikte bu iÅŸi yÃ¼rÃ¼tÃ¼yorlar. BugÃ¼n TÃ¼rkiye, 2013 emniyet, yargÄ± darbe giriÅŸimi Ã¶ncesinden daha gÃ¼Ã§lÃ¼dÃ¼r, bugÃ¼n TÃ¼rkiye 2015'teki Ã§ukur eylemleri Ã¶ncesinden daha gÃ¼Ã§lÃ¼dÃ¼r, bugÃ¼n TÃ¼rkiye, 15 Temmuz Ã¶ncesinden daha gÃ¼Ã§lÃ¼dÃ¼r, bugÃ¼n TÃ¼rkiye, FÄ±rat KalkanÄ± ve Zeytin DalÄ± harekatlarÄ± Ã¶ncesinden Ã§ok daha gÃ¼Ã§lÃ¼dÃ¼r."

"ONLAR KAÃ‡ACAK, BÄ°Z KOVALAYACAÄžIZ"

Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan bu yana 3852 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸini bildiren ErdoÄŸan, "Tabii artÄ±k fazla da kalmadÄ±, Mehmet'imiz yÃ¼kleniyor, saldÄ±rÄ±yor, tabii onlar da bir taraftan kaÃ§Ä±yor ama nereye kaÃ§arlarsa kaÃ§sÄ±nlar, inlerine giriyoruz, gireceÄŸiz. Onlar kaÃ§acak, biz kovalayacaÄŸÄ±z." diye konuÅŸtu.Â

ErdoÄŸan, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda, Irak'Ä±n kuzeyinde Kani Rash bÃ¶lgesinde 68, en sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± yerlerden Amanoslar'da bir hafta iÃ§inde 17, yurt iÃ§inde salÄ± gÃ¼nÃ¼ itibarÄ±yla 14 olmak Ã¼zere toplam 99 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸini kaydetti.

Â Bundan sonra geÃ§en her gÃ¼nde, bir Ã¶ncekinden daha gÃ¼Ã§lÃ¼ hale gelerek yola devam edeceklerini vurgulayan ErdoÄŸan, "Milletimizin huzuru, refahÄ± iÃ§in ne gerekiyorsa yapÄ±yoruz, yapacaÄŸÄ±z." ifadelerini kullandÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ÅŸÃ¶yle devam etti:



"Milletlerin imtihan dÃ¶nemleri vardÄ±r, TÃ¼rk milleti de iÅŸte bÃ¶yle bir imtihan dÃ¶neminden geÃ§iyor. BugÃ¼ne kadar sergilediÄŸimiz birlik, beraberlik ve dayanÄ±ÅŸma ile Allah'a ÅŸÃ¼kÃ¼r bu imtihanÄ± baÅŸarÄ±yla veriyoruz. Elbette Ã¶nÃ¼mÃ¼zde daha katetmemiz gereken Ã§ok mesafe var ama ziyaret ettiÄŸimiz ÅŸehirlerimizde, katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z programlarda gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z manzara bize gelecek iÃ§in Ã¼mit aÅŸÄ±lÄ±yor. TÃ¼rk milleti son Ã¶rnekleri Ã‡anakkale'de Ä°stiklal Harbi'mizde gÃ¶rÃ¼len tarihi bir kenetlenme iÃ§indedir. Belli kesimler tarafÄ±ndan yapÄ±lan onca itibar suikastÄ±na, haydutluÄŸa raÄŸmen sanatÃ§Ä±larÄ±mÄ±z ve sporcularÄ±mÄ±zÄ±n buradaki varlÄ±ÄŸÄ± dahi bu kenetlenmenin iÅŸaretlerinden biridir.



YÃ¶neticiler olarak bize dÃ¼ÅŸen gÃ¶rev, bu fÄ±rsatÄ± en gÃ¼zel ÅŸekilde deÄŸerlendirerek Ã¼lkemizi hedeflerine ulaÅŸtÄ±rmaktÄ±r. Askerimiz sahada ne kadar iyi mÃ¼cadele ederse, sanatÃ§Ä±mÄ±z kendi alanÄ±nda ne kadar gÃ¼zel iÅŸler Ã§Ä±kartÄ±rsa, sporcumuz mÃ¼sabakalarda ne kadar bÃ¼yÃ¼k baÅŸarÄ±lar elde ederse bizim bu Ã§abamÄ±zÄ±n neticeye ulaÅŸmasÄ± o kadar kolaylaÅŸÄ±r. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ã¼lkelerin ve milletlerin gÃ¼cÃ¼, iÅŸte tÃ¼m bunlarÄ±n toplamÄ±ndan oluÅŸur. Sahadaki baÅŸarÄ±larÄ±nÄ±zÄ±n gÃ¶lgesinin dÃ¼ÅŸmediÄŸi bir masada, istediÄŸiniz neticeyi elde etme ÅŸansÄ±nÄ±z zaten yoktur."

Gazi Mustafa Kemal'in, Ä°stiklal Harbi'nin belki de en zor, adeta umutlarÄ±n tÃ¼kendiÄŸi zamanda sÃ¶ylediÄŸi Ã§ok Ã¶nemli bir sÃ¶zÃ¼nÃ¼n bulunduÄŸunu hatÄ±rlatan ErdoÄŸan, "Gazi diyor ki; 'HattÄ± mÃ¼dafaa yoktur, sathÄ± mÃ¼dafaa vardÄ±r, o satÄ±h tÃ¼m vatandÄ±r.' TÃ¼rkiye'nin bugÃ¼n verdiÄŸi mÃ¼cadelede hattÄ± mÃ¼dafaa yoktur, sathÄ± mÃ¼dafaa vardÄ±r, bÃ¶yle bir dÃ¶nemde hiÃ§ kimse hiÃ§bir grup, hiÃ§bir parti hiÃ§bir kesim sadece kendi menfaatlerini dÃ¼ÅŸÃ¼nerek hareket edemez." dedi.

"BURADAKÄ° BU GÃœZEL MANZARA DALGA DALGA TÃœM ÃœLKEMÄ°ZE YAYILACAKTIR"

ErdoÄŸan, Ã¼lkenin ve milletin bekasÄ± iÃ§in her bir kiÅŸinin gÃ¼nlÃ¼k Ã§Ä±karlarÄ±n Ã¶tesinde dÃ¼ÅŸÃ¼nerek hareket etmesi gerektiÄŸine iÅŸaret ederek, "Kendi iÅŸimizi en gÃ¼zel ÅŸekilde yaparak mÃ¼cadeleye katkÄ±da bulunmamÄ±z gereken bir sÃ¼reÃ§te bulunuyoruz. Askersek en iyi askerliÄŸi yapacaÄŸÄ±z, sanatÃ§Ä±ysak sanatÄ±n en iyisini icra edeceÄŸiz, sporcuysak mÃ¼cadelenin en iyisini ortaya koyacaÄŸÄ±z. CumhurbaÅŸkanÄ±ysam, Ã¼lkemi en iyi ÅŸekilde yÃ¶netmenin gayreti iÃ§inde olacaÄŸÄ±m." dedi.

Bunun TÃ¼rkiye'deki 81 milyon bireyin tamamÄ± iÃ§in tek tek geÃ§erli bir anlayÄ±ÅŸ olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izen ErdoÄŸan, millete karÅŸÄ± sorumluluÄŸun baÅŸka tÃ¼rlÃ¼ yerine getirilemeyeceÄŸini sÃ¶yledi. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Sizler, buradaki varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±zla, sorumluluÄŸunuzun farkÄ±nda olduÄŸunu gÃ¶sterdiniz. Sizler buradaki dik duruÅŸunuzla bu milletin baÄŸrÄ±ndan Ã§Ä±kan gerÃ§ek sanatÃ§Ä±lar, gerÃ§ek sporcular olduÄŸunuzu gÃ¶sterdiniz. Ä°nÅŸallah, buradaki bu gÃ¼zel manzara dalga dalga tÃ¼m Ã¼lkemize yayÄ±lacaktÄ±r." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

ErdoÄŸan, bu duygularla bir kez daha en Ã¼st komutanÄ±ndan erine kadar tÃ¼m MehmetÃ§iklere, Zeytin DalÄ± HarekatÄ± baÅŸta olmak Ã¼zere Ã¼lkenin gÃ¼venliÄŸi, huzuru, geleceÄŸi iÃ§in kahramanca yaptÄ±klarÄ± hizmetlerden dolayÄ± ÅŸÃ¼kranlarÄ±nÄ± sundu.

SanatÃ§Ä±larÄ± ve sporcularÄ±, bu Ã¶nemli vazifelerinde askerlerin yanlarÄ±nda olduklarÄ± ve onlara desteklerini gÃ¶sterdikleri iÃ§in de tebrik eden ErdoÄŸan, ÅŸehitlere Allah'tan rahmet, gazilere saÄŸlÄ±k, sÄ±hhat ve afiyet diledi.

Bu arada, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n Twitter hesabÄ±ndan, OÄŸulpÄ±nar SÄ±nÄ±r Karakolu'nda Ã§ekilen kamuflajlÄ± bir fotoÄŸrafÄ±nÄ±n paylaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.