19:38, 01 Nisan 2018 Pazar

ErdoÄŸan: TÃ¼rkiye 15 Temmuz Ã¶ncesinden daha gÃ¼Ã§lÃ¼dÃ¼r

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ARTIK SÄ°LAHLARIMIZI KENDÄ°MÄ°Z YAPIYORUZâ€™

-ArtÄ±k silahlarÄ±mÄ±zÄ± kendimiz yapÄ±yoruz. Bize kapÄ±yÄ± aÃ§mayanlar bunlarÄ± Ã¼retir hale gelmemize neden olmuÅŸtur. TÃ¼rkiye, 2007 vesayet krizi Ã¶ncesinden daha gÃ¼Ã§lÃ¼dÃ¼r. BugÃ¼n TÃ¼rkiye 2015â€™teki Ã§ukur eylemleri Ã¶ncesinden, 15 Temmuz Ã¶ncesinden daha gÃ¼Ã§lÃ¼.

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â€˜BU MANZARA EN Ã‡ARPICI FOTOÄžRAFTIRâ€™

-DÃ¼nyanÄ±n hiÃ§bir yerinde Ã¼lkesinden ve milletinden kopuk sanatÃ§Ä±lar sporcular gÃ¶remezsiniz. Ãœlkemizde eskiden beri bÃ¶yle bir kesim bulunuyor olsa da hamdolsun sayÄ±larÄ± gittikÃ§e azalÄ±yor.

-TÃ¼rkiye askeri zaferleriyle, sanat alanÄ±ndaki Ã¶zgÃ¼n Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla, spordaki baÅŸarÄ±larÄ±yla, diplomasideki dik duruÅŸuyla geliÅŸiyor ve ilerliyor. BugÃ¼n burada ÅŸahit olduÄŸumuz bu manzara bu deÄŸiÅŸimin en Ã§arpÄ±cÄ± fotoÄŸrafÄ±dÄ±r. Bir kez daha teÅŸekkÃ¼r ediyorum.

Ã–LDÃœRÃœLEN TERÃ–RÄ°ST SAYISI

BugÃ¼n itibariyle 3852 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi. Milletlerin imtihanÄ± dÃ¶nemleri vardÄ±r. TÃ¼rk milleti de bÃ¶le bir imtihan dÃ¶neminden geÃ§iyor. Allahâ€™a ÅŸÃ¼kÃ¼r bu imtihanÄ± baÅŸarÄ±yla veriyoruz. TÃ¼rk milleti son Ã¶rnekleri istiklal harbinde, Ã‡anakkale savaÅŸlarÄ±nda gÃ¶rÃ¼len bir kenetlenme iÃ§inde.

SanatÃ§Ä±larÄ±mÄ±z ve sporcularÄ±mÄ±zÄ±n buradaki varlÄ±ÄŸÄ± dahi bu kenetlenmenin iÅŸaretlerinden biridir. Gazi Mustafa Kemalâ€™in istiklal harbimizin en zor dÃ¶neminde sÃ¶ylediÄŸi bir sÃ¶zÃ¼ var: HattÄ± mÃ¼dafaa yoktur sathÄ± mÃ¼dafaa vardÄ±r, o satÄ±h bÃ¼tÃ¼n vatandÄ±r.