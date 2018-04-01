Trump'tan yasa dışı göçmenlere tehdit

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yüz binlerce yasa dışı göçmenin ülkedeki geleceğini ilgilendiren değerlendirmelerde bulundu.
Trump, "Sınır devriyeleri, 'yakala&bırak' gibi saçma liberal (Demokrat) yasalardan dolayı işlerini doğru düzgün yapamıyorlar. İşler daha tehlikeli hale geliyor. (Meksika'dan) Konvoylar geliyor. Cumhuriyetçiler, daha sert yasalar için 'nükleer seçeneği' şimdi kullanmalılar. Artık DACA anlaşması yok!" ifadelerini kullandı.
ABD'de yaşayan yüz binlerce gencin sınır dışı edilmemesi için Kongre'de Demokratlarla sürdürülen pazarlıklara karşı görüş bildiren Trump, Cumhuriyetçilerin 60 salt çoğunlukla yasa çıkarma seçeneğini devreye sokarak (nükleer seçenek) DACA konusunda adım atması gerektiğini savundu.
Trump ayrıca, "Meksika, güney sınırımızdan göçmen akınlarını durdurmak için hiçbir şey değilse de çok az şey yapıyor. Sonra da bizim aptal göçmen yasalarımıza gülüyorlar. Bu büyük insan akınları, DACA'nın avantajlarını kullanmak istiyor. Oradan gelen büyük uyuşturucu ve insan akışını durdurmalılar ya da ben onların nakdini keseceğim, yani NAFTA'yı. Sınıra duvar şart!" paylaşımında da bulundu.
Trump'ın bu açıklaması, Amerikan kamuoyunda, Meksika ile yürütülen Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA) müzakerelerinin sona erdirilebileceği şeklinde yorumlandı.
ABD Başkanı Trump, koltuğuna oturduktan kısa süre sonra ABD, Meksika ve Kanada'nın ortağı olduğu NAFTA'yı yeniden müzakere etme kararı aldığını açıklamıştı.
ABD'de DACA olarak bilinen yasa kapsamında ülkeye yasa dışı olarak getirilmiş çoğu Latin kökenli yaklaşık 700 bin gencin 5 Mart'a kadar yasal durumlarını düzenlemeleri ya da ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulunan kararı geçen eylül ayında imzalayan ABD Başkanı Trump, sonraki açıklamalarında bu kişilerden belli koşulları sağlayanlar için vatandaşlık imkanı sağlanacağını dile getirmişti.
DACA programı 2012 yılında dönemin ABD Başkanı Barack Obama tarafından getirilmiş ve bu yolla söz konusu kişilere iki yıllık çalışma izni ve diğer yasal imkanlar sağlanmıştı. Bu kararın anayasaya aykırı olduğunu savunan Trump yönetimi eylül ayında DACA programını bitirme kararı aldığını açıklamış, geçen hafta San Francisco Federal Bölge Yargıcı William Alsup ise kararın yürütmesini durdurmuştu.
İç Güvenlik Bakanlığı da söz konusu mahkeme kararının ardından şu aşamada herhangi bir sınır dışı işlemi yapmadıklarını ve DACA programı kapsamındaki kişilerin 2 yıllık izinlerinin uzatılmaya devam ettiğini bildirmişti.
DACA, ABD Kongresinde Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasında henüz çözülememiş bir sorun olarak beklerken, zamanı giderek daralan yüz binlerce gencin akıbetiyle ilgili belirsizlik Amerikan kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.
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ABD Başkanı Trump, yüz binlerce yasa dışı göçmenin ülkede kalmasını sağlayan "Çocukken Gelenler İçin Ertelenmiş Eylem" programının sürdürülmesine karşı olduğunu açıkladı.
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