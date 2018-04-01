ABD'li senatörden İsrail'e Gazze eleştirisi

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ABD'de Vermont Eyaleti Senatörü ve Demokratların eski başkan aday adayı Bernie Sanders, CNN'de yayınlanan "Birliğin Durumu" adlı programda, İsrail'in Gazze Şeridi sınırında 17 Filistinliyi şehit etmesiyle ilgili değerlendirmeler yaptı.
İsrail yönetiminin yaşanan olaylar ve öldürülen Filistinlilerle ilgili açıklamalarını kabul etmediğini belirten Sanders, şöyle konuştu:
"On binlerce kişi şiddet içermeyen bir protesto gerçekleştirdi. 15-20 Filistinli bu protestolarda öldürüldü ve birçoğu da yaralandı. Bu, zor bir durum ancak benim değerlendirmem İsrail'in aşırı tepki verdiği şeklindedir."
"Şu anda Gazze tam bir felaket durumunda." diyen Sanders, bölgedeki sorunların çözümü konusunda ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonların inisiyatif alması gerektiğini dile getirdi.
Sanders, "Eğer Gazze'deki trajediye karşı dünya bir şey yapmamaya devam ederse bu protestolar sürmeye devam edecektir. Bu yüzden Filistinliler ile İsraillilerin aynı masaya oturması için çaba gösterilmeli." değerlendirmesinde bulundu.
Sanders'ın açıklamaları, ABD Kongresi'nden ve yönetiminden şu ana kadar kayda değer bir açıklamanın yapılmadığı bir ortamda, Gazze'de yaşananlarla ilgili ABD'den gelen nadir çıkışlardan biri olarak kayıtlara geçti.
Öte yandan, Sanders, Twitter hesabından dün yaptığı açıklamada, "Gazze'deki Filistinli göstericilerin İsrail güçleri tarafından öldürülmesi trajiktir. Şiddetle karşılık görmeden daha iyi bir gelecek için gösteri yapmak herkesin hakkıdır." yorumunu yapmıştı.
Gazze'deki durumu "felaket" kelimesiyle niteleyen Sanders, "Gazze kuşatmasının sona erdirilmesi noktasında ABD daha olumlu bir rol oynamalı ve Filistinlilerle İsraillilerin sürdürülebilir bir gelecek inşa etmesine yardım etmelidir." ifadelerini kullanmıştı.
Filistinliler, Gazze şeridi İsrail sınırında 30 Mart Toprak Günü'nden beri Büyük Dönüş Yürüyüşü'nü sürdürüyor. Büyük Dönüş Yürüyüşü'ne katılan barışçıl eylemcilerin İsrail askerlerinin saldırılarına maruz kalması sonucu 17 Filistinli şehit olmuş, binin üzerinde kişi de yaralanmıştı.
ABD'de Vermont Eyaleti Senatörü ve Demokratların eski başkan aday adayı Sanders, İsrail yönetiminin barışçıl gösteriler düzenleyen Filistinlileri öldürmesini, "İsrail aşırı tepki verdi." sözleriyle eleştirdi.
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