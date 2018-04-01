20:30, 01 Nisan 2018 Pazar

Yolcu minibÃ¼sÃ¼ ile otomobil Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±: 25 yaralÄ±





DiyarbakÄ±r'da yolcu minibÃ¼sÃ¼ ile otomobilin Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu 25 kiÅŸi yaralandÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi DiyarbakÄ±r'daÂ yolcu minibÃ¼sÃ¼Â ileÂ otomobilinÂ Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±Â kazadaÂ 25 kiÅŸi yaralandÄ±. AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, EÄŸil ilÃ§esinden DiyarbakÄ±r'a gelen Semih AyyÄ±ldÄ±z yÃ¶netimindeki 21 AC 779 plakalÄ± yolcu minibÃ¼sÃ¼, DiyarbakÄ±r ElazÄ±ÄŸ karayolu 14. kilometresinde Abdulvahap Kaya'nÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± 65 MM 739 plakalÄ± otomobil ile Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±. Ã‡arpÄ±ÅŸmanÄ±n etkisiyle otomobil yoldan Ã§Ä±karak tarlaya girdi. Kazada, her iki araÃ§ta, aralarÄ±nda kadÄ±n ve Ã§ocuklarÄ±n da bulunduÄŸu 25 kiÅŸi yaralandÄ±. YaralÄ±lar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki Ã§eÅŸitli hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Bir sÃ¼re trafiÄŸe kapanan yol, araÃ§larÄ±n Ã§ekilmesiyle yeniden ulaÅŸÄ±ma aÃ§Ä±ldÄ±.

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