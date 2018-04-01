Yolcu minibÃ¼sÃ¼ ile otomobil Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±: 25 yaralÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
DiyarbakÄ±r'daÂ yolcu minibÃ¼sÃ¼Â ileÂ otomobilinÂ Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±Â kazadaÂ 25 kiÅŸi yaralandÄ±.
AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, EÄŸil ilÃ§esinden DiyarbakÄ±r'a gelen Semih AyyÄ±ldÄ±z yÃ¶netimindeki 21 AC 779 plakalÄ± yolcu minibÃ¼sÃ¼, DiyarbakÄ±r ElazÄ±ÄŸ karayolu 14. kilometresinde Abdulvahap Kaya'nÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± 65 MM 739 plakalÄ± otomobil ile Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±.
Ã‡arpÄ±ÅŸmanÄ±n etkisiyle otomobil yoldan Ã§Ä±karak tarlaya girdi.
Kazada, her iki araÃ§ta, aralarÄ±nda kadÄ±n ve Ã§ocuklarÄ±n da bulunduÄŸu 25 kiÅŸi yaralandÄ±.
YaralÄ±lar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki Ã§eÅŸitli hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±.
Bir sÃ¼re trafiÄŸe kapanan yol, araÃ§larÄ±n Ã§ekilmesiyle yeniden ulaÅŸÄ±ma aÃ§Ä±ldÄ±.
Afrin'de, mayÄ±n patlamasÄ± sonucu askeri araÃ§ta gÃ¶revli bir sivil personel ÅŸehit oldu, Ã¼Ã§ asker yaralandÄ±.
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar, "Zeytin DalÄ± HarekatÄ±, kullanÄ±lan silah ve mÃ¼himmat dahil, uluslararasÄ± hukuka ve terÃ¶rle mÃ¼cadele esaslarÄ±na uygun sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lÃ¼yor." dedi.
DiyarbakÄ±r'da yolcu minibÃ¼sÃ¼ ile otomobilin Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu 25 kiÅŸi yaralandÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan sÄ±nÄ±r karakolunda konuÅŸma yaptÄ±.
Ä°brahim TatlÄ±ses, Hidayet TÃ¼rkoÄŸlu, Necati ÅžaÅŸmaz, Ajda Pekkan, Yavuz BingÃ¶l, HÃ¼lya KoÃ§yiÄŸit, Sibel Can ve Kenan SofuoÄŸlu gibi Ã§ok sayÄ±da sanatÃ§Ä± ve sporcularÄ±n da arasÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± grup Hatay'a geldi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Hatay'daki sÄ±nÄ±r karakolunda aÃ§Ä±klamalarda bulunuyor.
DiyarbakÄ±r'Ä±n Lice ilÃ§esinde yol kontrolÃ¼ sÄ±rasÄ±nda iki terÃ¶rist yakalandÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "BÃ¶lgedeki kardeÅŸlerimizin Ã§oluÄŸuna Ã§ocuÄŸuna evine barkÄ±na musallat olan bu katiller sÃ¼rÃ¼sÃ¼nÃ¼ artÄ±k tarihin Ã§Ã¶p sepetine atacaÄŸÄ±z." dedi.
DiyarbakÄ±r'da dÃ¼zenlenen uyuÅŸturucu operasyonunda 700 kilogram esrarÄ±n ele geÃ§irildiÄŸi bildirildi
Afrin ilÃ§e merkezinde, PKK'nÄ±n Kandil'den gÃ¶nderdiÄŸi terÃ¶ristlerin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± villa ile sÄ±ÄŸÄ±nak amacÄ±yla inÅŸa edilen tÃ¼neller ortaya Ã§Ä±karÄ±ldÄ±
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminden 7 Mart 2018'e kadar Almanya'ya diplomatik ve hizmet pasaportu taÅŸÄ±yan toplam 1059 kiÅŸinin, Almanyaâ€™da iltica talebinde bulunduÄŸu bildiridi
YarÄ±ndan itibaren vatandasÌ§larÄ±n pasaport ve suÌˆruÌˆcuÌˆ belgesi icÌ§in ayrÄ± ayrÄ± birimlere basÌ§vurmasÄ±na gerek kalmayÄ±p, tuÌˆm bu isÌ§lemler icÌ§in ilcÌ§e nuÌˆfus muÌˆduÌˆrluÌˆklerine basÌ§vuru yapÄ±lacak
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron'un Suriye, Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu'nun da Afrin ile ilgili sÃ¶zlerine sert cevap verdi
Mali'nin Babouyabougou kÃ¶yÃ¼nde temiz suya hasret yaÅŸayanlar, Cansuyu DerneÄŸi'nin yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± su kuyusu sayesinde temiz suya kavuÅŸmanÄ±n sevincini yaÅŸadÄ±
GÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan Osmaniye'deki Amanos DaÄŸlarÄ± kÄ±rsalÄ±nda dÃ¼zenlenen hava destekli operasyonda 6 PKK'lÄ±nÄ±n etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar, Kara ve Hava Kuvvetleri KomutanlarÄ±yla birlikte Hatay ve Ä°skenderun'daki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor