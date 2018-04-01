20:45, 01 Nisan 2018 Pazar

Akar'dan 'Zeytin DalÄ± HarekatÄ±' aÃ§Ä±klamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan bilgilendirmeye gÃ¶re,Â Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri KomutanÄ± Orgeneral YaÅŸar GÃ¼ler, Hava Kuvvetleri KomutanÄ± Orgeneral Hasan KÃ¼Ã§Ã¼kakyÃ¼z ve 2'nci Ordu KomutanÄ± Korgeneral Ä°smail Metin Temel ile Hatay ve Ä°skenderun bÃ¶lgelerindeki birlik, karargah ve komuta yerlerinde inceleme ve denetlemelerin ardÄ±ndan bÃ¶lgedeki son geliÅŸmeler, alÄ±nan ve alÄ±nacak tedbirler hakkÄ±nda bÃ¶lgedeki komutanlarla gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

Orgeneral Akar, denetlemeler esnasÄ±nda, "Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n, kullanÄ±lan silah ve mÃ¼himmat dahil uluslararasÄ± hukuka ve terÃ¶rle mÃ¼cadele esaslarÄ±na uygun olarak sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lÃ¼yor." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.

"Harekat kapsamÄ±nda tÃ¼m faaliyetler, hem askeri hem insani deÄŸerler anlamÄ±nda diÄŸer dÃ¼nya Ã¼lkelerine Ã¶rnek olacak bir ÅŸekilde yÃ¼rÃ¼tÃ¼lÃ¼yor." ifadelerini kullanan Orgeneral Akar, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Sadece terÃ¶ristler ve bunlara ait barÄ±nak, sÄ±ÄŸÄ±nak, mevzi, silah, araÃ§ ve gereÃ§ler hedef alÄ±nÄ±yor. Sivil ve masum kiÅŸiler ile Ã§evre, tarihi eserler ve kÃ¼ltÃ¼rel yapÄ±lar asla hedef alÄ±nmÄ±yor. Bunlar TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri iÃ§in dokunulmazdÄ±r."

"CAN VE MAL EMNÄ°YETLERÄ° Ä°Ã‡Ä°N HER TÃœRLÃœ TEDBÄ°R ALINDI"

Harekat kapsamÄ±nda Ã¶zellikle meskun mahallerde mayÄ±n ve el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± temizleme faaliyetlerine aÄŸÄ±rlÄ±k verildiÄŸini bildiren Akar, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ tarafÄ±ndan her tÃ¼rlÃ¼ zulÃ¼m ve baskÄ±ya maruz kalan Suriyelilerin evlerine dÃ¶nmelerine yardÄ±mcÄ± olunduÄŸuna, can ve mal emniyetleri iÃ§in her tÃ¼rlÃ¼ tedbirin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekti.Â

Orgeneral Akar, sivil ve masum kiÅŸilerin ihtiyaÃ§larÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ± amacÄ±yla saÄŸlÄ±k hizmeti ve temel yardÄ±m malzemelerinin ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in ilgili kamu kurumlarÄ± ile koordineli Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, harekat kapsamÄ±nda gÃ¶sterdikleri kahramanlÄ±k ve fedakarlÄ±klardan dolayÄ± TSK personelini kutladÄ±.

Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸarÄ±yla yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmesinde en bÃ¼yÃ¼k pay sahibi olan ÅŸehitlere Allah'tan rahmet, gazilere acil ÅŸifa dileyen Akar, ÅŸehit ve gazilerin ailelerine de "sabÄ±r" temennisinde bulundu.