Akar'dan 'Zeytin DalÄ± HarekatÄ±' aÃ§Ä±klamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan bilgilendirmeye gÃ¶re,Â Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri KomutanÄ± Orgeneral YaÅŸar GÃ¼ler, Hava Kuvvetleri KomutanÄ± Orgeneral Hasan KÃ¼Ã§Ã¼kakyÃ¼z ve 2'nci Ordu KomutanÄ± Korgeneral Ä°smail Metin Temel ile Hatay ve Ä°skenderun bÃ¶lgelerindeki birlik, karargah ve komuta yerlerinde inceleme ve denetlemelerin ardÄ±ndan bÃ¶lgedeki son geliÅŸmeler, alÄ±nan ve alÄ±nacak tedbirler hakkÄ±nda bÃ¶lgedeki komutanlarla gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
Orgeneral Akar, denetlemeler esnasÄ±nda, "Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n, kullanÄ±lan silah ve mÃ¼himmat dahil uluslararasÄ± hukuka ve terÃ¶rle mÃ¼cadele esaslarÄ±na uygun olarak sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lÃ¼yor." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.
"Harekat kapsamÄ±nda tÃ¼m faaliyetler, hem askeri hem insani deÄŸerler anlamÄ±nda diÄŸer dÃ¼nya Ã¼lkelerine Ã¶rnek olacak bir ÅŸekilde yÃ¼rÃ¼tÃ¼lÃ¼yor." ifadelerini kullanan Orgeneral Akar, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Sadece terÃ¶ristler ve bunlara ait barÄ±nak, sÄ±ÄŸÄ±nak, mevzi, silah, araÃ§ ve gereÃ§ler hedef alÄ±nÄ±yor. Sivil ve masum kiÅŸiler ile Ã§evre, tarihi eserler ve kÃ¼ltÃ¼rel yapÄ±lar asla hedef alÄ±nmÄ±yor. Bunlar TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri iÃ§in dokunulmazdÄ±r."
Harekat kapsamÄ±nda Ã¶zellikle meskun mahallerde mayÄ±n ve el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± temizleme faaliyetlerine aÄŸÄ±rlÄ±k verildiÄŸini bildiren Akar, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ tarafÄ±ndan her tÃ¼rlÃ¼ zulÃ¼m ve baskÄ±ya maruz kalan Suriyelilerin evlerine dÃ¶nmelerine yardÄ±mcÄ± olunduÄŸuna, can ve mal emniyetleri iÃ§in her tÃ¼rlÃ¼ tedbirin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekti.Â
Orgeneral Akar, sivil ve masum kiÅŸilerin ihtiyaÃ§larÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ± amacÄ±yla saÄŸlÄ±k hizmeti ve temel yardÄ±m malzemelerinin ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in ilgili kamu kurumlarÄ± ile koordineli Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, harekat kapsamÄ±nda gÃ¶sterdikleri kahramanlÄ±k ve fedakarlÄ±klardan dolayÄ± TSK personelini kutladÄ±.
Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸarÄ±yla yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmesinde en bÃ¼yÃ¼k pay sahibi olan ÅŸehitlere Allah'tan rahmet, gazilere acil ÅŸifa dileyen Akar, ÅŸehit ve gazilerin ailelerine de "sabÄ±r" temennisinde bulundu.
Afrin'de, mayÄ±n patlamasÄ± sonucu askeri araÃ§ta gÃ¶revli bir sivil personel ÅŸehit oldu, Ã¼Ã§ asker yaralandÄ±.
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar, "Zeytin DalÄ± HarekatÄ±, kullanÄ±lan silah ve mÃ¼himmat dahil, uluslararasÄ± hukuka ve terÃ¶rle mÃ¼cadele esaslarÄ±na uygun sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lÃ¼yor." dedi.
DiyarbakÄ±r'da yolcu minibÃ¼sÃ¼ ile otomobilin Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu 25 kiÅŸi yaralandÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan sÄ±nÄ±r karakolunda konuÅŸma yaptÄ±.
Ä°brahim TatlÄ±ses, Hidayet TÃ¼rkoÄŸlu, Necati ÅžaÅŸmaz, Ajda Pekkan, Yavuz BingÃ¶l, HÃ¼lya KoÃ§yiÄŸit, Sibel Can ve Kenan SofuoÄŸlu gibi Ã§ok sayÄ±da sanatÃ§Ä± ve sporcularÄ±n da arasÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± grup Hatay'a geldi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Hatay'daki sÄ±nÄ±r karakolunda aÃ§Ä±klamalarda bulunuyor.
DiyarbakÄ±r'Ä±n Lice ilÃ§esinde yol kontrolÃ¼ sÄ±rasÄ±nda iki terÃ¶rist yakalandÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "BÃ¶lgedeki kardeÅŸlerimizin Ã§oluÄŸuna Ã§ocuÄŸuna evine barkÄ±na musallat olan bu katiller sÃ¼rÃ¼sÃ¼nÃ¼ artÄ±k tarihin Ã§Ã¶p sepetine atacaÄŸÄ±z." dedi.
DiyarbakÄ±r'da dÃ¼zenlenen uyuÅŸturucu operasyonunda 700 kilogram esrarÄ±n ele geÃ§irildiÄŸi bildirildi
Afrin ilÃ§e merkezinde, PKK'nÄ±n Kandil'den gÃ¶nderdiÄŸi terÃ¶ristlerin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± villa ile sÄ±ÄŸÄ±nak amacÄ±yla inÅŸa edilen tÃ¼neller ortaya Ã§Ä±karÄ±ldÄ±
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminden 7 Mart 2018'e kadar Almanya'ya diplomatik ve hizmet pasaportu taÅŸÄ±yan toplam 1059 kiÅŸinin, Almanyaâ€™da iltica talebinde bulunduÄŸu bildiridi
YarÄ±ndan itibaren vatandasÌ§larÄ±n pasaport ve suÌˆruÌˆcuÌˆ belgesi icÌ§in ayrÄ± ayrÄ± birimlere basÌ§vurmasÄ±na gerek kalmayÄ±p, tuÌˆm bu isÌ§lemler icÌ§in ilcÌ§e nuÌˆfus muÌˆduÌˆrluÌˆklerine basÌ§vuru yapÄ±lacak
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron'un Suriye, Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu'nun da Afrin ile ilgili sÃ¶zlerine sert cevap verdi
Mali'nin Babouyabougou kÃ¶yÃ¼nde temiz suya hasret yaÅŸayanlar, Cansuyu DerneÄŸi'nin yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± su kuyusu sayesinde temiz suya kavuÅŸmanÄ±n sevincini yaÅŸadÄ±
GÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan Osmaniye'deki Amanos DaÄŸlarÄ± kÄ±rsalÄ±nda dÃ¼zenlenen hava destekli operasyonda 6 PKK'lÄ±nÄ±n etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar, Kara ve Hava Kuvvetleri KomutanlarÄ±yla birlikte Hatay ve Ä°skenderun'daki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor