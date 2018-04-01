21:10, 01 Nisan 2018 Pazar

Afrin'de sivil personel ÅŸehit oldu





Afrin'de, mayÄ±n patlamasÄ± sonucu askeri araÃ§ta gÃ¶revli bir sivil personel ÅŸehit oldu, Ã¼Ã§ asker yaralandÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Afrin'in Kestele HidiryaÂ bÃ¶lgesinde intikal halinde olanÂ askeriÂ aracÄ±n geÃ§iÅŸi sÄ±rasÄ±nda patlayan mayÄ±n nedeniyle araÃ§ta gÃ¶revli bir sivilÂ personelin ÅŸehitÂ olduÄŸu, Ã¼Ã§ askerin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Afrin'in Kestele Hidirya bÃ¶lgesinde intikal halinde olan askeri aracÄ±n geÃ§iÅŸi sÄ±rasÄ±nda mayÄ±n patladÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Patlama nedeniyle araÃ§ta gÃ¶revli bir sivil personelin ÅŸehit olduÄŸu, Ã¼Ã§ askerin yaralandÄ±ÄŸÄ± ifade edildi. AÃ§Ä±klamada, "Bizleri derin bir acÄ± ve Ã¼zÃ¼ntÃ¼ye boÄŸan bu saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybeden aziz ÅŸehidimize Allah'tan rahmet, ÅŸehidimizin kederli ailesine, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri ile yÃ¼ce TÃ¼rk milletine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve sabÄ±r, yaralanan kahraman silah arkadaÅŸlarÄ±mÄ±za acil ÅŸifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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