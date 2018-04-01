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'Yeditepe Bienali'nin galası yapıldı
'Yeditepe Bienali'nin galası yapıldı

Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortaklığında "Ehl-i Hiref" temasıyla bu yıl ilki gerçekleştirilen Yeditepe Bienali'nin galası Binbirdirek Sarnıcı'nda gerçekleştirildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Fatih Belediyesi ve Klasik Türk Sanatları Vakfı iş birliğiyle düzenlenen, "Yeditepe Bienali" 15 Mayıs'a kadar sanatseverlerle buluşacak.

Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortaklığında "Ehl-i Hiref" temasıyla bu yıl ilki gerçekleştirilen bienalin galası Binbirdirek Sarnıcı'nda yapıldı.

Galada konuşan Fatih Belediyesi Başkanı Mustafa Demir, bienal kapsamında yer alan eserlerin İstanbul'un farklı mekanlarında sergileneceğini belirterek, bu çerçevede bugün 3 serginin açılışını yaptıklarını söyledi.

Demir, Türkiye'de geleneksel sanata dayalı ilk kez bir bienalin yapıldığına vurgu yaparak, "Geleneksel sanatımızı, çağdaş yorumlarla birlikte sırf bienal için oluşturulmuş bu eserlerin, yine bienal mantığıyla sergilenmesi son derece önemli bir iştir." dedi.

"Yeditepe Bienali"nden hemen sonra 2020 yılında gerçekleştirilmesi planlanan yeni bienalin üzerine çalışmaların başlanacağını dile getiren Demir, "Ecdada layık, bu toprakların biriktirdiği medeniyet değerlerine layık işlerin yapılacağını şu anda çok rahatlıkla söyleyebilirim." diye konuştu.

Klasik Türk Sanatları Vakfı Başkan Yardımcısı Muhammed Emin Demirkıran da bienal üzerine yaklaşık 8 aylık bir çalışma yaptıklarını kaydederek, "Güzel bir organizasyon için ter döküyoruz. Hataları muhakkak vardır. İlki yapılıyor bienalin. Bu hususta affınıza sığınıyoruz ama genel itibariyle güzel, hoş bir iş çıkardığımıza inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bienalin destekçileri arasında yer alan İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk ise üniversite olarak, Türkiye'nin fikri bağımsızlığı adına yapılan çalışmaları kendilerine amaç edindiklerinin altını çizdi.

Şentürk, fikri bağımsızlığın sadece akademik eğitimle gerçekleşmeyeceğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu aynı zamanda sanatta bağımsızlıkla gerçekleşir. Bu bienalin amacının da fikri bağımsızlık idealine çok önemli katkı yapacağına inanıyorum. Çünkü biz klasik ilimlerimizi muhafaza etmeye çalıştığımız gibi aynı zamanda klasik sanatlarımızı da muhafaza ve ihya etmeliyiz. Güncelleyerek de daha ileriye taşımalıyız."

Galada, Yeditepe Bienali Küratörü Serhat Kula da kısa bir konuşma yaptı. Ayrıca galaya bienal sanatçılarının yanı sıra kültür ve sanat dünyasından da birçok isim katıldı.

Bienalin "Çiçeğin Her Hali", "Kuş Misali", "İstanbul'a Dair", "Kusursuz Tekrar" ve "Mekandan Taşanlar" olmak üzere 5 farklı alt teması bulunuyor.

Uluslararası hat ve tezhip sergilerinin yer alacağı bienal kapsamında, minyatür, tezhib, kalem işi, ebru, çini, hat, seramik, resim, heykel ve fotoğraf dallarında karma ve kişisel sergiler de sanatseverlerin takdirine sunulacak.



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