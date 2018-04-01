22:37, 01 Nisan 2018 Pazar

Ankara'daki metro seferlerine iliÅŸkin aÃ§Ä±klama

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ankara BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Mustafa Tuna,Â KÄ±zÄ±lay-BatÄ±kent metro hattÄ±ndaki seferlerin yarÄ±n sabah itibarÄ±yla yeniden normal seyrinde devam edeceÄŸini bildirdi.

Tuna, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, KÄ±zÄ±lay-BatÄ±kent metro hattÄ±nda cumartesi gÃ¼nÃ¼ meydana gelen kazanÄ±n ardÄ±ndan tamirat Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Deneme seferlerinde de sorun yaÅŸanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Tuna, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Åžu an bir sorun gÃ¶zÃ¼kmÃ¼yor. Sabaha kadar bu bÃ¶lgede aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak deneme seferlerine devam edeceÄŸiz. Sabah itibarÄ±yla metro hizmetimiz normal seyrinde devam edecek. Ben Ã¶zellikle 41 saattir uykusuz ÅŸekilde Ã§alÄ±ÅŸan EGO ve BUGSAÅž personelimize teÅŸekkÃ¼r ederim. Ä°nÅŸallah bÃ¶yle bir hadiseyle bir daha karÅŸÄ±laÅŸmayÄ±z."