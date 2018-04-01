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Heniyye: İşgal güçleri öldürmeye kastetmiş
Heniyye: İşgal güçleri öldürmeye kastetmiş

Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye, "Gösteriler sırasında Filistin halkına yönelik katliama sebep olacak bir olay yaşanmadı. İşgal güçleri öldürmeye kastetmiş." dedi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail'in "Toprak Günü" münasebetiyle Gazze sınırında geçen cuma düzenlenen gösterilerde "öldürme niyeti olduğunu" belirtti.

Gazze sınırında geçen cuma başlatılan "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ndeki tavrıyla dikkatleri üzerine çeken Filistinli çocuk Muhammed Ayyaş'ın ailesiyle bir araya gelen Heniyye, "Gösteriler sırasında Filistin halkına yönelik katliama sebep olacak bir olay yaşanmadı. İşgal güçleri öldürmeye kastetmiş." dedi.

Heniyye, Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün barış yanlısı ve medeni bir eylem olduğuna dikkati çekerek, gösteriye kadın, çocuk, genç, yaşlı her kesimden Filistinlinin katıldığını ifade etti.

"İsrail'in, çocuklarımız, gençlerimize yönelik işlediği cinayetler önceden planlanmış." diyen Heniyye, işgal komutanlarını uluslararası mahkemelere çıkarmaları için tüm dünyaya gereken sorumluluğu üstlenmesi çağrısında bulundu.

Heniyye, yürüyüşün büyük bir eylem olduğuna işaret ederek, "Geçen cuma Gazze'nin doğu sınırında idik. Bir dahaki sefere sınırın nerede olacağını bilemiyoruz." diye konuştu.

Gazze'de 2006'dan bu yana uygulanan ablukanın sona ermesi gerektiğinin altını çizen Heniyye, Gazzelilerin, bu durumun devam etmesine tahammülleri kalmadığını vurguladı. 

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında, geçen cuma günü başlayan Toprak Günü’nün 42'nci yıldönümü münasebetiyle yapılan ve halen devam eden barışçıl eylemlere, İsrail askerlerinin gerçek mermi ile müdahalesi sonucu 17 Filistinli şehit olmuş, yüzlercesi yaralanmıştı.



İlgili Konular İsmail Heniyye Gazze Toprak Günü
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