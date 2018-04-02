00:16, 02 Nisan 2018 Pazartesi

ÃœlkÃ¼ Tamer vefat etti





Åžair, gazeteci, oyuncu ve Ã§evirmen ÃœlkÃ¼ Tamer, 81 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi MuÄŸla'nÄ±n Bodrum ilÃ§esine baÄŸlÄ± Turgutreis Mahallesi'nde yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren ÅŸair, gazeteci, oyuncu ve Ã§evirmenÂ ÃœlkÃ¼ Tamer, geÃ§irdiÄŸi rahatsÄ±zlÄ±k nedeniyle evinde yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. "GÃ¼neÅŸ Topla Benim Ä°Ã§in" isimli ÅŸarkÄ±nÄ±n da sÃ¶z yazarÄ± Tamer'in cenazesinin, yarÄ±n Turgutreis Merkez Camisinde kÄ±lÄ±nacak cenaze namazÄ± sonrasÄ± GÃ¼mÃ¼ÅŸlÃ¼k Mahallesi'ndeki mezarlÄ±kta topraÄŸa verileceÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

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