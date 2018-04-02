ÃœlkÃ¼ Tamer vefat etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
MuÄŸla'nÄ±n Bodrum ilÃ§esine baÄŸlÄ± Turgutreis Mahallesi'nde yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren ÅŸair, gazeteci, oyuncu ve Ã§evirmenÂ ÃœlkÃ¼ Tamer, geÃ§irdiÄŸi rahatsÄ±zlÄ±k nedeniyle evinde yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.
"GÃ¼neÅŸ Topla Benim Ä°Ã§in" isimli ÅŸarkÄ±nÄ±n da sÃ¶z yazarÄ± Tamer'in cenazesinin, yarÄ±n Turgutreis Merkez Camisinde kÄ±lÄ±nacak cenaze namazÄ± sonrasÄ± GÃ¼mÃ¼ÅŸlÃ¼k Mahallesi'ndeki mezarlÄ±kta topraÄŸa verileceÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± ErbaÅŸ, "Ä°slam medeniyeti, barÄ±ÅŸ, huzur ve birlikte yaÅŸamak konusunda Ã¶rnek bir medeniyettir." dedi.
Åžair, gazeteci, oyuncu ve Ã§evirmen ÃœlkÃ¼ Tamer, 81 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Afrin'de, mayÄ±n patlamasÄ± sonucu askeri araÃ§ta gÃ¶revli bir sivil personel ÅŸehit oldu, Ã¼Ã§ asker yaralandÄ±.
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar, "Zeytin DalÄ± HarekatÄ±, kullanÄ±lan silah ve mÃ¼himmat dahil, uluslararasÄ± hukuka ve terÃ¶rle mÃ¼cadele esaslarÄ±na uygun sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lÃ¼yor." dedi.
DiyarbakÄ±r'da yolcu minibÃ¼sÃ¼ ile otomobilin Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu 25 kiÅŸi yaralandÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "TÃ¼rk milleti son Ã¶rnekleri Ã‡anakkale'de Ä°stiklal Harbi'mizde gÃ¶rÃ¼len tarihi bir kenetlenme iÃ§indedir." dedi.
Ä°brahim TatlÄ±ses, Hidayet TÃ¼rkoÄŸlu, Necati ÅžaÅŸmaz, Ajda Pekkan, Yavuz BingÃ¶l, HÃ¼lya KoÃ§yiÄŸit, Sibel Can ve Kenan SofuoÄŸlu gibi Ã§ok sayÄ±da sanatÃ§Ä± ve sporcularÄ±n da arasÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± grup Hatay'a geldi.
DiyarbakÄ±r'Ä±n Lice ilÃ§esinde yol kontrolÃ¼ sÄ±rasÄ±nda iki terÃ¶rist yakalandÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "BÃ¶lgedeki kardeÅŸlerimizin Ã§oluÄŸuna Ã§ocuÄŸuna evine barkÄ±na musallat olan bu katiller sÃ¼rÃ¼sÃ¼nÃ¼ artÄ±k tarihin Ã§Ã¶p sepetine atacaÄŸÄ±z." dedi.
DiyarbakÄ±r'da dÃ¼zenlenen uyuÅŸturucu operasyonunda 700 kilogram esrarÄ±n ele geÃ§irildiÄŸi bildirildi
Afrin ilÃ§e merkezinde, PKK'nÄ±n Kandil'den gÃ¶nderdiÄŸi terÃ¶ristlerin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± villa ile sÄ±ÄŸÄ±nak amacÄ±yla inÅŸa edilen tÃ¼neller ortaya Ã§Ä±karÄ±ldÄ±
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminden 7 Mart 2018'e kadar Almanya'ya diplomatik ve hizmet pasaportu taÅŸÄ±yan toplam 1059 kiÅŸinin, Almanyaâ€™da iltica talebinde bulunduÄŸu bildiridi
YarÄ±ndan itibaren vatandasÌ§larÄ±n pasaport ve suÌˆruÌˆcuÌˆ belgesi icÌ§in ayrÄ± ayrÄ± birimlere basÌ§vurmasÄ±na gerek kalmayÄ±p, tuÌˆm bu isÌ§lemler icÌ§in ilcÌ§e nuÌˆfus muÌˆduÌˆrluÌˆklerine basÌ§vuru yapÄ±lacak
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron'un Suriye, Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu'nun da Afrin ile ilgili sÃ¶zlerine sert cevap verdi
Mali'nin Babouyabougou kÃ¶yÃ¼nde temiz suya hasret yaÅŸayanlar, Cansuyu DerneÄŸi'nin yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± su kuyusu sayesinde temiz suya kavuÅŸmanÄ±n sevincini yaÅŸadÄ±
GÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan Osmaniye'deki Amanos DaÄŸlarÄ± kÄ±rsalÄ±nda dÃ¼zenlenen hava destekli operasyonda 6 PKK'lÄ±nÄ±n etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi