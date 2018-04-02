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Erbaş: İslam medeniyeti birlikte yaşamak konusunda örnektir
Erbaş: İslam medeniyeti birlikte yaşamak konusunda örnektir

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "İslam medeniyeti, barış, huzur ve birlikte yaşamak konusunda örnek bir medeniyettir." dedi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İslam medeniyetinin barış, huzur ve birlikte yaşam konusunda örnek olduğunu söyledi.

İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Bremen Bölge teşkilatı bünyesinde faaliyet gösteren Bremen İslam Federasyonu (IFB) tarafından "Alemlere rahmet Hz. Muhammed ve Maide-i Kur'an" etkinliği düzenlendi.

Erbaş, burada yaptığı konuşmada, ''İslam medeniyeti, barış, huzur ve birlikte yaşamak konusunda örnek bir medeniyettir” dedi.

Hz. Muhammed'in yaşadığı dönemlerde, İslam'ın doğduğu coğrafyanın kız çocuklarını diri diri gömecek kadar cehalet içerisinde olduğunu, savaşlar yaşandığını ve sömürü düzeninin hüküm sürdüğünü belirten Prof. Erbaş, “Allah resulü, insanlığı karanlıklardan aydınlığa çıkartmak amacıyla Kur’an-ı Kerim'i tüm insanlığa tebliğ etmek için görevlendirildi.” ifadesini kullandı.

Hz. Peygambere gelen ilk ayetin ''Oku'' diye başladığını hatırlatan Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kur’an ‘Okunan kitap.’ demektir. İslam medeniyeti, ilim, barış, huzur ve birlikte yaşamak konusunda örnek bir medeniyettir. Peygamberimiz 13 yıl Mekke’de verdiği bu mücadelesini göç ettiği Medine’de yaptırdığı Mescid-i Nebevi Camisi'nde de sürdürmüştür. Sadece Almanya’da 2 bin 500 cami inşa edildiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Bu camilere bilim ve eğitim merkezi olarak sahip çıkmalı ve en iyi şekilde değerlendirmeliyiz.”

Bütün peygamberlerin İslam’ı tebliğ için gönderildiğine ve Hz. Muhammed’in bu peygamberlerin son halkası olduğuna dikkati çeken Erbaş, İslam'ın Hz. Muhammed'in tavsiye ettiği şekilde yaşanması gerektiğini vurguladı.

Erbaş, Müslümanlar arasında mezhepçiliğin öne çıkarılmaması gerektiğine de işaret ederek, Müslümanların kötü huylardan uzak durmaları, hangi dinden olursa olsun komşularıyla ilişkileri iyi tutmaları ve inandığı ilkeler göre yaşamaları gerektiğini anımsattı.

"BU YILIN İLK 3 AYINDA CAMİLERE 33 SALDIRI"

IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün de Almanya’da artan İslam ve yabancı düşmanlığı ile cami saldırılarına değindi.

Türklerin yarım asırdır vatan edindiği Almanya'ya çok önemli katkılar sağladığı vurgulayan Ergün, ''Bugün Avrupa’da yaşayan ve aynı zamanda Avrupa’nın bir parçası olan Müslümanlar olarak Peygamberimizin hayatını ve Kur’an’ın hayatımıza nasıl yön verdiğini anlamaya her zamankinden daha çok ihtiyacımız var.'' dedi.

Ergün, Almanya'da sadece bu yılın ilk 3 ayında inanç merkezi olan camilere 33 saldırıda bulunulduğuna dikkati çekerek, ''Bu saldırılar sadece cami duvarlarında iz değil, aynı zamanda Müslümanların benliğinde derin izler bırakmıştır. Açıklığa kavuşturulmayan her saldırı, buradaki endişelerimizi daha da arttırmaktadır. Müslümanların mevcudiyetini hedef alan tek şey, yalnızca bu saldırılar değil, en az bu saldırılar kadar tehlikeli ve zihni kundakçılık olarak nitelendirebileceğimiz ırkçı ve İslam karşıtı söylemlerdir." ifadelerini kullandı.

Sorumluluğu bulunan bazı siyasetçilerin yaptıkları talihsiz açıklamalarla Almanya'daki Müslümanları derinden yaraladığını belirten Ergün, şunları kaydetti:

“Avrupa ve bu ülkede yaşayan çoğunluğun, bayatlamış bu sloganlara rağbet etmedikleri de aşikardır. Nitekim Almanya Başbakanı Angela Merkel’in 'İslam ve Müslümanlar Almanya’nın bir gerçeğidir.' ifadesi, yürekten alkışlanacak bir ifadedir. Bu bayatlamış sloganlara elbette 'Hayır' diyeceyiz. Söylenen ve şikayet eden bir toplum konumunda asla olmayacağız. Bu ülkenin esas unsurları olarak çevremizle ilişkilerimizi iyi tutacağız."

Etkinliğe Türkiye’nin Hannover Başkonsolosu Banu Malaman, Bremen eyalet meclisi üyeleri, sivil toplum kuruluş temsilcikleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

 



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