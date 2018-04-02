09:00, 02 Nisan 2018 Pazartesi

TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 02 Nisan 2018

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

1- CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, BaÅŸakÅŸehir'de Akif Ä°nan Anadolu Ä°mam Hatip Lisesi'nde, Ä°stanbulâ€™da yapÄ±mÄ± tamamlanan 80 okul ve 59 okul spor salonunun aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine katÄ±lacak, partisinin genel merkezinde MYK toplantÄ±sÄ±na baÅŸkanlÄ±k edecek.

- AK Parti Genel BaÅŸkanvekili ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m da partisinin MYK toplantÄ±sÄ±nda yer alacak.

(Ä°stanbul/12.00/Ankara/15.00)Â

2- CHP MYK, Genel BaÅŸkan Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda parti genel merkezinde toplanacak.

(Ankara/11.00)â€¨Â

3- TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri YPG/PKK-DEAÅž'a yÃ¶nelik Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin geliÅŸmeler izleniyor.

(Ä°dlib/Azez/Afrin)Â Â

YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET

1- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Hakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Mehmet Akif Ä°nan Anadolu Ä°mam Hatip Lisesinin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na, BasÄ±n Ä°lan Kurumu Yeni Nesil Gazetecilik EÄŸitim ve Ä°stihdam ProgramÄ± Sertifika TÃ¶reni'ne ve saÄŸlÄ±k merkezinin temel atma merasimine katÄ±lacak.

(Bursa/11.00/13.00/14.00)Â

2- Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya, 2 Nisan DÃ¼nya Otizm FarkÄ±ndalÄ±k GÃ¼nÃ¼ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼'ne iÅŸtirak edecek.

- Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda Kayserispor ve FenerbahÃ§e arasÄ±nda oynanacak maÃ§Ä± izleyecek Kaya, karÅŸÄ±laÅŸma Ã¶ncesi aÃ§Ä±klamada bulunacak.

(Ä°stanbul/10.30/Kayseri/20.00)Â

EKONOMÄ°

1- Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci, JW Marriot Otel'de dÃ¼zenlenecek UluslararasÄ± FuarcÄ±lÄ±k Ã‡alÄ±ÅŸtayÄ±'nda konuÅŸacak.

(Ankara/09.00)

2- TÃœÄ°K, ÅŸubat ayÄ± motorlu kara taÅŸÄ±tlarÄ± istatistiklerini aÃ§Ä±klayacak.

(Ankara/10.00)



GÃœNCEL

1- Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Ali ErbaÅŸ, Marmara Ãœniversitesi Ä°lahiyat FakÃ¼ltesince dÃ¼zenlenecek "Bilgiden Bilince" konulu konferansa katÄ±lacak.

(Ä°stanbul/14.00)Â

2- FETÃ– davalarÄ±

- FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki eylemlerle ilgili, aralarÄ±nda sÃ¶zde "yurtta sulh konseyi" Ã¼yelerinin de bulunduÄŸu 224 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± "Ã§atÄ±" davasÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼lmesine Ankara 17. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- FETÃ–'nÃ¼n darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼ sÄ±rasÄ±nda Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndaki eylemlere iliÅŸkin 158 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davaya Ankara 19. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz'daki darbe giriÅŸimine iliÅŸkin, aralarÄ±nda FETÃ– elebaÅŸÄ± Fetullah GÃ¼len, 6 general ve 17 subayÄ±n bulunduÄŸu, 9'u firari 14'Ã¼ tutuklu 24 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± Ä°stanbul'daki "ana darbe" davasÄ±na Ä°stanbul BÃ¶lge Adliye Mahkemesinde devam edilecek.

(Ä°stanbul/10.00)

- FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Tuzla OrhanlÄ± GiÅŸeleri'ndeki eylemlerle ilgili 65 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±, Silivri Ceza Ä°nfaz KurumlarÄ± YerleÅŸkesi'nde sÃ¼recek.

(Ä°stanbul/10.00)

- FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda SamandÄ±ra GiÅŸeleri'ndeki eylemlere iliÅŸkin 22 tutuklu sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na Silivri Ceza Ä°nfaz KurumlarÄ± YerleÅŸkesi'nde devam edilecek.

(Ä°stanbul/10.00)

- FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminde, Fatih Sultan Mehmet KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nÃ¼n (FSM) kapatÄ±lmasÄ± sÄ±rasÄ±nda Ã§Ä±kan olaylarda 3 kiÅŸinin ÅŸehit edilmesi, 49 kiÅŸinin yaralanmasÄ±na iliÅŸkin 15 tutuklu sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na devam edilecek.

(Ä°stanbul/10.00)

- FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼ sÄ±rasÄ±nda Harp Akademileri KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndaki faaliyetler ve eylemlerle Akademi KomutanÄ± Korgeneral Tahir BekiroÄŸlu'nun kaÃ§Ä±rÄ±larak cezaevine konulmasÄ±na iliÅŸkin, aralarÄ±nda 3 generalin de bulunduÄŸu 116'sÄ± tutuklu, biri firari 122 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na devam edilecek.

(Ä°stanbul/10.00)

- FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Donanma KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndaki eylemlere iliÅŸkin 51'i tutuklu, 12'si firari 86 sanÄ±ÄŸÄ±n 5. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince yargÄ±lanmasÄ±na devam edilecek.

(Kocaeli/09.00)

- FETÃ–'nÃ¼n Pamukkale Ãœniversitesi yapÄ±lanmasÄ± davasÄ±nda eski rektÃ¶r HÃ¼seyin BaÄŸcÄ±'nÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 115 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±, 5. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde sÃ¼recek.

(Denizli/10.00)

- FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Siirt ValiliÄŸini abluka altÄ±na almaya Ã§alÄ±ÅŸan rÃ¼tbeli askerlerin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 332 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n gÃ¶rÃ¼lmesine devam edilecek.

(Siirt/09.00)



SPOR

1- Spor Toto SÃ¼per Lig'de 27. haftanÄ±n son maÃ§Ä±nda Kayserispor ile FenerbahÃ§e, BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Kadir Has StadÄ±'nda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.

(Kayseri/20.00)Â

2- Spor Toto 1. Lig'de 29. hafta, Adanaspor-Samsunspor ve GaziÅŸehir Gaziantep-Adana Demirspor mÃ¼sabakalarÄ±yla tamamlanacak.

(Adana/Gaziantep/18.00)

3- Hentbolda Erkekler TÃ¼rkiye KupasÄ± DÃ¶rtlÃ¼ Final eÅŸleÅŸmelerinin kura Ã§ekimi, TÃ¼rkiye Hentbol Federasyonunun konferans salonunda yapÄ±lacak.

(Ankara/14.30)