TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 02 Nisan 2018

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
1- CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, BaÅŸakÅŸehir'de Akif Ä°nan Anadolu Ä°mam Hatip Lisesi'nde, Ä°stanbulâ€™da yapÄ±mÄ± tamamlanan 80 okul ve 59 okul spor salonunun aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine katÄ±lacak, partisinin genel merkezinde MYK toplantÄ±sÄ±na baÅŸkanlÄ±k edecek.
- AK Parti Genel BaÅŸkanvekili ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m da partisinin MYK toplantÄ±sÄ±nda yer alacak.
(Ä°stanbul/12.00/Ankara/15.00)Â
2- CHP MYK, Genel BaÅŸkan Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda parti genel merkezinde toplanacak.
(Ankara/11.00)â€¨Â
3- TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri YPG/PKK-DEAÅž'a yÃ¶nelik Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin geliÅŸmeler izleniyor.
(Ä°dlib/Azez/Afrin)Â Â
YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET
1- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Hakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Mehmet Akif Ä°nan Anadolu Ä°mam Hatip Lisesinin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na, BasÄ±n Ä°lan Kurumu Yeni Nesil Gazetecilik EÄŸitim ve Ä°stihdam ProgramÄ± Sertifika TÃ¶reni'ne ve saÄŸlÄ±k merkezinin temel atma merasimine katÄ±lacak.
(Bursa/11.00/13.00/14.00)Â
2- Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya, 2 Nisan DÃ¼nya Otizm FarkÄ±ndalÄ±k GÃ¼nÃ¼ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼'ne iÅŸtirak edecek.
- Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda Kayserispor ve FenerbahÃ§e arasÄ±nda oynanacak maÃ§Ä± izleyecek Kaya, karÅŸÄ±laÅŸma Ã¶ncesi aÃ§Ä±klamada bulunacak.
(Ä°stanbul/10.30/Kayseri/20.00)Â
EKONOMÄ°
1- Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci, JW Marriot Otel'de dÃ¼zenlenecek UluslararasÄ± FuarcÄ±lÄ±k Ã‡alÄ±ÅŸtayÄ±'nda konuÅŸacak.
(Ankara/09.00)
2- TÃœÄ°K, ÅŸubat ayÄ± motorlu kara taÅŸÄ±tlarÄ± istatistiklerini aÃ§Ä±klayacak.
(Ankara/10.00)
GÃœNCEL
1- Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Ali ErbaÅŸ, Marmara Ãœniversitesi Ä°lahiyat FakÃ¼ltesince dÃ¼zenlenecek "Bilgiden Bilince" konulu konferansa katÄ±lacak.
(Ä°stanbul/14.00)Â
2- FETÃ– davalarÄ±
- FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki eylemlerle ilgili, aralarÄ±nda sÃ¶zde "yurtta sulh konseyi" Ã¼yelerinin de bulunduÄŸu 224 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± "Ã§atÄ±" davasÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼lmesine Ankara 17. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- FETÃ–'nÃ¼n darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼ sÄ±rasÄ±nda Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndaki eylemlere iliÅŸkin 158 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davaya Ankara 19. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz'daki darbe giriÅŸimine iliÅŸkin, aralarÄ±nda FETÃ– elebaÅŸÄ± Fetullah GÃ¼len, 6 general ve 17 subayÄ±n bulunduÄŸu, 9'u firari 14'Ã¼ tutuklu 24 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± Ä°stanbul'daki "ana darbe" davasÄ±na Ä°stanbul BÃ¶lge Adliye Mahkemesinde devam edilecek.
(Ä°stanbul/10.00)
- FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Tuzla OrhanlÄ± GiÅŸeleri'ndeki eylemlerle ilgili 65 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±, Silivri Ceza Ä°nfaz KurumlarÄ± YerleÅŸkesi'nde sÃ¼recek.
(Ä°stanbul/10.00)
- FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda SamandÄ±ra GiÅŸeleri'ndeki eylemlere iliÅŸkin 22 tutuklu sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na Silivri Ceza Ä°nfaz KurumlarÄ± YerleÅŸkesi'nde devam edilecek.
(Ä°stanbul/10.00)
- FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminde, Fatih Sultan Mehmet KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nÃ¼n (FSM) kapatÄ±lmasÄ± sÄ±rasÄ±nda Ã§Ä±kan olaylarda 3 kiÅŸinin ÅŸehit edilmesi, 49 kiÅŸinin yaralanmasÄ±na iliÅŸkin 15 tutuklu sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na devam edilecek.
(Ä°stanbul/10.00)
- FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼ sÄ±rasÄ±nda Harp Akademileri KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndaki faaliyetler ve eylemlerle Akademi KomutanÄ± Korgeneral Tahir BekiroÄŸlu'nun kaÃ§Ä±rÄ±larak cezaevine konulmasÄ±na iliÅŸkin, aralarÄ±nda 3 generalin de bulunduÄŸu 116'sÄ± tutuklu, biri firari 122 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na devam edilecek.
(Ä°stanbul/10.00)
- FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Donanma KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndaki eylemlere iliÅŸkin 51'i tutuklu, 12'si firari 86 sanÄ±ÄŸÄ±n 5. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince yargÄ±lanmasÄ±na devam edilecek.
(Kocaeli/09.00)
- FETÃ–'nÃ¼n Pamukkale Ãœniversitesi yapÄ±lanmasÄ± davasÄ±nda eski rektÃ¶r HÃ¼seyin BaÄŸcÄ±'nÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 115 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±, 5. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde sÃ¼recek.
(Denizli/10.00)
- FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Siirt ValiliÄŸini abluka altÄ±na almaya Ã§alÄ±ÅŸan rÃ¼tbeli askerlerin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 332 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n gÃ¶rÃ¼lmesine devam edilecek.
(Siirt/09.00)
SPOR
1- Spor Toto SÃ¼per Lig'de 27. haftanÄ±n son maÃ§Ä±nda Kayserispor ile FenerbahÃ§e, BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Kadir Has StadÄ±'nda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.
(Kayseri/20.00)Â
2- Spor Toto 1. Lig'de 29. hafta, Adanaspor-Samsunspor ve GaziÅŸehir Gaziantep-Adana Demirspor mÃ¼sabakalarÄ±yla tamamlanacak.
(Adana/Gaziantep/18.00)
3- Hentbolda Erkekler TÃ¼rkiye KupasÄ± DÃ¶rtlÃ¼ Final eÅŸleÅŸmelerinin kura Ã§ekimi, TÃ¼rkiye Hentbol Federasyonunun konferans salonunda yapÄ±lacak.
(Ankara/14.30)
Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya, 2 Nisan DÃ¼nya Otizm FarkÄ±ndalÄ±k GÃ¼nÃ¼ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼'ne iÅŸtirak edecek.
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndemi, lider programlarÄ±, etkinlikler ile bir bakÄ±ÅŸta bugÃ¼nÃ¼n gÃ¼ndemi.
Adalet BakanÄ± Abdulhamit GÃ¼l, TÃœGVA Gaziantep GenÃ§ YÃ¶neticiler Okulu'nun aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na katÄ±lacak
Ä°srail'in 30 Mart 1976'da Filistinlilere ait binlerce dÃ¶nÃ¼m araziyi iÅŸgalinin yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla "Toprak GÃ¼nÃ¼" kapsamÄ±nda Ã§eÅŸitli etkinlikler dÃ¼zenlenecek, Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda "Filistinlilerin topraklarÄ±na geri dÃ¶nÃ¼ÅŸ hakkÄ±" iÃ§in yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yapÄ±lacak.
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, EsenboÄŸa HavalimanÄ±'ndan Bosna Hersek'in baÅŸkenti Saraybosna'ya hareket ediyor. Saraybosna'da Bakanlar Konseyi BaÅŸkanÄ± Denis Zvizdic tarafÄ±ndan resmi tÃ¶renle karÅŸÄ±lanacak YÄ±ldÄ±rÄ±m, Zvizdic ile Bosna Hersek Parlamentosunda yapacaÄŸÄ± baÅŸ baÅŸa ve heyetler arasÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin ardÄ±ndan ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyecek.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde Milli GÃ¼venlik Kurulu toplantÄ±sÄ±na baÅŸkanlÄ±k edecek.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde Katar DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Åžeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani'yi kabul edecek
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, TÃ¼rkiye-AB Zirvesi'ne katÄ±lmak Ã¼zere Bulgaristan'Ä±n Varna ÅŸehrine hareket edecek
TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman, Parlamentolar ArasÄ± Birlik 138. Genel Kuruluna katÄ±lacak.
TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman, Asya Parlamenter Asamblesi (APA) ToplantÄ±sÄ±'nda konuÅŸma yapacak
AB Liderler Zirvesi, Ä°ngiltere hariÃ§ AB Ã¼lkelerinin devlet ve hÃ¼kÃ¼met baÅŸkanlarÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla devam edecek. AyrÄ±ca 19 AB Ã¼yesi Ã¼lke liderlerinin katÄ±lÄ±mÄ±yla Avro Zirvesi yapÄ±lacak.â€‹
Avrupa BirliÄŸi (AB) Ã¼yesi Ã¼lkelerin devlet ve hÃ¼kÃ¼met baÅŸkanlarÄ±nÄ±n katÄ±lacaÄŸÄ± AB Zirvesi BelÃ§ika'da baÅŸlayacak.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, BeÅŸtepe Millet KÃ¼ltÃ¼r ve Kongre Merkezi'nde "Milletimizle Birlikte Daha YeÅŸil TÃ¼rkiye BuluÅŸmasÄ±"na katÄ±lacak, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde MÄ°T MÃ¼steÅŸarÄ± Hakan Fidan'Ä± kabul edecek.
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Hakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, MoÄŸolistan'da resmi temaslarda bulunacak.
BeÅŸtepe Millet KÃ¼ltÃ¼r ve Kongre Merkezi'nde Hakim ve Cumhuriyet SavcÄ±larÄ± Kura TÃ¶reni'ne katÄ±lacak olan CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, partisinin genel merkezinde MYK toplantÄ±sÄ±na baÅŸkanlÄ±k edecek
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n, 18 Mart Stadyumu ve Åžehitler Abidesi'nde dÃ¼zenlenecek 18 Mart Åžehitleri Anma GÃ¼nÃ¼ ve Ã‡anakkale Zaferiâ€™nin 103. yÄ±lÄ± tÃ¶renlerine katÄ±lacaÄŸÄ± bildirildi