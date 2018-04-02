09:15, 02 Nisan 2018 Pazartesi

Arap BirliÄŸi Filistin iÃ§in temsilciler dÃ¼zeyinde olaÄŸanÃ¼stÃ¼ toplanacak





Arap BirliÄŸi'nin, Ä°srail yÃ¶netiminin Filistinlilere yÃ¶nelik ihlallerini ele almak Ã¼zere salÄ± gÃ¼nÃ¼ temsilciler dÃ¼zeyinde olaÄŸanÃ¼stÃ¼ toplanacaÄŸÄ± belirtildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Arap BirliÄŸi, Filistin'in talebiyle salÄ± gÃ¼nÃ¼ temsilciler dÃ¼zeyinde olaÄŸanÃ¼stÃ¼ toplanacak.Â Â Arap BirliÄŸi Filistin Ä°ÅŸlerinden Sorumlu Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± Said Ebu Ali yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, sÃ¶z konusu toplantÄ±nÄ±n, Filistin'in talebi doÄŸrultusunda ve Suudi Arabistan'Ä±n baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda gerÃ§ekleÅŸeceÄŸini ifade etti. Ebu Ali aÃ§Ä±klamada, toplantÄ±da, Filistin Toprak GÃ¼nÃ¼'nÃ¼n 42. yÄ±lÄ± mÃ¼nasebetiyle cuma gÃ¼nÃ¼ "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼" adÄ± altÄ±nda baÅŸlayan barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶sterilerde Ä°srail askerlerinin iÅŸlediÄŸi suÃ§lar ile Filistin topraklarÄ±nda devam eden tehlikeli olaylarÄ±n ele alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti. ULUSLARARASI TOPLUMA KOMÄ°SYON Ã‡AÄžRISI Arap BirliÄŸinin, yaÅŸanan geliÅŸmeleri ve Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda 17 Filistinlinin ÅŸehit olduÄŸu olaylarÄ± yakÄ±ndan takip ettiÄŸinin belirtildiÄŸi aÃ§Ä±klamada, uluslararasÄ± toplum, Ä°srail'in bu ihlallerini durdurma ve bir soruÅŸturma komisyonu kurma konusunda Ã¼zerine dÃ¼ÅŸen sorumluluÄŸu yerine getirmeye Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±. Filistinliler, Toprak GÃ¼nÃ¼'nÃ¼n 42'nci yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ kapsamÄ±nda cuma gÃ¼nÃ¼nden bu yana abluka altÄ±ndaki Gazze Åžeridi'nin Ä°srail sÄ±nÄ±rÄ±nda, barÄ±ÅŸ yanlÄ±sÄ± eylemler dÃ¼zenliyor. Ä°srail askerlerinin, ilk gÃ¼nden beri eylemlere yÃ¶nelik mÃ¼dahaleleri sÄ±rasÄ±nda 17 Filistinli ÅŸehit oldu, yÃ¼zlercesi yaralandÄ±. Â

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