Kongo'dan Orta Afrika'ya tersine gÃ¶Ã§

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Orta Afrika Cumhuriyeti (OAC) vatandaÅŸÄ± 650 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n Kongo Halk Cumhuriyetiâ€™nden gÃ¶nÃ¼llÃ¼ olarak Ã¼lkelerine dÃ¶nmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
BirleÅŸmiÅŸ Milletler MÃ¼lteciler YÃ¼ksek KomiserliÄŸi (BMMYK), sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n OACâ€™Ä±n gÃ¼neybatÄ±sÄ±ndaki Mongumba kentine yerleÅŸtiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
BMMYK, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n geri dÃ¶nÃ¼ÅŸlerinin OAC yÃ¶netimiyle koordineli olarak yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bilgisini paylaÅŸtÄ±.
Orta Afrika Kamu GÃ¼venliÄŸi BakanÄ± Henri Wanzet Linguissara basÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, dÃ¶nÃ¼ÅŸleri planlanan 650 kiÅŸiden 100'Ã¼nÃ¼n Mongumba'ya vardÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
"VatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n geri dÃ¶nmeye baÅŸlamasÄ± Ã¼lkede barÄ±ÅŸ ve gÃ¼venliÄŸin tesis edilmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶steriyor." diyen Linguissara, bundan sonra yapÄ±lacak ÅŸeyin Ã¼lke dÄ±ÅŸÄ±ndaki diÄŸer vatandaÅŸlarÄ±n geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ saÄŸlamak olduÄŸunu ifade etti.
SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n temsilcilerinden Sebastian Sangba, BMMYK ve OAC yÃ¶netimine teÅŸekkÃ¼rlerini ileterek "5 yÄ±ldÄ±r sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± olarak kalÄ±yordum Ã¼lkeme geri dÃ¶nmenin sevincini yaÅŸÄ±yorum." diye konuÅŸtu.
Mungumba Vali YardÄ±mcÄ±sÄ± Dedane Achille Fayanga da bÃ¶lge halkÄ±ndan hemÅŸehrilerine sahip Ã§Ä±kmalarÄ± ve buradaki sosyal hayata kÄ±sa sÃ¼rede alÄ±ÅŸmalarÄ± iÃ§in onlara yardÄ±mcÄ± olunmasÄ± talebinde bulundu.
Ã–te yandan, BMMYK BÃ¶lge Temsilcisi Buti Kale de geri dÃ¶nenlerin birkaÃ§ aylÄ±k saÄŸlÄ±k ihtiyaÃ§larÄ±nÄ±n kendileri tarafÄ±ndan karÅŸÄ±lanacaÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.
BMMYK'ya gÃ¶re Kongo Halk Cumhuriyeti'nde yaklaÅŸÄ±k 33 bin OAC'lÄ± sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± bulunuyor.
Orta Afrika Cumhuriyeti, Hristiyan Anti-Balaka ile Ã§oÄŸunluÄŸu MÃ¼slÃ¼man olan Seleka gruplarÄ± arasÄ±nda, Ã§atÄ±ÅŸmalara sahne oluyor. Ãœlkede MÃ¼slÃ¼manlarÄ± hedef alan ÅŸiddet olaylarÄ±, Devlet BaÅŸkanÄ± Michel Djotodia'nÄ±n ocak ayÄ±nda gÃ¶revden ayrÄ±lmasÄ± ve yerine baÅŸkent Bangui'nin eski belediye baÅŸkanÄ± Catherine Samba-Panza'nÄ±n gelmesiyle tÄ±rmanÄ±ÅŸa geÃ§ti.
Anti-Balaka militanlarÄ±, MÃ¼slÃ¼manlarÄ±, Mart 2013'te iktidarÄ± ele geÃ§iren ve Ã¼lkede Ã§oÄŸunluktaki Hristiyanlara yÃ¶nelik ÅŸiddet eylemlerinde bulunan Seleka Koalisyonu'na destek vermekle suÃ§luyor.
BMMYK verilerine gÃ¶re, aralÄ±k ayÄ±ndan bu yana 173 bin kiÅŸi, ÅŸiddet olaylarÄ± nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldÄ±, yaklaÅŸÄ±k 40 bin kiÅŸi komÅŸu Ã¼lkelere sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±.
Irak Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Araci, ÃœrdÃ¼n, Kuveyt ve Suudi Arabistan ile sÄ±nÄ±r gÃ¼venliÄŸi konusunda iÅŸbirliÄŸi iÃ§erisinde olduklarÄ±nÄ± duyurdu
GeÃ§en cuma gÃ¼nÃ¼ dÃ¼zenlenen BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼'ne katÄ±lan ve karÄ±n bÃ¶lgesinden yaralanan Filistinlinin hayatÄ±nÄ± kaybetmesiyle, cuma gÃ¼nÃ¼nden bu yana ÅŸehit edilen Filistinlilerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 18'e yÃ¼kseldiÄŸi bildirildi
Ä°srailli Ã¼st dÃ¼zey subaylar, Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda yaÅŸanan ve 17 Filistinlinin ÅŸehit olmasÄ±na neden olan olaylarla ilgili aldÄ±ÄŸÄ± eleÅŸtirilere ve kÄ±namalara raÄŸmen, gÃ¶stericilere yÃ¶nelik mÃ¼dahalelerine devam edeceÄŸini belirtti
Malezya hÃ¼kÃ¼meti, "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼" adÄ± altÄ±nda dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilere yapÄ±lan dengesiz mÃ¼dahalelerinden dolayÄ± Ä°srail'i ÅŸiddetle kÄ±nadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Suriye Ä°nsan HaklarÄ± AÄŸÄ± tarafÄ±ndan yayÄ±nlanan raporda, Mart 2018'de 1241 sivilin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ duyurulurken,1000'den fazla sivilin Ã¶lÃ¼mÃ¼nden Esed rejimi-Rusya ittifakÄ± sorumlu tutuldu
Bahreyn'in en bÃ¼yÃ¼k petrol sahasÄ±nÄ±n bulunduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±
Pasifik Ã¼lkelerinden Fiji'de meydana gelen 6,1 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki depremin 83,5 kilometre derinlikte kaydedildiÄŸi belirtildi
Amerika 2001 yÄ±lÄ±nda askerlerini konuÅŸlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Afganistan'a bin asker daha gÃ¶nderdi
Hindistan'Ä±n iÅŸgali altÄ±ndaki Cammu KeÅŸmir bÃ¶lgesinde baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k yanlÄ±sÄ± direniÅŸÃ§ilerle gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmalarda hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ± 20'ye yÃ¼kseldi
Ã‡inâ€™in kontrolden Ã§Ä±karak dÃ¼nya atmosferine giren GÃ¶k Saray-1 uzay istasyonunun Ã§oÄŸu kÄ±smÄ±nÄ±n yanarak parÃ§alandÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. Kontrolden Ã§Ä±kan GÃ¶k Saray-1â€™in TÃ¼rkiyeâ€™ye dÃ¼ÅŸmesi ihtimali Ã¼zerinde de duruluyordu
ABDâ€™deki temaslarÄ± kapsamÄ±nda Kaliforniya eyaletindeki Virgin Galactic ÅŸirketini ziyaret eden Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ÅŸirketin CEO'su Richard Branson ile gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼p bilgi aldÄ±.
Kazakistanâ€™da 18 yÄ±lda tutuklu sayÄ±sÄ± yÃ¼zde 25 oranÄ±nda azaldÄ±
BelÃ§ika'nÄ±n aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± MÃ¼lteci ve GÃ¶Ã§ BakanÄ± Francken'Ä±n, Ã¼lkesinin Hristiyan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara Ã¶zel muamele yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ima etmesi tepkilere neden oldu
Arnavutluk'ta yÃ¼zlerce protestocu otoyolun Ã¶zelleÅŸtirilmesi sonrasÄ±ndaki fiyat artÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± protesto etmek iÃ§in bir gÃ¶steri dÃ¼zenledi. GÃ¶steride barikatlar yÄ±kÄ±larak polisle Ã§atÄ±ÅŸmaya girildi
Ã‡in, Washington yÃ¶netiminin Ã§elik ve alÃ¼minyum tarifelerine karÅŸÄ±lÄ±k, bugÃ¼nden itibaren ABDâ€™den ithal edilen 128 Ã¼rÃ¼ne yÃ¼zde 15 ila 25 vergi uygulayacaÄŸÄ± bildirildi
Arap BirliÄŸi'nin, Ä°srail yÃ¶netiminin Filistinlilere yÃ¶nelik ihlallerini ele almak Ã¼zere salÄ± gÃ¼nÃ¼ temsilciler dÃ¼zeyinde olaÄŸanÃ¼stÃ¼ toplanacaÄŸÄ± belirtildi