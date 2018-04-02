09:15, 02 Nisan 2018 Pazartesi

Kongo'dan Orta Afrika'ya tersine gÃ¶Ã§

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Orta Afrika Cumhuriyeti (OAC) vatandaÅŸÄ± 650 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n Kongo Halk Cumhuriyetiâ€™nden gÃ¶nÃ¼llÃ¼ olarak Ã¼lkelerine dÃ¶nmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler MÃ¼lteciler YÃ¼ksek KomiserliÄŸi (BMMYK), sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n OACâ€™Ä±n gÃ¼neybatÄ±sÄ±ndaki Mongumba kentine yerleÅŸtiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

BMMYK, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n geri dÃ¶nÃ¼ÅŸlerinin OAC yÃ¶netimiyle koordineli olarak yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bilgisini paylaÅŸtÄ±.

Orta Afrika Kamu GÃ¼venliÄŸi BakanÄ± Henri Wanzet Linguissara basÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, dÃ¶nÃ¼ÅŸleri planlanan 650 kiÅŸiden 100'Ã¼nÃ¼n Mongumba'ya vardÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

"VatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n geri dÃ¶nmeye baÅŸlamasÄ± Ã¼lkede barÄ±ÅŸ ve gÃ¼venliÄŸin tesis edilmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶steriyor." diyen Linguissara, bundan sonra yapÄ±lacak ÅŸeyin Ã¼lke dÄ±ÅŸÄ±ndaki diÄŸer vatandaÅŸlarÄ±n geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ saÄŸlamak olduÄŸunu ifade etti.

SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n temsilcilerinden Sebastian Sangba, BMMYK ve OAC yÃ¶netimine teÅŸekkÃ¼rlerini ileterek "5 yÄ±ldÄ±r sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± olarak kalÄ±yordum Ã¼lkeme geri dÃ¶nmenin sevincini yaÅŸÄ±yorum." diye konuÅŸtu.

Mungumba Vali YardÄ±mcÄ±sÄ± Dedane Achille Fayanga da bÃ¶lge halkÄ±ndan hemÅŸehrilerine sahip Ã§Ä±kmalarÄ± ve buradaki sosyal hayata kÄ±sa sÃ¼rede alÄ±ÅŸmalarÄ± iÃ§in onlara yardÄ±mcÄ± olunmasÄ± talebinde bulundu.

Ã–te yandan, BMMYK BÃ¶lge Temsilcisi Buti Kale de geri dÃ¶nenlerin birkaÃ§ aylÄ±k saÄŸlÄ±k ihtiyaÃ§larÄ±nÄ±n kendileri tarafÄ±ndan karÅŸÄ±lanacaÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

BMMYK'ya gÃ¶re Kongo Halk Cumhuriyeti'nde yaklaÅŸÄ±k 33 bin OAC'lÄ± sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± bulunuyor.

Orta Afrika Cumhuriyeti, Hristiyan Anti-Balaka ile Ã§oÄŸunluÄŸu MÃ¼slÃ¼man olan Seleka gruplarÄ± arasÄ±nda, Ã§atÄ±ÅŸmalara sahne oluyor. Ãœlkede MÃ¼slÃ¼manlarÄ± hedef alan ÅŸiddet olaylarÄ±, Devlet BaÅŸkanÄ± Michel Djotodia'nÄ±n ocak ayÄ±nda gÃ¶revden ayrÄ±lmasÄ± ve yerine baÅŸkent Bangui'nin eski belediye baÅŸkanÄ± Catherine Samba-Panza'nÄ±n gelmesiyle tÄ±rmanÄ±ÅŸa geÃ§ti.

Anti-Balaka militanlarÄ±, MÃ¼slÃ¼manlarÄ±, Mart 2013'te iktidarÄ± ele geÃ§iren ve Ã¼lkede Ã§oÄŸunluktaki Hristiyanlara yÃ¶nelik ÅŸiddet eylemlerinde bulunan Seleka Koalisyonu'na destek vermekle suÃ§luyor.

BMMYK verilerine gÃ¶re, aralÄ±k ayÄ±ndan bu yana 173 bin kiÅŸi, ÅŸiddet olaylarÄ± nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldÄ±, yaklaÅŸÄ±k 40 bin kiÅŸi komÅŸu Ã¼lkelere sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±.