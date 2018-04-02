Çin'in ticaret savaşında ABD'ye misillemesi başlıyor

Çin Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, Washington yönetimimin ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 gümrük tarifesinin Dünya Ticaret Örgütü kurallarını ihlal etiği ve ülke çıkarlarına zarar verdiği belirtildi.
Bu bağlamda ülke çıkarlarının korunması için çelik ve alüminyum ürünlerine getirilen vergilere cevaben Çin'in 23 Mart’ta yayınladığı ve ABD’den ithal edilen yaklaşık 3 milyar dolar tutarındaki 128 ürüne yüzde 15 ila yüzde 25 vergi planın bugünden itibaren yürürlüğe gireceği bildirildi.
"ABD’nin bir an önce Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarını ihlal etmekten vazgeçmesini ve ikili ticari ilişkileri normal seyrine döndürmesini umuyoruz.” ifadeleri kullanılan açıklamada, iki taraf için iş birliğinin tek doğru yol olduğu vurgulanarak, iki ülkenin endişelerini diyalog ve müzakere ile çözmesi gerektiği kaydedildi.
Ayrıca, Çin’in DTÖ’nün bir üyesi olarak, ABD’ye karşı bazı vergi zorunluluklarını askıya almasının yasal hakkı olduğuna işaret edildi.
Çin’in 23 Mart tarihli vergi misillemesi planı, ABD'den ithal edilen 977 milyon dolar değerinde kuru ve taze meyve, çelik, şarap dahil 120 ürüne yüzde 15, değeri 1,99 milyar doları bulan domuz eti ve ürünleri ile alüminyum dahil 8 ürüne yüzde 25 ek vergi konulmasını kapsıyor.
ABD Başkanı Donald Trump, 9 Mart'ta ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 gümrük tarifesi uygulanacağını açıklamıştı.
Irak İçişleri Bakanı Araci, Ürdün, Kuveyt ve Suudi Arabistan ile sınır güvenliği konusunda işbirliği içerisinde olduklarını duyurdu
Geçen cuma günü düzenlenen Büyük Dönüş Yürüyüşü'ne katılan ve karın bölgesinden yaralanan Filistinlinin hayatını kaybetmesiyle, cuma gününden bu yana şehit edilen Filistinlilerin sayısının 18'e yükseldiği bildirildi
İsrailli üst düzey subaylar, Gazze sınırında yaşanan ve 17 Filistinlinin şehit olmasına neden olan olaylarla ilgili aldığı eleştirilere ve kınamalara rağmen, göstericilere yönelik müdahalelerine devam edeceğini belirtti
Malezya hükümeti, "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında düzenlenen gösterilere yapılan dengesiz müdahalelerinden dolayı İsrail'i şiddetle kınadığını açıkladı
Suriye İnsan Hakları Ağı tarafından yayınlanan raporda, Mart 2018'de 1241 sivilin öldürüldüğü duyurulurken,1000'den fazla sivilin ölümünden Esed rejimi-Rusya ittifakı sorumlu tutuldu
Pasifik ülkelerinden Fiji'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin 83,5 kilometre derinlikte kaydedildiği belirtildi
Amerika 2001 yılında askerlerini konuşlandırdığı Afganistan'a bin asker daha gönderdi
Hindistan'ın işgali altındaki Cammu Keşmir bölgesinde bağımsızlık yanlısı direnişçilerle güvenlik güçleri arasındaki çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi
Çin’in kontrolden çıkarak dünya atmosferine giren Gök Saray-1 uzay istasyonunun çoğu kısmının yanarak parçalandığı açıklandı. Kontrolden çıkan Gök Saray-1’in Türkiye’ye düşmesi ihtimali üzerinde de duruluyordu
ABD’deki temasları kapsamında Kaliforniya eyaletindeki Virgin Galactic şirketini ziyaret eden Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, şirketin CEO'su Richard Branson ile görüşüp bilgi aldı.
Belçika'nın aşırı sağcı Mülteci ve Göç Bakanı Francken'ın, ülkesinin Hristiyan sığınmacılara özel muamele yaptığını ima etmesi tepkilere neden oldu
Arnavutluk'ta yüzlerce protestocu otoyolun özelleştirilmesi sonrasındaki fiyat artışlarını protesto etmek için bir gösteri düzenledi. Gösteride barikatlar yıkılarak polisle çatışmaya girildi
Çin, Washington yönetiminin çelik ve alüminyum tarifelerine karşılık, bugünden itibaren ABD’den ithal edilen 128 ürüne yüzde 15 ila 25 vergi uygulayacağı bildirildi
Arap Birliği'nin, İsrail yönetiminin Filistinlilere yönelik ihlallerini ele almak üzere salı günü temsilciler düzeyinde olağanüstü toplanacağı belirtildi