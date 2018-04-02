Cezaevi nakil aracÄ± devrildi: 2'si asker 3 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼

ErdoÄŸan: Yeni hedefleri sÃ¼rekli olarak her an duyabilirsiniz

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Ã¼nlÃ¼ isimlerle yaptÄ±ÄŸÄ± sÄ±nÄ±r karakolu ziyaretini deÄŸerlendirdi. Askerler iÃ§in "Hepsi maÅŸallah dimdik ve en ufak bir soru iÅŸareti yok ve yeni yeni hedeflere ilerlemenin hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± iÃ§indeler. Ve yeni hedefleri de sÃ¼rekli olarak her an duyabilirsiniz" ifadesini kullandÄ±