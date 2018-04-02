09:42, 02 Nisan 2018 Pazartesi

BelÃ§ika'da aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± bakandan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larda dini ayÄ±rÄ±m itirafÄ±





BelÃ§ika'nÄ±n aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± MÃ¼lteci ve GÃ¶Ã§ BakanÄ± Francken'Ä±n, Ã¼lkesinin Hristiyan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara Ã¶zel muamele yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ima etmesi tepkilere neden oldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Hristiyan aleminin kutladÄ±ÄŸÄ± Paskalya BayramÄ± vesilesiyle sosyal medya hesabÄ±ndan bir mesaj paylaÅŸan BelÃ§ika'nÄ±n aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± MÃ¼lteci ve GÃ¶Ã§ BakanÄ± Theo Francken, BelÃ§ika'nÄ±n 2015 yÄ±lÄ±ndan bu yana 903 Hristiyan Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±ya kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Francken, "Suriyeli Hristiyanlar iÃ§in Ã§aba sarf etmeyi bir gÃ¶rev olarak gÃ¶rÃ¼yorum." ifadesini kullandÄ±. MÃœSLÃœMANLARA TEPKÄ°SÄ°Z KALMAKLA SUÃ‡LANIYOR Francken'Ä±n bu mesajÄ± Ã¼lke genelinde tepkiye yol aÃ§arken, sivil toplum Ã¶rgÃ¼tleri Francken'i, savaÅŸtan eÅŸit derecede zarar gÃ¶ren MÃ¼slÃ¼manlar konusunda tepkisiz kalmakla suÃ§ladÄ±. SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara, bulunduklarÄ± zor durum, savunmasÄ±zlÄ±k ve zaafiyete gÃ¶re koruma saÄŸlanmasÄ± gerektiÄŸini vurgulayan sivil toplum Ã¶rgÃ¼tleri, bu Ã§erÃ§evede dinin temel rol oynamamasÄ± gerektiÄŸine vurgu yaptÄ±. BelÃ§ika Federal GÃ¶Ã§ Merkezi (Myria), iltica baÅŸvurularÄ±nÄ±n ÅŸeffaf bir ÅŸekilde ele alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±na yÃ¶nelik eleÅŸtirilere konu olmuÅŸtu. Francken ayrÄ±ca Ã¼lkesine yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarlara gelen sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ± kabul etmek istemediÄŸini, bu kiÅŸilerin "geldikleri kayÄ±klara bindirilerek geri gÃ¶nderilmesi gerektiÄŸini" savunarak tepki Ã§ekmiÅŸti. BaÅŸkent BrÃ¼ksel'de sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara yÃ¶nelik polis mÃ¼dahalesini "temizlik operasyonu" olarak nitelendiren Francken, Ã¶zÃ¼r dilemek zorunda kalmÄ±ÅŸtÄ±. Sudan yÃ¶netimiyle yaptÄ±ÄŸÄ± bir anlaÅŸmayla Ã¼lkesinde bulunan Sudan kÃ¶kenli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ± tespit ederek Ã¼lkelerine geri gÃ¶nderen Francken'a yÃ¶nelik tepkiler artmÄ±ÅŸtÄ±.

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