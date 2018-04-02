BelÃ§ika'da aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± bakandan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larda dini ayÄ±rÄ±m itirafÄ±

Hristiyan aleminin kutladÄ±ÄŸÄ± Paskalya BayramÄ± vesilesiyle sosyal medya hesabÄ±ndan bir mesaj paylaÅŸan BelÃ§ika'nÄ±n aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± MÃ¼lteci ve GÃ¶Ã§ BakanÄ± Theo Francken, BelÃ§ika'nÄ±n 2015 yÄ±lÄ±ndan bu yana 903 Hristiyan Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±ya kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
Francken, "Suriyeli Hristiyanlar iÃ§in Ã§aba sarf etmeyi bir gÃ¶rev olarak gÃ¶rÃ¼yorum." ifadesini kullandÄ±.
Francken'Ä±n bu mesajÄ± Ã¼lke genelinde tepkiye yol aÃ§arken, sivil toplum Ã¶rgÃ¼tleri Francken'i, savaÅŸtan eÅŸit derecede zarar gÃ¶ren MÃ¼slÃ¼manlar konusunda tepkisiz kalmakla suÃ§ladÄ±.
SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara, bulunduklarÄ± zor durum, savunmasÄ±zlÄ±k ve zaafiyete gÃ¶re koruma saÄŸlanmasÄ± gerektiÄŸini vurgulayan sivil toplum Ã¶rgÃ¼tleri, bu Ã§erÃ§evede dinin temel rol oynamamasÄ± gerektiÄŸine vurgu yaptÄ±.
BelÃ§ika Federal GÃ¶Ã§ Merkezi (Myria), iltica baÅŸvurularÄ±nÄ±n ÅŸeffaf bir ÅŸekilde ele alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±na yÃ¶nelik eleÅŸtirilere konu olmuÅŸtu.
Francken ayrÄ±ca Ã¼lkesine yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarlara gelen sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ± kabul etmek istemediÄŸini, bu kiÅŸilerin "geldikleri kayÄ±klara bindirilerek geri gÃ¶nderilmesi gerektiÄŸini" savunarak tepki Ã§ekmiÅŸti.
BaÅŸkent BrÃ¼ksel'de sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara yÃ¶nelik polis mÃ¼dahalesini "temizlik operasyonu" olarak nitelendiren Francken, Ã¶zÃ¼r dilemek zorunda kalmÄ±ÅŸtÄ±.
Sudan yÃ¶netimiyle yaptÄ±ÄŸÄ± bir anlaÅŸmayla Ã¼lkesinde bulunan Sudan kÃ¶kenli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ± tespit ederek Ã¼lkelerine geri gÃ¶nderen Francken'a yÃ¶nelik tepkiler artmÄ±ÅŸtÄ±.
Irak Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Araci, ÃœrdÃ¼n, Kuveyt ve Suudi Arabistan ile sÄ±nÄ±r gÃ¼venliÄŸi konusunda iÅŸbirliÄŸi iÃ§erisinde olduklarÄ±nÄ± duyurdu
GeÃ§en cuma gÃ¼nÃ¼ dÃ¼zenlenen BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼'ne katÄ±lan ve karÄ±n bÃ¶lgesinden yaralanan Filistinlinin hayatÄ±nÄ± kaybetmesiyle, cuma gÃ¼nÃ¼nden bu yana ÅŸehit edilen Filistinlilerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 18'e yÃ¼kseldiÄŸi bildirildi
Ä°srailli Ã¼st dÃ¼zey subaylar, Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda yaÅŸanan ve 17 Filistinlinin ÅŸehit olmasÄ±na neden olan olaylarla ilgili aldÄ±ÄŸÄ± eleÅŸtirilere ve kÄ±namalara raÄŸmen, gÃ¶stericilere yÃ¶nelik mÃ¼dahalelerine devam edeceÄŸini belirtti
Malezya hÃ¼kÃ¼meti, "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼" adÄ± altÄ±nda dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilere yapÄ±lan dengesiz mÃ¼dahalelerinden dolayÄ± Ä°srail'i ÅŸiddetle kÄ±nadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Suriye Ä°nsan HaklarÄ± AÄŸÄ± tarafÄ±ndan yayÄ±nlanan raporda, Mart 2018'de 1241 sivilin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ duyurulurken,1000'den fazla sivilin Ã¶lÃ¼mÃ¼nden Esed rejimi-Rusya ittifakÄ± sorumlu tutuldu
Bahreyn'in en bÃ¼yÃ¼k petrol sahasÄ±nÄ±n bulunduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±
Pasifik Ã¼lkelerinden Fiji'de meydana gelen 6,1 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki depremin 83,5 kilometre derinlikte kaydedildiÄŸi belirtildi
Amerika 2001 yÄ±lÄ±nda askerlerini konuÅŸlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Afganistan'a bin asker daha gÃ¶nderdi
Hindistan'Ä±n iÅŸgali altÄ±ndaki Cammu KeÅŸmir bÃ¶lgesinde baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k yanlÄ±sÄ± direniÅŸÃ§ilerle gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmalarda hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ± 20'ye yÃ¼kseldi
Ã‡inâ€™in kontrolden Ã§Ä±karak dÃ¼nya atmosferine giren GÃ¶k Saray-1 uzay istasyonunun Ã§oÄŸu kÄ±smÄ±nÄ±n yanarak parÃ§alandÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. Kontrolden Ã§Ä±kan GÃ¶k Saray-1â€™in TÃ¼rkiyeâ€™ye dÃ¼ÅŸmesi ihtimali Ã¼zerinde de duruluyordu
ABDâ€™deki temaslarÄ± kapsamÄ±nda Kaliforniya eyaletindeki Virgin Galactic ÅŸirketini ziyaret eden Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ÅŸirketin CEO'su Richard Branson ile gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼p bilgi aldÄ±.
Kazakistanâ€™da 18 yÄ±lda tutuklu sayÄ±sÄ± yÃ¼zde 25 oranÄ±nda azaldÄ±
BelÃ§ika'nÄ±n aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± MÃ¼lteci ve GÃ¶Ã§ BakanÄ± Francken'Ä±n, Ã¼lkesinin Hristiyan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara Ã¶zel muamele yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ima etmesi tepkilere neden oldu
Arnavutluk'ta yÃ¼zlerce protestocu otoyolun Ã¶zelleÅŸtirilmesi sonrasÄ±ndaki fiyat artÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± protesto etmek iÃ§in bir gÃ¶steri dÃ¼zenledi. GÃ¶steride barikatlar yÄ±kÄ±larak polisle Ã§atÄ±ÅŸmaya girildi
Ã‡in, Washington yÃ¶netiminin Ã§elik ve alÃ¼minyum tarifelerine karÅŸÄ±lÄ±k, bugÃ¼nden itibaren ABDâ€™den ithal edilen 128 Ã¼rÃ¼ne yÃ¼zde 15 ila 25 vergi uygulayacaÄŸÄ± bildirildi
Arap BirliÄŸi'nin, Ä°srail yÃ¶netiminin Filistinlilere yÃ¶nelik ihlallerini ele almak Ã¼zere salÄ± gÃ¼nÃ¼ temsilciler dÃ¼zeyinde olaÄŸanÃ¼stÃ¼ toplanacaÄŸÄ± belirtildi