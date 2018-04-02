09:36, 02 Nisan 2018 Pazartesi

Arnavutluk'ta otoyol Ã¶zelleÅŸtirmesine sert tepki





Arnavutluk'ta yÃ¼zlerce protestocu otoyolun Ã¶zelleÅŸtirilmesi sonrasÄ±ndaki fiyat artÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± protesto etmek iÃ§in bir gÃ¶steri dÃ¼zenledi. GÃ¶steride barikatlar yÄ±kÄ±larak polisle Ã§atÄ±ÅŸmaya girildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Arnavutluk ile Kosova arasÄ±nda en iÅŸlek yolun Ã¶zelleÅŸtirilmesi sonrasÄ±nda 100 kilometrelik yol iÃ§in 3 dolarla 28 dolar arasÄ±nda deÄŸiÅŸen fiyat uygulamasÄ± yapmasÄ± Arnavutluk vatandaÅŸlarÄ±nca protesto edildi. Cumartesi gÃ¼nÃ¼ iki Ã¼lkeyi birbirine baÄŸlayan Morina'daki otoyolun giriÅŸini protesto etmek iÃ§in toplanan sivillerle girilen Ã§atÄ±ÅŸmada 14 polis memuru yaralandÄ±. Arnavutluk Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Fatmir Xhafaj, "Bu barbar eylemlerinden dolayÄ± polis memurlarÄ±na, kamuya ve Ã¶zel mÃ¼lke karÅŸÄ± saldÄ±ran herkes adalete teslim edilecek." dedi. AyrÄ± bir aÃ§Ä±klamada savcÄ±, "yasayÄ± ihlal edenlerin cezai sorumluluÄŸu" iÃ§in bir soruÅŸturma baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Arnavut kasabasÄ± Kukes'te 100'den fazla kamyonet ve yÃ¼zlerce esnaf, geÃ§tiÄŸimiz Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ Kosova-Arnavutluk sÄ±nÄ±rÄ±nda ve karayolunun Arnavutluk kesiminde karara karÅŸÄ± protesto gÃ¶sterisi yaptÄ±. SÃ¼rÃ¼cÃ¼ler, araÃ§larÄ±nÄ± "Bu yol ArnavutlarÄ± birleÅŸtirmeli, onlarÄ± bÃ¶lmemeli" yazan pankartlarda topladÄ±. Â

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