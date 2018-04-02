09:53, 02 Nisan 2018 Pazartesi

Pasaport, kimlik ve ehliyette yeni dÃ¶nem baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Pasaport ve sÃ¼rÃ¼cÃ¼ belgeleri nÃ¼fus mÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerinden verilmeye baÅŸlandÄ±.

Yeni dÃ¼zenlemeyle vatandaÅŸlar, pasaport, ehliyet ve kimliklerini tek bir noktadan alabilecek.

NÃ¼fus mÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerine verilen fotoÄŸraf, parmak izi ve imza, bÃ¼tÃ¼n iÅŸlemler iÃ§in geÃ§erli olacak. VatandaÅŸlar ALO 199 VatandaÅŸ EtkileÅŸim Merkezinden veya "randevu.nvi.gov.tr" internet adresinden iÅŸlemleri iÃ§in kolayca randevu alabilecek.

Pasaport, ehliyet ve kimliklerin hazÄ±rlanmasÄ±nda tamamen yerli ve milli yazÄ±lÄ±mlar kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 503 olan pasaport baÅŸvuru noktasÄ± da 761'e, 596 olan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ belgesi baÅŸvuru noktasÄ± ise 680'e Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.

Yeni dÃ¶nem baÅŸvurularda sabah saatlerinde yoÄŸunluk gÃ¶zlenmedi.

BaÅŸvuru iÃ§in gelen vatandaÅŸlar uygulamadan memnun olduklarÄ±nÄ± iletti.

Edirne Valisi GÃ¼nay Ã–zdemir, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, dÃ¼zenlemeyle vatandaÅŸlarÄ±n, pasaport, ehliyet ve kimliklerini tek bir noktadan alabileceklerini, bÃ¶ylece vatandaÅŸ lehine bir zaman tasarrufu ve kolaylÄ±k saÄŸlanacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

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