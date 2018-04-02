Pasaport, kimlik ve ehliyette yeni dÃ¶nem baÅŸladÄ±

Pasaport ve sÃ¼rÃ¼cÃ¼ belgeleri nÃ¼fus mÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerinden verilmeye baÅŸlandÄ±.
Yeni dÃ¼zenlemeyle vatandaÅŸlar, pasaport, ehliyet ve kimliklerini tek bir noktadan alabilecek.
NÃ¼fus mÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerine verilen fotoÄŸraf, parmak izi ve imza, bÃ¼tÃ¼n iÅŸlemler iÃ§in geÃ§erli olacak. VatandaÅŸlar ALO 199 VatandaÅŸ EtkileÅŸim Merkezinden veya "randevu.nvi.gov.tr" internet adresinden iÅŸlemleri iÃ§in kolayca randevu alabilecek.
Pasaport, ehliyet ve kimliklerin hazÄ±rlanmasÄ±nda tamamen yerli ve milli yazÄ±lÄ±mlar kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 503 olan pasaport baÅŸvuru noktasÄ± da 761'e, 596 olan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ belgesi baÅŸvuru noktasÄ± ise 680'e Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.
Yeni dÃ¶nem baÅŸvurularda sabah saatlerinde yoÄŸunluk gÃ¶zlenmedi.
BaÅŸvuru iÃ§in gelen vatandaÅŸlar uygulamadan memnun olduklarÄ±nÄ± iletti.
Edirne Valisi GÃ¼nay Ã–zdemir, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, dÃ¼zenlemeyle vatandaÅŸlarÄ±n, pasaport, ehliyet ve kimliklerini tek bir noktadan alabileceklerini, bÃ¶ylece vatandaÅŸ lehine bir zaman tasarrufu ve kolaylÄ±k saÄŸlanacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
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CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Ã¼nlÃ¼ isimlerle yaptÄ±ÄŸÄ± sÄ±nÄ±r karakolu ziyaretini deÄŸerlendirdi. Askerler iÃ§in "Hepsi maÅŸallah dimdik ve en ufak bir soru iÅŸareti yok ve yeni yeni hedeflere ilerlemenin hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± iÃ§indeler. Ve yeni hedefleri de sÃ¼rekli olarak her an duyabilirsiniz" ifadesini kullandÄ±
MÄ°T tÄ±rlarÄ±nÄ±n durdurulmasÄ±na iliÅŸkin davanÄ±n firari sanÄ±ÄŸÄ± Can DÃ¼ndar hakkÄ±nda gÄ±yabi tutuklama kararÄ± ve kÄ±rmÄ±zÄ± bÃ¼lten Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±na karar verildi.
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± IÅŸÄ±k, 22 Åžubat 2015'te Suriye EÅŸmesi'nde bulunan SÃ¼leyman Åžah TÃ¼rbesi iÃ§in "TÃ¼rbe eninde sonunda eski yerine taÅŸÄ±nacak" ifadelerini kullandÄ±
TSK'ya ait uÃ§aklarÄ±n, Afrin'de daÄŸlÄ±k alanlara saklanan YPG/PKK Ã¼yelerine yÃ¶nelik operasyon dÃ¼zenlediÄŸi bildirildi
MHP'nin, Mart 2019'da yapÄ±lacak yerel seÃ§im iÃ§in resmi olarak startÄ±nÄ± vermemiÅŸ olsa da teÅŸkilat bazÄ±nda hazÄ±rlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Irak TÃ¼rkiye arasÄ±nda yeni sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ±yla ilgili karÅŸÄ±lÄ±klÄ± teknik heyet ziyaretlerinin yakÄ±nda baÅŸlayacaÄŸÄ± bildirildi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin ve Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Ruhani, Suriye Ã¼Ã§lÃ¼ zirvesi iÃ§in 4 Nisan'da Ankara'da bir araya gelecek. Zirveden bir gÃ¼n Ã¶nce ise, TÃ¼rkiye-Rusya Ãœst DÃ¼zey Ä°ÅŸbirliÄŸi Konseyi'nin yedinci toplantÄ±sÄ± yapÄ±lacak.
TÃ¼rkiye, KKTC'ye ihtiyaÃ§ duyduÄŸu saÄŸlÄ±k malzemelerini hibe edecek
BugÃ¼nden itibaren vatandasÌ§larÄ±n pasaport ve ehliyet icÌ§in ayrÄ± ayrÄ± birimlere basÌ§vurmasÄ±na gerek kalmayÄ±p, tuÌˆm bu isÌ§lemler icÌ§in ilcÌ§e nuÌˆfus muÌˆduÌˆrluÌˆklerine basÌ§vuru yapÄ±lacak
Hacettepe Teknokent ile ilgili FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda, Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan haklarÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± Ã§Ä±karÄ±lan 25 kiÅŸiden 18'i gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
KarabÃ¼k'Ã¼n Yenice ilÃ§esinde cezaevi nakil aracÄ±nÄ±n devrilmesi sonucu 2 asker ile sÃ¼rÃ¼cÃ¼ hayatÄ±nÄ± kaybetti, 13'Ã¼ asker 14 kiÅŸi de yaralandÄ±
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± ErbaÅŸ, "Ä°slam medeniyeti, barÄ±ÅŸ, huzur ve birlikte yaÅŸamak konusunda Ã¶rnek bir medeniyettir." dedi.
Åžair, gazeteci, oyuncu ve Ã§evirmen ÃœlkÃ¼ Tamer, 81 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Afrin'de, mayÄ±n patlamasÄ± sonucu askeri araÃ§ta gÃ¶revli bir sivil personel ÅŸehit oldu, Ã¼Ã§ asker yaralandÄ±.
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar, "Zeytin DalÄ± HarekatÄ±, kullanÄ±lan silah ve mÃ¼himmat dahil, uluslararasÄ± hukuka ve terÃ¶rle mÃ¼cadele esaslarÄ±na uygun sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lÃ¼yor." dedi.
DiyarbakÄ±r'da yolcu minibÃ¼sÃ¼ ile otomobilin Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu 25 kiÅŸi yaralandÄ±.