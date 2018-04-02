09:59, 02 Nisan 2018 Pazartesi

S. Arabistan Veliaht Prensi Selman'Ä±n ABD'deki temaslarÄ± sÃ¼rÃ¼yor





ABDâ€™deki temaslarÄ± kapsamÄ±nda Kaliforniya eyaletindeki Virgin Galactic ÅŸirketini ziyaret eden Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ÅŸirketin CEO'su Richard Branson ile gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼p bilgi aldÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ile yaptÄ±ÄŸÄ± ikili gÃ¶rÃ¼ÅŸmeden sonra, Ã¼lkedeki temaslarÄ±na devam eden Prens Selman'Ä±n son adresi Kaliforniya eyaletindeki Virgin Galactic ÅŸirketi oldu. Åžirketin CEO'su Richard Branson ile bir araya gelen Selman, yeni giyim tarzÄ±yla dikkatleri Ã¼zerine Ã§ekti. Selman, ÅŸirketin CEO'su Richard Branson'dan bilgi aldÄ±.

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