09:55, 02 Nisan 2018 Pazartesi

Kazakistan'da mahkum sayÄ±sÄ±nda azalma





Kazakistanâ€™da 18 yÄ±lda tutuklu sayÄ±sÄ± yÃ¼zde 25 oranÄ±nda azaldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Kazakistanâ€™Ä±n 2000-2017 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda tutuklu sayÄ±sÄ±nÄ±n 47 bin 939 den 35 bin 805'e indiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±. Mahkum sayÄ±sÄ± ile ilgili veriler Kazakistan Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'nca yapÄ±lan, 'Ä°ÅŸkence, Ä°nsanlÄ±k DÄ±ÅŸÄ± veya Onur KÄ±rÄ±cÄ± Muamelelere karÅŸÄ± BM SÃ¶zleÅŸmesinin uygulanmasÄ±' toplantÄ±sÄ±nda gÃ¼ndeme geldi. Kazakistanâ€™da ÅŸu anda 9 ceza infaz kurumu bulunuyor. Son yÄ±llarda AlmatÄ±, Kyzylorda, Uralsk ve Atyrau'da uluslararasÄ± standartlara uygun yeni infaz kurumlarÄ± faaliyete geÃ§ti. Ãœlkede bu yÄ±lda altÄ± adet hapishane inÅŸa edilmesi planlanmaktadÄ±r. 2016 yÄ±lÄ±ndan baÅŸlayarak ceza infaz kurumlarÄ±nda denetim yapan 15 kamu gÃ¶zlem komisyonu faaliyette bulunuyor. Bu komisyonlar ÅŸu ana kadar 6 binden fazla denetim yaptÄ±. Ãœlkedeki emniyet birimlerinde 490 video kameralÄ± "ÅŸeffaf" sorgulama odalarÄ± faaliyete baÅŸladÄ±.





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