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14:41, 02 Nisan 2018 Pazartesi
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10:11, 02 Nisan 2018 Pazartesi

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TÃ¼rkiye'den KKTC'ye ilaÃ§ hibesi
TÃ¼rkiye'den KKTC'ye ilaÃ§ hibesi

TÃ¼rkiye, KKTC'ye ihtiyaÃ§ duyduÄŸu saÄŸlÄ±k malzemelerini hibe edecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye ile Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyeti (KKTC) arasÄ±nda saÄŸlÄ±k alanÄ±nda hibe yapÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin anlaÅŸma, Resmi Gazete'nin bugÃ¼nkÃ¼ sayÄ±sÄ±nda yayÄ±nlandÄ±.

Ankara'da imzalanan "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ile Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ArasÄ±nda SaÄŸlÄ±k AlanÄ±nda Hibe YapÄ±lmasÄ±na Dair AnlaÅŸma"ya gÃ¶re TÃ¼rk hÃ¼kÃ¼meti, KKTC'nin ihtiyaÃ§ duyduÄŸu 300'er miligramlÄ±k 400 kutu isoniasid tableti hibe edecek.

SÃ¶z konusu hibe, TÃ¼rk hÃ¼kÃ¼metinden KKTC'nin saÄŸlÄ±k hizmetlerini sÃ¼rdÃ¼rmesi Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na destek saÄŸlamak amacÄ±yla dostluk ve iyi niyet jesti olarak gerÃ§ekleÅŸtirilecek.



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