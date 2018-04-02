10:18, 02 Nisan 2018 Pazartesi

Ã‡inâ€™in kontrolden Ã§Ä±kan uzay istasyonu bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de yandÄ±





Ã‡inâ€™in kontrolden Ã§Ä±karak dÃ¼nya atmosferine giren GÃ¶k Saray-1 uzay istasyonunun Ã§oÄŸu kÄ±smÄ±nÄ±n yanarak parÃ§alandÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. Kontrolden Ã§Ä±kan GÃ¶k Saray-1â€™in TÃ¼rkiyeâ€™ye dÃ¼ÅŸmesi ihtimali Ã¼zerinde de duruluyordu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ã‡in'in 2016'dan bu yana baÅŸÄ±boÅŸ dolaÅŸan uzay istasyonu Tiangong-1 yeniden DÃ¼nya'ya geldi. Ä°ki yÄ±ldÄ±r baÅŸÄ±boÅŸ dolaÅŸan uzay istasyonu, gece saatlerinde atmosfere giriÅŸ yaptÄ±. Ã‡inâ€™in kontrolden Ã§Ä±kanÂ Tiengong-1Â (GÃ¶k Saray-1)Â uzay istasyonunun atmosfere girdiÄŸi bildirildi. Ã‡in Ä°nsanlÄ± Uzay MÃ¼hendislik Ofisinden (CMSEO) yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, GÃ¶k Saray-1â€™in dÃ¼nya atmosferine yerel saatle 8.15â€™te girdiÄŸi, dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ yÃ¶nÃ¼nÃ¼n ise GÃ¼ney Pasifikâ€™in ortasÄ± olduÄŸu kaydedildi. UzunluÄŸu 10,4 metre, aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ± 8,5 ton olan GÃ¶k Saray-1â€™in atmosfere girdiÄŸinde Ã§oÄŸu kÄ±smÄ±nÄ± yanarak parÃ§alandÄ±ÄŸÄ± ifade edildi. HÄ°Ã‡BÄ°R PARÃ‡ASININ YERE ULAÅžMASI BEKLENMÄ°YORDU Ã‡inâ€™in 29 EylÃ¼l 2011â€™de yÃ¶rÃ¼ngesine fÄ±rlattÄ±ÄŸÄ± uzay istasyonu 2016â€™da gÃ¶revini tamamlamÄ±ÅŸtÄ±. GÃ¶k Saray-1, Ã‡inâ€™in Ã§eÅŸitli uzay araÃ§larÄ±na kilitlenerek uzay Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na katkÄ±da bulunmuÅŸtu. Ã‡inli yetkilililer cuma gÃ¼nÃ¼ yaptÄ±klarÄ± aÃ§Ä±klamada ise uzay istasyonunun hiÃ§bir parÃ§asÄ±nÄ±n yere ulaÅŸmasÄ±nÄ± beklemediklerini ifade etmiÅŸti. Kontrolden Ã§Ä±kan GÃ¶k Saray-1â€™in TÃ¼rkiyeâ€™ye dÃ¼ÅŸmesi ihtimali Ã¼zerinde de duruluyordu.

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