Ã‡inâ€™in kontrolden Ã§Ä±kan uzay istasyonu bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de yandÄ±

Ã‡in'in 2016'dan bu yana baÅŸÄ±boÅŸ dolaÅŸan uzay istasyonu Tiangong-1 yeniden DÃ¼nya'ya geldi.
Ä°ki yÄ±ldÄ±r baÅŸÄ±boÅŸ dolaÅŸan uzay istasyonu, gece saatlerinde atmosfere giriÅŸ yaptÄ±.
Ã‡inâ€™in kontrolden Ã§Ä±kanÂ Tiengong-1Â (GÃ¶k Saray-1)Â uzay istasyonunun atmosfere girdiÄŸi bildirildi.
Ã‡in Ä°nsanlÄ± Uzay MÃ¼hendislik Ofisinden (CMSEO) yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, GÃ¶k Saray-1â€™in dÃ¼nya atmosferine yerel saatle 8.15â€™te girdiÄŸi, dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ yÃ¶nÃ¼nÃ¼n ise GÃ¼ney Pasifikâ€™in ortasÄ± olduÄŸu kaydedildi.
UzunluÄŸu 10,4 metre, aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ± 8,5 ton olan GÃ¶k Saray-1â€™in atmosfere girdiÄŸinde Ã§oÄŸu kÄ±smÄ±nÄ± yanarak parÃ§alandÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.
Ã‡inâ€™in 29 EylÃ¼l 2011â€™de yÃ¶rÃ¼ngesine fÄ±rlattÄ±ÄŸÄ± uzay istasyonu 2016â€™da gÃ¶revini tamamlamÄ±ÅŸtÄ±. GÃ¶k Saray-1, Ã‡inâ€™in Ã§eÅŸitli uzay araÃ§larÄ±na kilitlenerek uzay Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na katkÄ±da bulunmuÅŸtu. Ã‡inli yetkilililer cuma gÃ¼nÃ¼ yaptÄ±klarÄ± aÃ§Ä±klamada ise uzay istasyonunun hiÃ§bir parÃ§asÄ±nÄ±n yere ulaÅŸmasÄ±nÄ± beklemediklerini ifade etmiÅŸti.
Kontrolden Ã§Ä±kan GÃ¶k Saray-1â€™in TÃ¼rkiyeâ€™ye dÃ¼ÅŸmesi ihtimali Ã¼zerinde de duruluyordu.
Irak Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Araci, ÃœrdÃ¼n, Kuveyt ve Suudi Arabistan ile sÄ±nÄ±r gÃ¼venliÄŸi konusunda iÅŸbirliÄŸi iÃ§erisinde olduklarÄ±nÄ± duyurdu
GeÃ§en cuma gÃ¼nÃ¼ dÃ¼zenlenen BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼'ne katÄ±lan ve karÄ±n bÃ¶lgesinden yaralanan Filistinlinin hayatÄ±nÄ± kaybetmesiyle, cuma gÃ¼nÃ¼nden bu yana ÅŸehit edilen Filistinlilerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 18'e yÃ¼kseldiÄŸi bildirildi
Ä°srailli Ã¼st dÃ¼zey subaylar, Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda yaÅŸanan ve 17 Filistinlinin ÅŸehit olmasÄ±na neden olan olaylarla ilgili aldÄ±ÄŸÄ± eleÅŸtirilere ve kÄ±namalara raÄŸmen, gÃ¶stericilere yÃ¶nelik mÃ¼dahalelerine devam edeceÄŸini belirtti
Malezya hÃ¼kÃ¼meti, "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼" adÄ± altÄ±nda dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilere yapÄ±lan dengesiz mÃ¼dahalelerinden dolayÄ± Ä°srail'i ÅŸiddetle kÄ±nadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Suriye Ä°nsan HaklarÄ± AÄŸÄ± tarafÄ±ndan yayÄ±nlanan raporda, Mart 2018'de 1241 sivilin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ duyurulurken,1000'den fazla sivilin Ã¶lÃ¼mÃ¼nden Esed rejimi-Rusya ittifakÄ± sorumlu tutuldu
Bahreyn'in en bÃ¼yÃ¼k petrol sahasÄ±nÄ±n bulunduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±
Pasifik Ã¼lkelerinden Fiji'de meydana gelen 6,1 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki depremin 83,5 kilometre derinlikte kaydedildiÄŸi belirtildi
Amerika 2001 yÄ±lÄ±nda askerlerini konuÅŸlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Afganistan'a bin asker daha gÃ¶nderdi
Hindistan'Ä±n iÅŸgali altÄ±ndaki Cammu KeÅŸmir bÃ¶lgesinde baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k yanlÄ±sÄ± direniÅŸÃ§ilerle gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmalarda hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ± 20'ye yÃ¼kseldi
Ã‡inâ€™in kontrolden Ã§Ä±karak dÃ¼nya atmosferine giren GÃ¶k Saray-1 uzay istasyonunun Ã§oÄŸu kÄ±smÄ±nÄ±n yanarak parÃ§alandÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. Kontrolden Ã§Ä±kan GÃ¶k Saray-1â€™in TÃ¼rkiyeâ€™ye dÃ¼ÅŸmesi ihtimali Ã¼zerinde de duruluyordu
ABDâ€™deki temaslarÄ± kapsamÄ±nda Kaliforniya eyaletindeki Virgin Galactic ÅŸirketini ziyaret eden Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ÅŸirketin CEO'su Richard Branson ile gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼p bilgi aldÄ±.
Kazakistanâ€™da 18 yÄ±lda tutuklu sayÄ±sÄ± yÃ¼zde 25 oranÄ±nda azaldÄ±
BelÃ§ika'nÄ±n aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± MÃ¼lteci ve GÃ¶Ã§ BakanÄ± Francken'Ä±n, Ã¼lkesinin Hristiyan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara Ã¶zel muamele yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ima etmesi tepkilere neden oldu
Arnavutluk'ta yÃ¼zlerce protestocu otoyolun Ã¶zelleÅŸtirilmesi sonrasÄ±ndaki fiyat artÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± protesto etmek iÃ§in bir gÃ¶steri dÃ¼zenledi. GÃ¶steride barikatlar yÄ±kÄ±larak polisle Ã§atÄ±ÅŸmaya girildi
Ã‡in, Washington yÃ¶netiminin Ã§elik ve alÃ¼minyum tarifelerine karÅŸÄ±lÄ±k, bugÃ¼nden itibaren ABDâ€™den ithal edilen 128 Ã¼rÃ¼ne yÃ¼zde 15 ila 25 vergi uygulayacaÄŸÄ± bildirildi
Arap BirliÄŸi'nin, Ä°srail yÃ¶netiminin Filistinlilere yÃ¶nelik ihlallerini ele almak Ã¼zere salÄ± gÃ¼nÃ¼ temsilciler dÃ¼zeyinde olaÄŸanÃ¼stÃ¼ toplanacaÄŸÄ± belirtildi