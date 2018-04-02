10:28, 02 Nisan 2018 Pazartesi

Cammu KeÅŸmir'deki Ã§atÄ±ÅŸmalarda Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± artÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Hindistan iÅŸgalindeki Cammu KeÅŸmir'de, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leriyle baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k yanlÄ±sÄ± direniÅŸÃ§iler arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmalarda Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 20'ye Ã§Ä±ktÄ±.

Emniyetten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin gece saatlerinde silahlÄ± Ã¼yelerin Åžopian ve Anantnag beldelerindeki iki kÃ¶yde saklandÄ±klarÄ± ihbarÄ± Ã¼zerine operasyon dÃ¼zenlediÄŸi belirtildi.Â Â

KuÅŸatma altÄ±ndaki kÃ¶ylerden kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸan direniÅŸÃ§ilerleÂ gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmalarda en az 20 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, 70 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

HayatÄ±nÄ± kaybedenlerin dÃ¶rdÃ¼nÃ¼n sivil, Ã¼Ã§Ã¼nÃ¼n asker ve diÄŸerlerinin de direniÅŸÃ§i olduÄŸu bildirildi.

Ã‡atÄ±ÅŸmalarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± saatlerde Ã§evre yerleÅŸimlerdeki halk, Hint yÃ¶netimini protesto etmek iÃ§in sokaÄŸa Ã§Ä±ktÄ±. Ã‡atÄ±ÅŸma bÃ¶lgelerine yÃ¶nelmek isteyenler ile gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri arasÄ±nda da Ã§atÄ±ÅŸmalar Ã§Ä±ktÄ±.Â

Sivillerin, protesto ettikleri gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndanÂ aÃ§Ä±lan ateÅŸteÂ Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ iddia edildi.Â

KEÅžMÄ°R SORUNUÂ

Ä°ngiltere, 1947'de Hindistan'dan Ã§ekilirken, prenslik ÅŸeklinde yÃ¶netilen KeÅŸmirâ€™i Hindistan ya da Pakistan'la birleÅŸme konusunda serbest bÄ±raktÄ±. NÃ¼fusunun yÃ¼zde 90'Ä± MÃ¼slÃ¼man olan KeÅŸmir halkÄ± 1947'de Pakistan'a katÄ±lmaktan yana tavÄ±r alsa da dÃ¶nemin prensi, Hindistan'la birleÅŸmeye karar verdi. Karara MÃ¼slÃ¼man KeÅŸmir halkÄ± karÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±. Pakistan ve Hindistan'Ä±n bÃ¶lgeye asker gÃ¶ndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaÅŸtÄ±. Ä°ki Ã¼lke arasÄ±nda yine aynÄ± nedenle 1965 ve 1999'da savaÅŸ Ã§Ä±ktÄ±.Â

KeÅŸmir'in yÃ¼zde 45'i Hindistan'Ä±n, yÃ¼zde 35'i Pakistan'Ä±n kontrolÃ¼nde. BÃ¶lgenin yÃ¼zde 20'sine ise Ã‡in hakim. Hindistan ele geÃ§irdiÄŸi bÃ¶lgeleri "Cammu KeÅŸmir" eyaleti adÄ± altÄ±nda kendine baÄŸladÄ±. Cammu KeÅŸmir, ÅŸu anda Hindistan'da MÃ¼slÃ¼man nÃ¼fusun Ã§oÄŸunlukta bulunduÄŸu tek eyalet durumunda. Pakistan ise kendi kontrolÃ¼ altÄ±ndaki KeÅŸmir'e "Azad KeÅŸmir (BaÄŸÄ±msÄ±z KeÅŸmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak iki Ã¶zerk bÃ¶lge statÃ¼sÃ¼ verdi.Â

BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi (BMGK) 1948â€™den itibaren aldÄ±ÄŸÄ± kararlarla KeÅŸmir'in askerden arÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± ve geleceÄŸinin halkoyuyla belirlenmesini Ã¶ngÃ¶rdÃ¼. Hindistan halk oylamasÄ±na sÄ±cak bakmazken Pakistan BMGK kararlarÄ±nÄ±n uygulanmasÄ±nÄ± istiyor.