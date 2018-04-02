Cammu KeÅŸmir'deki Ã§atÄ±ÅŸmalarda Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± artÄ±yor

Hindistan iÅŸgalindeki Cammu KeÅŸmir'de, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leriyle baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k yanlÄ±sÄ± direniÅŸÃ§iler arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmalarda Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 20'ye Ã§Ä±ktÄ±.
Emniyetten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin gece saatlerinde silahlÄ± Ã¼yelerin Åžopian ve Anantnag beldelerindeki iki kÃ¶yde saklandÄ±klarÄ± ihbarÄ± Ã¼zerine operasyon dÃ¼zenlediÄŸi belirtildi.Â Â
KuÅŸatma altÄ±ndaki kÃ¶ylerden kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸan direniÅŸÃ§ilerleÂ gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmalarda en az 20 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, 70 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.
HayatÄ±nÄ± kaybedenlerin dÃ¶rdÃ¼nÃ¼n sivil, Ã¼Ã§Ã¼nÃ¼n asker ve diÄŸerlerinin de direniÅŸÃ§i olduÄŸu bildirildi.
Ã‡atÄ±ÅŸmalarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± saatlerde Ã§evre yerleÅŸimlerdeki halk, Hint yÃ¶netimini protesto etmek iÃ§in sokaÄŸa Ã§Ä±ktÄ±. Ã‡atÄ±ÅŸma bÃ¶lgelerine yÃ¶nelmek isteyenler ile gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri arasÄ±nda da Ã§atÄ±ÅŸmalar Ã§Ä±ktÄ±.Â
Sivillerin, protesto ettikleri gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndanÂ aÃ§Ä±lan ateÅŸteÂ Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ iddia edildi.Â
Ä°ngiltere, 1947'de Hindistan'dan Ã§ekilirken, prenslik ÅŸeklinde yÃ¶netilen KeÅŸmirâ€™i Hindistan ya da Pakistan'la birleÅŸme konusunda serbest bÄ±raktÄ±. NÃ¼fusunun yÃ¼zde 90'Ä± MÃ¼slÃ¼man olan KeÅŸmir halkÄ± 1947'de Pakistan'a katÄ±lmaktan yana tavÄ±r alsa da dÃ¶nemin prensi, Hindistan'la birleÅŸmeye karar verdi. Karara MÃ¼slÃ¼man KeÅŸmir halkÄ± karÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±. Pakistan ve Hindistan'Ä±n bÃ¶lgeye asker gÃ¶ndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaÅŸtÄ±. Ä°ki Ã¼lke arasÄ±nda yine aynÄ± nedenle 1965 ve 1999'da savaÅŸ Ã§Ä±ktÄ±.Â
KeÅŸmir'in yÃ¼zde 45'i Hindistan'Ä±n, yÃ¼zde 35'i Pakistan'Ä±n kontrolÃ¼nde. BÃ¶lgenin yÃ¼zde 20'sine ise Ã‡in hakim. Hindistan ele geÃ§irdiÄŸi bÃ¶lgeleri "Cammu KeÅŸmir" eyaleti adÄ± altÄ±nda kendine baÄŸladÄ±. Cammu KeÅŸmir, ÅŸu anda Hindistan'da MÃ¼slÃ¼man nÃ¼fusun Ã§oÄŸunlukta bulunduÄŸu tek eyalet durumunda. Pakistan ise kendi kontrolÃ¼ altÄ±ndaki KeÅŸmir'e "Azad KeÅŸmir (BaÄŸÄ±msÄ±z KeÅŸmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak iki Ã¶zerk bÃ¶lge statÃ¼sÃ¼ verdi.Â
BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi (BMGK) 1948â€™den itibaren aldÄ±ÄŸÄ± kararlarla KeÅŸmir'in askerden arÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± ve geleceÄŸinin halkoyuyla belirlenmesini Ã¶ngÃ¶rdÃ¼. Hindistan halk oylamasÄ±na sÄ±cak bakmazken Pakistan BMGK kararlarÄ±nÄ±n uygulanmasÄ±nÄ± istiyor.
Irak Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Araci, ÃœrdÃ¼n, Kuveyt ve Suudi Arabistan ile sÄ±nÄ±r gÃ¼venliÄŸi konusunda iÅŸbirliÄŸi iÃ§erisinde olduklarÄ±nÄ± duyurdu
GeÃ§en cuma gÃ¼nÃ¼ dÃ¼zenlenen BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼'ne katÄ±lan ve karÄ±n bÃ¶lgesinden yaralanan Filistinlinin hayatÄ±nÄ± kaybetmesiyle, cuma gÃ¼nÃ¼nden bu yana ÅŸehit edilen Filistinlilerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 18'e yÃ¼kseldiÄŸi bildirildi
Ä°srailli Ã¼st dÃ¼zey subaylar, Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda yaÅŸanan ve 17 Filistinlinin ÅŸehit olmasÄ±na neden olan olaylarla ilgili aldÄ±ÄŸÄ± eleÅŸtirilere ve kÄ±namalara raÄŸmen, gÃ¶stericilere yÃ¶nelik mÃ¼dahalelerine devam edeceÄŸini belirtti
Malezya hÃ¼kÃ¼meti, "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼" adÄ± altÄ±nda dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilere yapÄ±lan dengesiz mÃ¼dahalelerinden dolayÄ± Ä°srail'i ÅŸiddetle kÄ±nadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Suriye Ä°nsan HaklarÄ± AÄŸÄ± tarafÄ±ndan yayÄ±nlanan raporda, Mart 2018'de 1241 sivilin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ duyurulurken,1000'den fazla sivilin Ã¶lÃ¼mÃ¼nden Esed rejimi-Rusya ittifakÄ± sorumlu tutuldu
Bahreyn'in en bÃ¼yÃ¼k petrol sahasÄ±nÄ±n bulunduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±
Pasifik Ã¼lkelerinden Fiji'de meydana gelen 6,1 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki depremin 83,5 kilometre derinlikte kaydedildiÄŸi belirtildi
Amerika 2001 yÄ±lÄ±nda askerlerini konuÅŸlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Afganistan'a bin asker daha gÃ¶nderdi
Hindistan'Ä±n iÅŸgali altÄ±ndaki Cammu KeÅŸmir bÃ¶lgesinde baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k yanlÄ±sÄ± direniÅŸÃ§ilerle gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmalarda hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ± 20'ye yÃ¼kseldi
Ã‡inâ€™in kontrolden Ã§Ä±karak dÃ¼nya atmosferine giren GÃ¶k Saray-1 uzay istasyonunun Ã§oÄŸu kÄ±smÄ±nÄ±n yanarak parÃ§alandÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. Kontrolden Ã§Ä±kan GÃ¶k Saray-1â€™in TÃ¼rkiyeâ€™ye dÃ¼ÅŸmesi ihtimali Ã¼zerinde de duruluyordu
ABDâ€™deki temaslarÄ± kapsamÄ±nda Kaliforniya eyaletindeki Virgin Galactic ÅŸirketini ziyaret eden Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ÅŸirketin CEO'su Richard Branson ile gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼p bilgi aldÄ±.
Kazakistanâ€™da 18 yÄ±lda tutuklu sayÄ±sÄ± yÃ¼zde 25 oranÄ±nda azaldÄ±
BelÃ§ika'nÄ±n aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± MÃ¼lteci ve GÃ¶Ã§ BakanÄ± Francken'Ä±n, Ã¼lkesinin Hristiyan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara Ã¶zel muamele yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ima etmesi tepkilere neden oldu
Arnavutluk'ta yÃ¼zlerce protestocu otoyolun Ã¶zelleÅŸtirilmesi sonrasÄ±ndaki fiyat artÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± protesto etmek iÃ§in bir gÃ¶steri dÃ¼zenledi. GÃ¶steride barikatlar yÄ±kÄ±larak polisle Ã§atÄ±ÅŸmaya girildi
Ã‡in, Washington yÃ¶netiminin Ã§elik ve alÃ¼minyum tarifelerine karÅŸÄ±lÄ±k, bugÃ¼nden itibaren ABDâ€™den ithal edilen 128 Ã¼rÃ¼ne yÃ¼zde 15 ila 25 vergi uygulayacaÄŸÄ± bildirildi
Arap BirliÄŸi'nin, Ä°srail yÃ¶netiminin Filistinlilere yÃ¶nelik ihlallerini ele almak Ã¼zere salÄ± gÃ¼nÃ¼ temsilciler dÃ¼zeyinde olaÄŸanÃ¼stÃ¼ toplanacaÄŸÄ± belirtildi